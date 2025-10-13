HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

36 hình vẽ của Bắc Minh thần công, rốt cuộc Đoàn Dự đã luyện đến tầng nào mà khiến giang hồ chấn động?

Nguyệt Phạm |

Đoàn Dự là một trong những cao thủ võ công mạnh nhất trong Thiên long bát bộ.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Bắc Minh thần công trong “Thiên Long Bát Bộ” được mô tả là môn võ công có đặc điểm gì nổi bật nhất?

Đáp án đúng là: A. Có khả năng hút nội lực đối phương, chuyển hóa thành sức mạnh bản thân

Giải thích: Bắc Minh thần công là môn nội công đặc dị trong Thiên Long Bát Bộ, có năng lực hấp thu nội lực người khác để tăng cường sức mạnh bản thân. Tuy nhiên, vì bản chất “tổn người lợi mình”, nó bị xem là tà môn. Người luyện cần nội tâm vững vàng, nếu không dễ tẩu hỏa nhập ma. Chính khả năng này khiến Bắc Minh thần công trở thành một trong những tuyệt kỹ thâm sâu và gây tranh cãi nhất của võ học Kim Dung.

36 hình vẽ của Bắc Minh thần công, rốt cuộc Đoàn Dự đã luyện đến tầng nào mà khiến giang hồ chấn động?- Ảnh 1.

Đoàn Dự. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Đoàn Dự – hoàng tử nước Đại Lý, đã học được Bắc Minh thần công trong hoàn cảnh nào?

Đáp án đúng là: B. Vô tình lạc vào hang động, thấy tượng ngọc và cuốn lụa vẽ ba mươi sáu hình người

Giải thích: Trong một lần cứu Chung Linh, Đoàn Dự lạc vào hang động thần bí có tượng ngọc bích và cuốn lụa vẽ 36 hình người, ghi chép yếu quyết vận khí của Bắc Minh thần công. Dù chỉ luyện theo hình đầu tiên, chàng đã có thể hấp thu nội lực của cao thủ, mở ra con đường trở thành người có nội công thâm hậu bậc nhất. Cơ duyên ấy đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Đoàn Dự.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Trong 36 hình vẽ của Bắc Minh thần công, Đoàn Dự đã luyện đến tầng thứ mấy mà khiến giang hồ chấn động?

Đáp án đúng là: D. Chỉ luyện theo hình đầu tiên, nhưng hấp thu nội lực của nhiều cao thủ

Giải thích: Bắc Minh thần công gồm 36 hình chỉ dẫn cách vận công, nhưng Đoàn Dự mới luyện theo hình đầu tiên đã có thể hút nội lực của nhiều cao thủ, kể cả Cưu Ma Trí. Dù chỉ đạt tầng khởi đầu, năng lực của chàng đã khiến giang hồ chấn động. Điều này cho thấy tiềm năng khủng khiếp của môn võ này: nếu luyện trọn vẹn 36 hình, sức mạnh ấy có thể vượt xa mọi chuẩn mực đương thời.

Tags

Tin ngắn

báo mới

Kim Dung

cao thủ

Đoàn Dự

Đại lý

Thiên Long Bát Bộ

Bắc minh thần công

Tiêu Dao phái

Quizz Soha

nội lực

tiểu thuyết võ hiệp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại