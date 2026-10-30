Phản ứng "bất ngờ" của Elon Musk trước "vụ trộm" lớn nhất lịch sử tiền số

“Everyday is Zeroday” – dòng trạng thái ngắn gọn trên mạng xã hội X của Elon Musk.

Sau thông tin Binance bị hacker tấn công khiến hàng tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị dịch chuyển khỏi các ví liên quan đến sàn, tỷ phú Elon Musk đã có phản ứng đáng chú ý.

“Everyday is Zeroday” (tạm dịch: Ngày nào cũng có thể xảy ra một cuộc tấn công mạng) – dòng trạng thái ngắn gọn trên mạng xã hội X cho thấy người giàu nhất hành tinh có vẻ không mấy bất ngờ với “vụ trộm” lớn nhất lịch sử Crypto vừa xảy ra.

Theo thông báo trên tài khoản X chính thức và kênh Telegram, Binance ước tính tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng khoảng 6,3 tỷ USD. Đây là con số cao hơn các ước tính ban đầu của giới phân tích blockchain, vốn dao động trong khoảng 5,6-5,7 tỷ USD.

Binance cho biết nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ việc máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm nhập. Thông qua thiết bị này, kẻ tấn công được cho là đã truy cập vào một container dịch vụ nội bộ, từ đó gửi các giao dịch rút tiền trái phép.

Binance cho biết sẽ công bố báo cáo kỹ thuật chi tiết sau khi hoàn tất điều tra và xác minh đầy đủ các dữ kiện, song chưa đưa ra thời điểm cụ thể.

Trước đó, các chuyên gia phân tích dữ liệu blockchain ghi nhận kẻ tấn công sử dụng cơ chế ủy quyền EIP-7702 để chiếm quyền kiểm soát ví nóng Binance 14. Cơ chế này cho phép ví thực hiện một số thao tác thông qua việc ủy quyền bằng chữ ký hợp lệ.

Nếu nhận định ban đầu của Binance được xác nhận, vụ việc có thể không xuất phát từ việc hacker trực tiếp đánh cắp khóa riêng của ví, mà từ việc xâm nhập hệ thống nội bộ để lợi dụng quyền truy cập và thực hiện các lệnh rút tiền.

Phong toả 3 tỷ USD và cách giải quyết của sàn tiền số lớn nhất thế giới

Theo Binance, khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ việc đã được phong tỏa trên blockchain, tăng so với mức 2,54 tỷ USD được công bố trước đó.

Phần lớn tài sản bị đóng băng đến từ sự phối hợp của các tổ chức phát hành stablecoin. Cụ thể, Tether đã phong tỏa hơn 1,567 tỷ USDT, Circle đóng băng hơn 800 triệu USDC, trong khi Ripple phong tỏa khoảng 200 triệu USD. Theo CoinDesk, Hội đồng Bảo mật của mạng Arbitrum cũng đã phong tỏa 74,56 triệu token từ ví của hacker.

Việc phong tỏa giúp ngăn chặn một phần tài sản tiếp tục được dịch chuyển hoặc sử dụng. Tuy nhiên, không phải toàn bộ tiền điện tử đều có thể bị đóng băng theo cách này. Với các tài sản như Ethereum và Bitcoin, khả năng thu hồi phụ thuộc vào việc truy vết dòng tiền và sự phối hợp của các bên liên quan.

Binance nhấn mạnh con số 6,3 tỷ USD phản ánh tổng giá trị tài sản bị ảnh hưởng, không phải khoản thiệt hại thực tế cuối cùng. Một phần đáng kể đã bị phong tỏa và có khả năng thu hồi. Để xử lý hậu quả, Binance cam kết bù đắp toàn bộ thiệt hại bằng quỹ khẩn cấp Secure Asset Fund for Users (SAFU) và nguồn vốn của công ty.