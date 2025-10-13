36 hình vẽ của Bắc Minh thần công, rốt cuộc Đoàn Dự đã luyện đến tầng nào mà khiến giang hồ chấn động?

Đáp án đúng là: A. Có khả năng hút nội lực đối phương, chuyển hóa thành sức mạnh bản thân
Giải thích: Bắc Minh thần công là môn nội công đặc dị trong Thiên Long Bát Bộ, có năng lực hấp thu nội lực người khác để tăng cường sức mạnh bản thân. Tuy nhiên, vì bản chất “tổn người lợi mình”, nó bị xem là tà môn. Người luyện cần nội tâm vững vàng, nếu không dễ tẩu hỏa nhập ma. Chính khả năng này khiến Bắc Minh thần công trở thành một trong những tuyệt kỹ thâm sâu và gây tranh cãi nhất của võ học Kim Dung.
Đáp án đúng là: B. Vô tình lạc vào hang động, thấy tượng ngọc và cuốn lụa vẽ ba mươi sáu hình người
Giải thích: Trong một lần cứu Chung Linh, Đoàn Dự lạc vào hang động thần bí có tượng ngọc bích và cuốn lụa vẽ 36 hình người, ghi chép yếu quyết vận khí của Bắc Minh thần công. Dù chỉ luyện theo hình đầu tiên, chàng đã có thể hấp thu nội lực của cao thủ, mở ra con đường trở thành người có nội công thâm hậu bậc nhất. Cơ duyên ấy đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Đoàn Dự.
Đáp án đúng là: D. Chỉ luyện theo hình đầu tiên, nhưng hấp thu nội lực của nhiều cao thủ
Giải thích: Bắc Minh thần công gồm 36 hình chỉ dẫn cách vận công, nhưng Đoàn Dự mới luyện theo hình đầu tiên đã có thể hút nội lực của nhiều cao thủ, kể cả Cưu Ma Trí. Dù chỉ đạt tầng khởi đầu, năng lực của chàng đã khiến giang hồ chấn động. Điều này cho thấy tiềm năng khủng khiếp của môn võ này: nếu luyện trọn vẹn 36 hình, sức mạnh ấy có thể vượt xa mọi chuẩn mực đương thời.