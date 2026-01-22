Phẫn nộ thanh niên 2008 cầm đầu nhóm chặn đường, gí thuốc lá cháy vào miệng, mặt người lạ

Ngày 21/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Hoàng Duy Khoa (SN 2008), Nguyễn Thanh Tâm (SN 2008), Phan Vũ Phong (SN 2009) và Nguyễn Anh Duy (SN 2009), cùng trú tại các xã thuộc huyện Nà Hang về các tội Cố ý gây thương tích; Bắt, giữ người trái pháp luật; Làm nhục người khác và Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng ngày 17/11/2025, nhóm thanh thiếu niên do Hoàng Duy Khoa cầm đầu đã tụ tập và thống nhất đi dọc Quốc lộ 2C, hễ gặp người lạ là sẽ chặn đánh "để dằn mặt". Khi đến khu vực Quảng trường xã Nà Hang, nhóm này phát hiện 4 thanh niên xã Bình An đang đi đường nên tổ chức chặn xe, truy đuổi.

Sau đó bọn chúng khống chế, ép 02 thanh niên lạ mặt lên xe mô tô của nhóm mình, đưa lên Thuỷ điện Tuyên Quang thuộc Thôn 2, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.

4 thanh niên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Tại đây, các đối tượng tiếp tục đánh, sử dụng điếu thuốc lá đang cháy dở bắt bị hại ngậm vào mồm và gí vào mặt bị hại. Sau đó, Hoàng Duy Khoa yêu cầu 01 bị hại cởi hết quần áo để tập thể dục theo yêu cầu của mình còn Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Thanh Tâm đã kiểm tra túi balo của bị hại để chiếm đoạt 02 lít xăng mà các bị hại mang theo khi đi đường.

Cơ quan công an đánh giá, hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, ngông cuồng và coi thường pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận địa phương. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần sát sao hơn trong việc định hướng con em, tránh để giới trẻ bị ảnh hưởng bởi các trào lưu lệch chuẩn, phản văn hóa trên mạng xã hội dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật đáng tiếc.