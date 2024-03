Thịt má đào là gì?

Má đào là phần thịt má trong của con lợn, thịt nằm sát lưỡi. Khác với thịt má ngoài nhiều mỡ, thịt má đào có gân mềm xen kẽ, gân tơ mềm chứ không hề cứng hay dai. Má đào đem đi hấp rồi chấm gia vị chanh ớt đảm bảo rất ngọt thịt; hoặc nếu xào, nướng, kho cũng cực kỳ đưa cơm.

Nhiều người còn ví thịt má đào như thịt diềm thăn của con bò nên có thể đem xào rau củ, hương vị thơm ngon đặc biệt hấp dẫn.

Má đào là phần thịt má đào trong của con lợn, có nhiều gân nhưng gân cực kỳ mềm, thịt ngọt thơm (Ảnh: Nhịp Sống Việt)

Đặc điểm vàng của thịt má đào chính là nhiều gân, gân xen kẽ với thịt nhưng gân rất mềm, không hề cứng hay dai. Đây là kiểu thịt phù hợp đối với những ai vừa không thích ăn thịt khô xơ vừa không muốn quá béo ngậy gây ngán.

Má đào xào rau củ. Ảnh minh họa

Lưu ý gì khi mua thịt má đào?‏

‏Phần thịt má đào rất hiếm và hạn chế, nếu muốn mua, người mua cần phải đến chợ sớm hoặc thậm chí cần phải trước thông báo với người bán để đảm bảo có hàng. Điều quan trọng khi lựa chọn mua thịt má đào là cần chú ý đến các đặc điểm như sau. ‏

‏Bề mặt của miếng thịt má đào cần phải khô ráo, không bị ẩm. Nếu thấy miếng thịt ẩm hoặc có vẻ ướt, có thể là do đã bị bơm nước hoặc đông lạnh.‏

‏Màu sắc của thịt cần phải tươi sáng, đỏ hồng, không có dấu hiệu thâm đen.‏

‏Thịt không nên có mùi kháng khác thường, không có hiện tượng chảy nước hoặc mất độ đàn hồi…

Màu sắc của thịt cần phải tươi sáng, đỏ hồng. Ảnh minh họa

Hướng dẫn cách làm thịt má đào nướng thơm ngon

Thịt má heo nướng là món ăn hấp dẫn với hương vị thơm ngon, béo ngậy, thịt mềm mại quyện cùng vị ngọt thanh của rau củ. Món ăn này không chỉ đơn giản trong cách chế biến mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao.

Nguyên liệu:

Thịt lợn má đào: 500g

Hành tây: 1 củ

Cà rốt: 1 củ

Hành khô, tỏi, sả

Gia vị: sốt thịt nướng, dầu hào, xì dầu, mật mía, hạt tiêu, bột điều (nếu có), bột nghệ, dầu mè

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu



Rửa sạch thịt má đào với nước muối pha loãng, sau đó để ráo. Cắt hành tây thành múi cau. Gọt vỏ cà rốt, cắt thành miếng dày khoảng 1cm. Băm nhuyễn tỏi, sả và hành khô.

Bước 2: Ướp thịt

Cho thịt vào tô lớn cùng với hành tây, cà rốt, tỏi, sả, hành khô đã băm nhuyễn. Thêm 2 muỗng canh sốt thịt nướng, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh xì dầu, 1/2 muỗng cà phê mật mía, hạt tiêu, bột điều (nếu có), bột nghệ và dầu mè. Trộn đều và bóp nhẹ để thịt thấm gia vị. Ướp thịt trong 1-2 tiếng để thịt thấm gia vị.

Bước 3: Nướng thịt

* Nướng bằng than hoa: Cho thịt lên vỉ nướng, nướng trên bếp than hoa cho đến khi thịt chín và bề mặt xém vàng.

* Nướng bằng nồi chiên không dầu: Lót giấy bạc vào khay chiên. Nướng lần 1 ở 170 độ C trong 6 phút. Sau đó lật mặt và xịt một ít dầu ăn. Nướng lần 2 ở 170 độ C trong 6 phút, lật mặt, cho rau củ vào nướng. Nướng lần 3 ở 190 độ C trong 3 phút, lật mặt thịt và rau củ. Nướng lần 4 ở 190 độ C trong 3 phút là hoàn thành.

Ảnh minh họa

Thành phẩm



Thịt má heo nướng có màu vàng ruộm đẹp mắt, thịt mềm mại, béo ngậy quyện cùng vị ngọt thanh của rau củ. Món ăn này có thể ăn kèm với cơm trắng, bún, bánh mì hoặc rau sống và chấm với nước mắm chua ngọt.

Ảnh: digifood

Chúc bạn thành công với món thịt má đào nướng!