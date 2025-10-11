Nhân vật đặc biệt khiến Tào Tháo trở thành gian hùng: Một lần gặp đã đoán trước là người dẹp loạn

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Ai là người đầu tiên nhận ra tài năng đặc biệt của Tào Tháo và dự đoán ông sẽ trở thành người dẹp loạn thiên hạ?

A. Hứa Thiệu – danh sĩ nổi tiếng giỏi luận anh hùng cuối thời Hán sai B. Kiều Huyền – bậc Thái úy thanh liêm, có con mắt nhìn người đúng C. Viên Thiệu – bạn thuở nhỏ cùng học với Tào Tháo sai D. Tư Mã Ý – người sau này trở thành quyền thần nhà Ngụy sai