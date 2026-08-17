Phân tích 3 trường hợp lớp 4, lớp 5, lớp 6 đạt IELTS 8.0, ông bố Hà Tĩnh kết luận: Không chỉ con mình mà các học sinh nhỏ tuổi đạt IELTS cao đều học qua lộ trình này

Dù là thần đồng có năng khiếu bẩm sinh, học ở trung tâm hay tự học tại nhà, các em đều có điểm chung khi chinh phục IELTS điểm cao.

Em Kiều Tuấn Khôi, học sinh lớp 4 tại Hà Tĩnh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam chinh phục IELTS 8.0 Academic, sau khi đã nhẹ nhàng đạt 950/990 TOEIC. Dù mới ở lứa tuổi tiểu học, Tuấn Khôi đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 9.0 ở hai kỹ năng Reading và Listening, cùng điểm Writing 7.0 và Speaking 6.0.

Là một người đồng hành sát sao việc học của con, đặc biệt trong môn tiếng Anh, anh Kiều Lê Hoàng (bố của Tuấn Khôi) đã chỉ ra lộ trình cốt lõi giúp con chinh phục thành tích đặc biệt. Anh cũng phân tích những trường hợp điển hình đạt 8.0 IELTS ở các độ tuổi lớp 4, lớp 5 và lớp 6 để đưa những lời khuyên đắt giá cho việc học ngoại ngữ của trẻ.

Em Kiều Tuấn Khôi, học sinh lớp 4 tại Hà Tĩnh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Việt Nam chinh phục IELTS 8.0 Academic (Ảnh: NVCC)

3 trường hợp đạt IELTS 8.0 từ tiểu học đến THCS: Điểm chung bất ngờ

Theo anh Kiều Lê Hoàng, nhìn vào xuất phát điểm của các thí sinh nhỏ tuổi đạt band điểm khủng, có thể chia thành 3 nhóm điển hình:

1. Trường hợp có năng khiếu bẩm sinh: Đó là em học sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh từng được coi là "thần đồng" khi có khả năng nói tiếng Anh bẩm sinh từ khi mới biết nói. Dù sở hữu tố chất đặc biệt, em vẫn tuân thủ theo một lộ trình bài bản qua các chứng chỉ tiếng Anh Cambridge: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE rồi CAE. Sau khi đi hết lộ trình này, em mới chính thức học và thi IELTS để đạt 8.0 ở năm lớp 6.

2. Trường hợp học tại trung tâm luyện IELTS chuyên nghiệp: Đó là một em học sinh ở TP.HCM đạt 8.0 IELTS khi mới học lớp 5. Em được gia đình cho theo học tại một trung tâm IELTS có tiếng. Tuy nhiên, trước khi chinh phục bài thi hàn lâm này, em cũng đã kinh qua lộ trình chứng chỉ Cambridge chuẩn mực gồm Flyers, KET, PET và FCE.

3. Trường hợp tự học tại nhà: Trường hợp của em Kiều Tuấn Khôi lại hoàn toàn khác biệt khi không theo học tại trung tâm luyện IELTS. Tuấn Khôi tiếp cận tiếng Anh tự nhiên từ thời mẫu giáo. Đến khi lên tiểu học, em duy trì cách học tự nhiên kết hợp với lộ trình Cambridge. Từ lớp 1 đến lớp 3, Khôi đã học và thi vượt cấp toàn bộ hệ thống chứng chỉ Cambridge: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE (đạt trình độ B2 Cambridge từ năm lớp 2). Phải đến năm lớp 4, em mới bắt đầu chuyển sang học và thi IELTS.

Anh Kiều Lê Hoàng đúc kết: "Dù là thần đồng có năng khiếu bẩm sinh, học ở trung tâm hay tự học tại nhà, điểm chung của các bạn nhỏ này là đều xây dựng nền tảng vững chắc qua hệ thống tiếng Anh Cambridge trước rồi mới tiến đến IELTS".

Việc học và thi IELTS quá sớm khi chưa có nền tảng vững chắc sẽ gây sốc

Từ trải nghiệm thực tế đồng hành cùng con, anh Hoàng đưa ra cảnh báo cho các phụ huynh: Việc học và thi IELTS quá sớm khi chưa có nền tảng vững chắc sẽ gây sốc, tạo áp lực tiêu cực và cản trở sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Có những trường hợp học sinh lớp 11 đi test đầu vào chỉ đạt 2.5 IELTS, nghĩa là dù đã lớn nhưng luyện IELTS lúc đó vẫn là quá sớm.

Ngược lại, với Tuấn Khôi, dù mới học lớp 4 nhưng việc thi IELTS không hề quá sức. Anh Hoàng chia sẻ, con làm bài Reading IELTS nhẹ nhàng như đọc báo, đọc truyện; vừa chơi game vừa làm bài Listening mà vẫn đạt điểm tuyệt đối. Ngay cả khi thử cho con làm đề thi dành cho độ tuổi nhỏ hơn như TOEFL Junior (mức cao nhất B2), Khôi lại thấy dễ quá, không tập trung và không phát huy được khả năng viết sâu.

"Thời điểm nên cho con học và thi IELTS cần được đánh giá dựa trên nền tảng năng lực thực tế, chứ không nên bị đóng khung bởi độ tuổi sinh học", anh Hoàng khẳng định. Để biết chính xác trình độ của con, phụ huynh nên kiểm tra qua hệ thống bài thi Cambridge chuẩn. Theo anh, dù cùng khung CEFR, chứng chỉ B2 hay B1 của Cambridge đều có độ khó cao hơn hẳn so với các bài thi khác như TOEFL Primary hay VSTEP.

Lộ trình phù hợp được anh khuyến nghị:

- Khi cần gấp: Khi con đã đạt B1 Cambridge cứng (thi PET đạt hạng A) thì mới nên bắt đầu tiếp xúc với IELTS.

- Khi không vội: Nên cho con học xong B2 Cambridge vững vàng rồi mới chuyển sang ôn luyện bài thi IELTS.

Quá trình tự chinh phục 4 kỹ năng IELTS của cậu bé lớp 4

Chia sẻ chi tiết hơn về kết quả thi của con trai, anh Hoàng cho biết kỹ năng Reading của Tuấn Khôi đạt điểm tuyệt đối 9.0 nhờ khả năng xử lý bài như người bản xứ. Khôi đọc với tốc độ rất nhanh, nhớ thông tin dài tốt và làm bài xong trước 20 phút mà không cần gạch chân từ khóa hay ghi chú. Tuy nhiên, anh cũng khuyên các thí sinh khác vẫn nên gạch chân từ khóa cẩn thận khi đi thi.

Đối với Listening (đạt 9.0), khác với việc vừa chơi game vừa nghe lúc luyện tập ở nhà, bài thi thật đòi hỏi sự tập trung cao độ để tránh các bẫy nhỏ. Trong khi đó, hai kỹ năng Writing (7.0) và Speaking (6.0) chỉ được Khôi chuẩn bị vỏn vẹn 1 tháng trước kỳ thi với mục đích ban đầu là... thi nháp trải nghiệm.

Anh Hoàng bật mí thêm: Tuấn Khôi không thích viết các bài văn miêu tả đơn giản của chương trình tiểu học như tả cây, tả người, nhưng lại đặc biệt thích tìm hiểu và viết về các chủ đề khoa học, xã hội. Việc đọc nhiều (Reading) chính là ngữ liệu đầu vào tự nhiên giúp kỹ năng Writing của em phát triển tốt.

Còn với Speaking, Khôi đi thi hoàn toàn tự nhiên, nói theo tư duy của một đứa trẻ lớp 4 chứ không học theo khuôn mẫu hay công thức. Định hướng tiếp theo của gia đình là sẽ bồi dưỡng tư duy văn học để con tự biết triển khai ý tưởng bài nói một cách sâu sắc và thú vị hơn.

Đừng xây nhà từ phần ngọn

Hiện nay, chứng chỉ IELTS mang lại nhiều lợi thế lớn như cộng điểm xét tuyển Đại học hay du học, khiến không ít phụ huynh có con học THPT rơi vào tâm lý sốt ruột. Nhiều gia đình chấp nhận đầu tư đến nửa tỷ đồng cho con luyện thi đi luyện thi lại nhưng vẫn không đạt mục tiêu do trẻ bị mất gốc tiếng Anh từ nhỏ, càng sát năm lớp 12 lại càng áp lực.

Qua câu chuyện của Tuấn Khôi và các học sinh đạt điểm cao từ nhỏ, anh Kiều Lê Hoàng nhắn nhủ các phụ huynh không nên ép con học tủ, học mẹo hay chạy theo phần ngọn: "Nếu ngay từ tiểu học, bạn cho con học tiếng Anh Cambridge sẽ rất tốt. Khi đó dù có lên lớp 10, 11, 12 mới bắt đầu học và thi IELTS, con cũng tiến bộ rất nhanh, dễ đạt điểm cao hơn thông thường. Nền tảng Cambridge không chỉ giúp ích cho IELTS mà còn rất hữu ích nếu con muốn thi chuyên Anh vào các trường THPT chuyên sau này".

Lộ trình học theo giáo trình Cambridge chuẩn quốc tế này hoàn toàn có thể tự học qua sách và các tài liệu miễn phí nếu phụ huynh chịu khó tìm tòi, đồng hành cùng con. Minh chứng thực tế là đã có rất nhiều học sinh ở vùng sâu vùng xa tự học theo lộ trình mà gia đình Tuấn Khôi chia sẻ và báo lại kết quả tiến bộ vượt bậc.

Anh Hoàng cho rằng: Giá trị của tiếng Anh không nằm ở tấm bằng mà nằm ở cách ứng dụng nó vào cuộc sống để tiếp cận kho tàng tri thức của nhân loại.

Tiếng Anh chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Khi một tài liệu được dịch sang tiếng Việt đến tay bạn, có thể kiến thức đó đã cũ kỹ với thế giới. Học tốt tiếng Anh là để đi trước thời đại, học những điều đột phá nhất trên thế giới khi chúng còn chưa kịp được đặt tên thành môn học tại Việt Nam, từ đó thay đổi số phận và cuộc sống của chính mình. Đó mới là cái đích cao nhất mà gia đình hướng tới cho Tuấn Khôi, chứ không phải là những điểm số 7.5 hay 950 để mang đi khoe mẽ.

"Nếu hỏi mình vì sao muốn con học tốt tiếng Anh, câu trả lời rất đơn giản: Không phải chỉ để thi lấy thành tích. Không phải chỉ để lấy chứng chỉ nộp xin việc, du học… Mà để con có chìa khóa tiếp cận tri thức của thế giới - Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới nên những kiến thức mới mẻ nhất, đột phá nhất thường có ở tiếng Anh đầu tiên.