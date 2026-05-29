HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phẫn nộ vô cùng khi xem clip "dạy con" tại một quán ăn ở Đà Nẵng: 19 giây này có thể khiến cả đời đứa trẻ ÁM ẢNH!

Hiểu Đan
|

Điều đáng sợ là không ít người lớn vẫn nghĩ: Trẻ con rồi sẽ quên thôi.

Một đoạn clip chỉ dài khoảng 19 giây được cho là xảy ra tại một quán ăn ở Đà Nẵng đang khiến mạng xã hội phẫn nộ. Trong clip, một người đàn ông liên tục dùng dép đánh vào một bé gái còn rất nhỏ, vừa đánh vừa quát lớn: "Khóc nữa đi!", kèm những lời chửi thô tục. Đứa bé chỉ khoảng 4-5 tuổi, ngồi co rúm trước mặt cha mình. Mãi tới khi một người phụ nữ chạy tới kéo bé đi, cảnh tượng ấy mới dừng lại.

19 giây. Nhưng với một đứa trẻ, có khi là một ký ức kéo dài cả đời.

Trong clip, một người đàn ông liên tục dùng dép đánh vào một bé gái còn rất nhỏ, vừa đánh vừa quát lớn: “Khóc nữa đi!”, kèm những lời chửi thô tục. (Ảnh cắt từ clip)

Nhiều người vẫn quen miệng nói "thương cho roi cho vọt", nhưng thật khó để gọi hành động trong clip là dạy dỗ. Bởi dạy dỗ luôn đi kèm kiểm soát cảm xúc, sự tỉnh táo và mục tiêu giúp con hiểu đúng sai. Còn khi người lớn vừa đánh vừa mất kiểm soát, vừa chửi bới, vừa trút giận lên một đứa trẻ không có khả năng phản kháng, đó không còn là giáo dục nữa.

Đó là bạo lực.

Điều đáng sợ là không ít người lớn vẫn nghĩ: Trẻ con rồi sẽ quên thôi. Nhưng khoa học tâm lý cho thấy, trẻ có thể không nhớ chính xác từng cái tát hay từng lời chửi, nhưng cơ thể và hệ thần kinh của trẻ sẽ nhớ cảm giác sợ hãi ấy rất lâu. Một đứa trẻ thường xuyên bị đánh, bị đe dọa hoặc chứng kiến bạo lực sẽ dễ hình thành cảm giác bất an, lo âu, khó tin tưởng người khác. Có em lớn lên trở nên lì lợm, hung hăng. Có em lại thu mình, sợ sai, sợ bộc lộ cảm xúc.

Và tổn thương không chỉ xảy ra với đứa trẻ bị đánh.

Trong clip, còn có một đứa trẻ khác chứng kiến toàn bộ cảnh cái dép liên tục bay vào mặt chị/em mình. Nhiều chuyên gia tâm lý từng nói, trẻ em chứng kiến bạo lực gia đình cũng bị tổn thương không kém người trực tiếp bị bạo hành. Bởi khi đó, não bộ trẻ ghi nhận một thông điệp rất đáng sợ: Người lớn có thể làm đau mình bất cứ lúc nào.

Một bình luận dưới clip khiến nhiều người day dứt: "Khi cha mẹ không an toàn thì chỗ nào trên thế giới này con tin là an toàn được đây?".

Đúng vậy.

Với trẻ nhỏ, cha mẹ là cả thế giới. Là nơi trú ẩn đầu tiên khi con sợ hãi. Nhưng nếu chính nơi trú ẩn ấy trở thành nguồn gây đau đớn, đứa trẻ sẽ lớn lên với cảm giác bất an kéo dài mà nhiều khi chính cha mẹ cũng không nhận ra.

Điều buồn nhất là có lẽ người đàn ôn g trong clip không hề ý thức được mình đang để lại điều gì trong tuổi thơ của con. Với ông, có thể đó chỉ là vài phút nóng giận. Nhưng với một đứa trẻ, đôi khi chỉ một lần bị đánh trong hoảng loạn cũng đủ trở thành ký ức không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Rất nhiều người lớn ngày nay từng lớn lên trong những trận đòn roi và vẫn nói: "Tôi bị đánh suốt mà vẫn trưởng thành". Nhưng trưởng thành không đồng nghĩa với việc vết thương chưa từng tồn tại. Không ít người sau này mang theo mặc cảm, nỗi sợ, sự tự ti hoặc cơn giận dữ âm ỉ mà chính họ cũng không gọi tên được.

Không ai phủ nhận việc nuôi dạy con là hành trình áp lực. Cha mẹ cũng có lúc kiệt sức, mất bình tĩnh. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ: người trưởng thành phải học cách dừng lại trước khi cơn giận biến thành nỗi ám ảnh của con trẻ.

Bởi một đứa trẻ có thể quên món đồ chơi từng được mua cho mình.

Nhưng rất khó quên cảm giác bị chính cha mẹ làm cho sợ hãi.

Dọn nhà phát hiện chiếc bát cũ của ông cố, chàng trai mang đi kiểm tra thì lộ bí mật khó tin
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại