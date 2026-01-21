Truy nã quản lý Phan Thị Hoa SN 1996 liên quan vụ TikToker Mr.Pips

Ngày 20/01/2026, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Phan Thị Hoa (sinh năm 1996, thường trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo hồ sơ điều tra, Hoa được xác định là mắt xích quan trọng, giữ vai trò quản lý trong đường dây tội phạm quy mô lớn của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu và chứng cứ, ngày 23/12/2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoa.

Quyết định truy nã Phan Thị Hoa - Ảnh: CA TP Hà Nội

Tuy nhiên, trước khi bị bắt giữ, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài nhằm né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Đến ngày 03/01/2026, Công an TP Hà Nội chính thức ban hành quyết định truy nã bị can đối với người phụ nữ này.

Để phục vụ công tác điều tra và sớm đưa đối tượng về quy án, cơ quan Công an đề nghị nếu phát hiện đối tượng, người dân cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội qua số điện thoại: 0989.651.412.

Người dân cũng có thể báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gửi thông tin qua trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội.

Cơ quan điều tra khẳng định mọi hành vi che giấu đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, kêu gọi đối tượng Phan Thị Hoa sớm về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thủ đoạn của siêu lừa Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ

Từ ngày 6-10/12/2024, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1990), Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter, SN 1990, trú tại Hà Nội) và hơn 20 đối tượng khác về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”, “không tố giác tội phạm”.

Theo điều tra, các đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành trên toàn quốc.

Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng các bị can vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h00 đến 21h00).

Lê Khắc Ngọ (trái) và Phó Đức Nam

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Bọn chúng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý để thực hiện các hoạt động lừa đảo.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Công an thành phố đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Những con số khủng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu



