36 hình vẽ của Bắc Minh thần công, rốt cuộc Đoàn Dự đã luyện đến tầng nào mà khiến giang hồ chấn động?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Bắc Minh thần công trong “Thiên Long Bát Bộ” được mô tả là môn võ công có đặc điểm gì nổi bật nhất?

A. Có khả năng hút nội lực đối phương, chuyển hóa thành sức mạnh bản thân đúng B. Giúp người luyện khống chế khí huyết và điều phối chân khí nội thể sai C. Tăng tốc độ di chuyển và khinh công để vượt trội trong giao chiến sai D. Rèn thân thể chịu đòn tốt và phản kích mạnh mẽ trong mọi tình huống sai