Khám xét, bắt nữ kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Phượng SN 1978

Trang Anh |

Bước đầu, Cơ quan công an xác định Phượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỷ đồng của 2 doanh nghiệp trên địa bàn.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 21/1 cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1978) là kế toán trưởng hai doanh nghiệp, để điều tra hành vi chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng của công ty.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thanh Phượng là Kế toán trưởng của Công ty TNHH V.N H. T. và Công ty TNHH V. N. F. T. I. (địa chỉ tại phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai). Qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Phượng có nhiều dấu hiệu bất minh về tài sản, đặc biệt là các giao dịch bất động sản tại xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) nên đã xác lập hồ sơ theo dõi.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định trong thời gian làm việc, Phượng đã lợi dụng sự tin tưởng và việc buông lỏng quản lý công tác kế toán của Ban lãnh đạo hai doanh nghiệp. Bằng các thủ đoạn gian dối tinh vi trong việc hạch toán và luân chuyển dòng tiền, bị can này đã khéo léo rút ruột tiền của công ty để chuyển thành tài sản cá nhân.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thanh Phượng - Ảnh: Công an Đồng Nai

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phượng cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Phượng. Làm việc với cơ quan Công an Phượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, Cơ quan công an xác định Phượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, xây dựng quy chế giám sát nội bộ chặt chẽ để phòng ngừa rủi ro thất thoát và tham nhũng.

Sau khi Nguyễn Thị Kim Dung đến cơ quan công an đầu thú, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Kim Hạnh.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại