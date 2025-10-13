Phẫn nộ ở Trung Quốc: Viện dưỡng lão thuê nhân viên nhảy gợi cảm ‘khuyến khích’ cụ ông uống thuốc

Một viện dưỡng lão tại miền Bắc Trung Quốc đang trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội sau khi đăng tải đoạn video được cho là “giải trí cho người cao tuổi”, nhưng lại khiến dư luận phẫn nộ vì phản cảm và thiếu tôn trọng.

Trong đoạn clip lan truyền, một nữ nhân viên cấp cao của viện dưỡng lão mặc váy ngắn, tất cao đến đầu gối, thực hiện những động tác khiêu khích ngay trước mặt một cụ ông cao tuổi, được cho là để “khuyến khích ông uống thuốc”.

Sự việc xảy ra tại một viện dưỡng lão ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam. Ngày 24/9, tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ sở này đã đăng đoạn video cùng dòng chú thích: “Giám đốc của chúng tôi đang làm mọi cách để khuyến khích người dân lớn tuổi uống thuốc.” Trong video, người phụ nữ diện trang phục gợi liên tưởng đến đồng phục học sinh, uốn éo và lắc hông trước mặt người đàn ông ngồi im lặng trên ghế, trong khi một nhân viên khác tiến lại gần đưa thuốc cho ông.

Đáng nói, hồ sơ trực tuyến của viện dưỡng lão này tự mô tả là “một nơi vui vẻ, do một giám đốc trẻ sinh sau những năm 1990 điều hành, với sứ mệnh mang lại hạnh phúc và năng lượng cho tuổi già.” Họ tự tin tuyên bố “nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già” là tôn chỉ hoạt động. Tuy nhiên, đoạn video lại cho thấy một “sự năng động” khiến cộng đồng mạng phải rùng mình.

Ngay sau khi được đăng tải, video đã nhanh chóng lan truyền với hàng trăm nghìn lượt xem và hàng ngàn bình luận phẫn nộ. Một người dùng mạng đặt câu hỏi chua cay: “Từ khi nào khiêu vũ gợi cảm lại trở thành hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi?” Không dừng lại ở đó, tài khoản của viện dưỡng lão còn phản hồi thẳng thắn: “Mọi thứ đều có thể liên quan đến khiêu vũ gợi cảm.” Câu trả lời ngắn ngủi ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến làn sóng chỉ trích bùng nổ mạnh mẽ hơn.

Trước áp lực dư luận, ngày 25/9, giám đốc viện dưỡng lão lên tiếng với tờ Nanguo Metropolis Daily, thừa nhận đoạn video “không phù hợp” và cho biết người phụ nữ trong clip là một nhân viên chăm sóc cao cấp, chứ không phải vũ công chuyên nghiệp. Ông khẳng định mục đích của họ không phải để gây sốc, mà để “truyền năng lượng tích cực” và xóa bỏ định kiến rằng viện dưỡng lão là nơi ảm đạm, buồn tẻ.

“Chúng tôi muốn chứng minh rằng viện dưỡng lão cũng có thể vui vẻ, người cao tuổi cũng có thể năng động. Nhưng giờ chúng tôi đã nhận ra rằng cách thể hiện ấy có cả ưu và nhược điểm,” một nhân viên chia sẻ thêm.

Dẫu vậy, những lời giải thích ấy không làm dịu được làn sóng phẫn nộ. Dư luận cho rằng viện dưỡng lão đã vượt quá ranh giới đạo đức, biến hoạt động chăm sóc người già thành trò giải trí rẻ tiền nhằm câu view và quảng bá tên tuổi. Một cư dân mạng bức xúc: “Các viện dưỡng lão bây giờ cạnh tranh đến mức phải dùng đến chiêu trò này sao? Đổi mới là tốt, nhưng phải biết đâu là giới hạn.” Một người khác gay gắt hơn: “Đây không phải là khuyến khích uống thuốc mà là xúc phạm phẩm giá của người cao tuổi!”

Trước phản ứng dữ dội, viện dưỡng lão đã gỡ bỏ hơn 100 video liên quan trên tài khoản mạng xã hội của mình. Đại diện Ban Dịch vụ Người cao tuổi thuộc Cục Dân chính An Dương cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và sẽ công bố kết quả điều tra sớm nhất.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang bước vào giai đoạn dân số già nhanh chóng. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, đến cuối năm 2024, nước này có hơn 310 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 22% tổng dân số. Điều đó đồng nghĩa với việc, nhu cầu chăm sóc và tôn trọng người cao tuổi đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất của xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự thấu hiểu và nhân văn trong việc chăm sóc, vụ việc ở Hà Nam lại cho thấy một lát cắt đáng buồn về cách một số cơ sở đang thương mại hóa hình ảnh người già, biến họ thành công cụ giải trí, thậm chí là công cụ tiếp thị.

Một bình luận được lan truyền rộng rãi đã tóm gọn cảm xúc của hàng triệu người: “Họ đang nhảy để khuyến khích uống thuốc hay để ép người ta mở ví? Người cao tuổi cần được chăm sóc bằng lòng kính trọng, không phải bằng những màn trình diễn rẻ tiền.”

Sự việc này không chỉ là câu chuyện về một đoạn video gây tranh cãi. Nó phản ánh thực tế đáng lo ngại: khi đạo đức bị đánh đổi lấy lượt xem, và sự tôn trọng bị thay thế bởi chiêu trò, thì xã hội ấy đang già đi không chỉ ở dân số, mà cả trong tâm hồn.

