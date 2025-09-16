HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phẫn nộ tột cùng: Mẹ ném con 3 tuổi vào chuồng gấu, 4 năm sau tiếp tục xuống tay tiếp với chính con mình

PHẠM TRANG |

Một người mẹ từng gây chấn động dư luận khi ném con gái vào chuồng gấu cách đây ba năm ở vườn thú Tashkent, nay đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại chính con mình.

Zilola Tulyaganova, 34 tuổi, từng bị quay phim lại cảnh ném con gái 3 tuổi, Zarina, xuống một hố sâu khoảng 5 mét bên trong chuồng gấu nâu tại vườn thú Tashkent, Uzbekistan vào năm 2022. Vụ việc khi đó đã gây phẫn nộ trên toàn quốc.

Mẹ ném con gái vào chuồng gấu và vụ việc đau lòng 4 năm sau - Ảnh 1.

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại

Lúc đó, Tulyaganova bị điều tra về tội cố ý giết người nhưng các cáo buộc sau đó đã được rút lại. Cơ quan chức năng đánh giá bà ta “an toàn” để chăm sóc con cái. Zarina được đưa đi cấp cứu và nằm viện hơn ba tuần trước khi hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, theo các báo cáo mới, Tulyaganova đã bị bắt giữ lần nữa với nghi vấn sát hại chính Zarina, 7 tuổi, bằng dao nhà bếp. Cô bé được cho là đã bị đâm vào vùng cổ và ông ngoại của nạn nhân đã gọi cảnh sát sau khi phát hiện.

Mẹ ném con gái vào chuồng gấu và vụ việc đau lòng 4 năm sau - Ảnh 2.

Trước đây, video vụ việc năm 2022 cho thấy các khách tham quan đã không khỏi kinh hoàng khi chứng kiến Tulyaganova đứng trên lan can và thả con gái xuống hố trong chuồng gấu. Con gấu nâu tên Zuzu đã chạy đến gần và ngửi em bé nhưng may mắn không tấn công. Nhân viên vườn thú lập tức can thiệp, đưa Zarina ra ngoài và chuyển đến bệnh viện.

Người phát ngôn vườn thú từng chia sẻ: “Một phụ nữ trẻ đã ném bé gái xuống chuồng gấu trước mặt tất cả du khách. Động cơ của bà ta hoàn toàn không rõ ràng. Các khách tham quan và nhân viên vườn thú đều cố gắng ngăn cản nhưng không thành công. Chúng tôi vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu gấu tấn công bé.”

Mẹ ném con gái vào chuồng gấu và vụ việc đau lòng 4 năm sau - Ảnh 3.

Zuzu là một con gấu nâu Kavkaz, theo quan sát lúc đó, gấu chỉ đứng nhìn người mẹ ném bé và sau đó đi nơi khác mà không tấn công.

Vụ việc mới đây đã khiến dư luận địa phương bàng hoàng, đặt ra nhiều câu hỏi về việc giám sát, chăm sóc trẻ em và các biện pháp an toàn tâm lý đối với phụ huynh từng có hành vi nguy hiểm.

Nguồn: Daily Mail

