Nữ danh ca đông con nhất Việt Nam: U70 vẫn trẻ đẹp, body nuột nà khó tin, được chồng 3 yêu chiều

Trải qua 3 cuộc hôn nhân, nữ danh ca này hiện có cuộc sống viên mãn bên người chồng yêu thương cùng đại gia đình 9 người con hạnh phúc.

Ở tuổi U70, danh ca Ý Lan vẫn khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng cuộc sống viên mãn bên người chồng thứ ba. Không chỉ sở hữu sự nghiệp âm nhạc đồ sộ kéo dài hàng chục năm, bà còn được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ có đông con nhất làng giải trí Việt với tổng cộng 9 người con, gồm 6 con ruột và 3 con riêng của chồng.

Danh ca Ý Lan

Từ con gái của danh ca Thái Thanh đến tượng đài nhạc tình được yêu mến

Ít ai biết rằng, hành trình đến với ánh đèn sân khấu của Ý Lan không diễn ra từ quá sớm. Bà tên đầy đủ là Lê Thị Ý Lan, sinh năm 1958 trong một gia đình nghệ thuật danh tiếng. Mẹ bà là Thái Thanh - một trong những giọng ca huyền thoại của tân nhạc Việt Nam, còn cha là tài tử Lê Quỳnh.

Dù lớn lên trong môi trường nghệ thuật, Ý Lan lại bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp muộn. Phải đến cuối thập niên 1980, khi đã ngoài 30 tuổi, bà mới chính thức theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, với chất giọng đẹp được thừa hưởng từ mẹ cùng khả năng xử lý ca khúc tinh tế, nữ danh ca nhanh chóng chinh phục khán giả trong và ngoài nước.

Ý Lan là tượng đài nhạc tình được yêu mến

Từ đầu những năm 1990, Ý Lan trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Với phong cách sang trọng, quý phái cùng giọng hát giàu cảm xúc, Ý Lan được xem là một trong những biểu tượng của tân nhạc Việt ở hải ngoại.

Điều khiến nhiều đồng nghiệp nể phục là khả năng giữ phong độ đáng kinh ngạc của nữ danh ca. Dù đã bước sang tuổi U70, giọng hát của bà vẫn giữ được độ nội lực, sự dày dặn và cảm xúc hiếm có. Nhiều khán giả nhận xét Ý Lan dường như "đi ngược quy luật tuổi tác" khi càng lớn tuổi càng hát sâu sắc và đằm thắm hơn.

Bà không chỉ hát hay mà còn xinh đẹp rực rỡ

Bên cạnh thành công nghệ thuật, Ý Lan còn từng trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời như bệnh ung thư vú. Tuy nhiên, bằng tinh thần lạc quan và nghị lực mạnh mẽ, bà đã vượt qua giai đoạn khó khăn để tiếp tục ca hát và tận hưởng cuộc sống.

Ba lần đò, 9 người con và cuộc sống viên mãn bên người chồng hiện tại

Nếu sự nghiệp của Ý Lan khiến công chúng ngưỡng mộ, thì cuộc sống riêng của bà cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ danh ca kết hôn lần đầu khi mới 19 tuổi và sinh con đầu lòng năm 20 tuổi. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, bà có nhiều người con và trải qua không ít thăng trầm.

Sau những đổ vỡ trong tình cảm, Ý Lan tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, nhưng cũng không kéo dài như mong muốn. Phải đến cuộc hôn nhân thứ ba với kỹ sư Lê Anh Tuấn, nữ danh ca mới thực sự tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Hai người kết hôn từ năm 2003 và gắn bó hạnh phúc suốt hơn hai thập kỷ qua.

Danh ca Ý Lan và ông xã - kỹ sư Lê Anh Tuấn

Điều đặc biệt là gia đình Ý Lan có tổng cộng 9 người con, gồm 6 người con ruột của bà và 3 người con riêng của chồng mà bà yêu thương, chăm sóc như con ruột. Chính vì vậy, nhiều người gọi bà là "nữ danh ca đông con nhất showbiz Việt".

Trong nhiều chia sẻ với truyền thông, Ý Lan luôn dành những lời trân trọng cho người bạn đời hiện tại. Bà cho biết ông xã là người hiền lành, tử tế và luôn âm thầm hỗ trợ vợ trong cuộc sống cũng như công việc. Chính sự quan tâm, yêu thương của chồng đã giúp bà có được điểm tựa vững chắc ở tuổi xế chiều.

Ý Lan và chồng tình tứ trên sân khấu

Hiện tại, nữ danh ca sống chủ yếu tại California (Mỹ), tận hưởng cuộc sống bên chồng, con cháu và vẫn tham gia biểu diễn khi có dịp. Dù đã là bà ngoại, bà nội của nhiều cháu, Ý Lan vẫn duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, thường xuyên tập luyện thể thao và ăn uống lành mạnh. Nhờ vậy, bà luôn xuất hiện với diện mạo trẻ trung, vóc dáng thon gọn và phong thái sang trọng.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ danh ca đều khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc dường như bị thời gian bỏ quên. Những bức ảnh đời thường cho thấy bà sở hữu làn da mịn màng, thần thái rạng rỡ, vóc dáng cao ráo, nuột nà cùng phong cách thời trang thanh lịch. Không ít người nhận xét rằng ở tuổi gần 70, Ý Lan vẫn giữ được vẻ đẹp của một phụ nữ ngoài 40.

Ở tuổi U70, Ý Lan vẫn trẻ đẹp và hăng say ca hát

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ý Lan không chỉ là một giọng ca hàng đầu của dòng nhạc trữ tình mà còn là hình mẫu về nghị lực sống, sự bền bỉ với nghề và khả năng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ở tuổi U70, nữ danh ca vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự trẻ trung, cuộc sống đủ đầy bên người chồng yêu thương và đại gia đình đông con cháu quây quần.