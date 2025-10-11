Nhân vật đặc biệt khiến Tào Tháo trở thành gian hùng: Một lần gặp đã đoán trước là người dẹp loạn

Đáp án đúng là: B. Kiều Huyền
Giải thích: Ông là danh sĩ nổi tiếng cuối thời Đông Hán, từng giữ chức Thái úy, nổi tiếng thanh liêm và có con mắt nhìn người. Khi gặp Tào Tháo lúc còn trẻ, ông đã khẳng định: “Thiên hạ tất loạn, người có thể dẹp yên chỉ có anh thôi.” Lời tiên đoán ấy trở thành hiện thực khi Tào Tháo sau này thống nhất miền Bắc, đặt nền móng cho nhà Ngụy.
Đáp án đúng là: C. Khiến Tào Tháo từ bỏ cuộc sống buông thả, quyết tâm theo quan lộ
Giải thích: Sau cuộc trò chuyện với nhân vật này – người đầu tiên tin tưởng và đánh giá cao ông – Tào Tháo đã thay đổi hoàn toàn lối sống. Từ kẻ ngông cuồng, ông trở nên nghiêm túc, chăm chỉ học hành và rèn luyện. Năm 20 tuổi, Tào Tháo được tiến cử làm Hiếu Liêm, chính thức bước vào con đường chính trị. Cuộc gặp ấy là bước ngoặt giúp hình thành nên vị “gian hùng” mưu lược của thời Tam Quốc.
Đáp án đúng là: A. Tế lễ trọng thể và viết bài văn tế “Tự cố Thái úy Kiều Huyền văn”
Giải thích: Năm 202, sau khi thống nhất miền Bắc, Tào Tháo tổ chức lễ tế trọng thể trước mộ người từng tri ngộ mình. Ông tự tay viết “Tự cố Thái úy Kiều Huyền văn”, dùng thịt trâu, dê, lợn làm lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Trong văn tế, Tào Tháo gọi ông là “bậc đức hạnh cao thượng” và tự xưng “đệ tử cùng thời.” Hành động ấy được xem là biểu tượng của nghĩa tri kỷ.