Các nhà báo VTV đã có một hành trình vô cùng kiên trì, kéo dài hơn 3 năm, trước khi chính thức phát loạt phim đang gây chấn động dư luận.

Series hai tập phim tài liệu "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" vẫn đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm và phẫn nộ trước các chiêu trò lường gạt hàng trăm người cao tuổi. Theo lịch dự kiến, tập ba của loạt phim sẽ được phát sóng vào 14/6 tới đây.

Những tập phim này không hề là một sự kiện ngẫu nhiên. Từ hơn 3 năm trước, các nhà báo VTV đã nhiều lần điều tra, phỏng vấn, cảnh báo về sự biến tướng, có dấu hiệu lừa gạt của nhiều mô hình “sở hữu kỳ nghỉ”, “hợp đồng kỳ nghỉ”, “thẻ nghỉ dưỡng” hay “hợp đồng nghỉ dưỡng gia đình”... Nhìn lại càng thấy rõ, hành trình điều tra để phanh phui sự thật vô cùng bền bỉ, nhằm bảo vệ quyền lợi những người cao tuổi nhẹ dạ cả tin.

Tháng 6/2023: Từ lời mời nhận quà miễn phí đến hợp đồng hàng trăm triệu đồng

Trong phóng sự “Sở hữu kỳ nghỉ hay sở hữu rủi ro?” phát vào giữa tháng 6/2023, VTV24 bắt đầu điều tra từ những cuộc gọi mời chào quen thuộc. Người nghe được thông báo có cơ hội nhận voucher nghỉ dưỡng, vé máy bay khứ hồi hoặc chuyến du lịch miễn phí. Điều kiện tưởng như rất đơn giản: chỉ cần đến tham dự một buổi sự kiện và mang theo căn cước công dân để xác nhận danh tính.

Tuy nhiên, phía sau “món quà miễn phí” là một quy trình tiếp cận khách hàng được chuẩn bị kỹ. Mỗi khách mời thường có một nhân viên tư vấn riêng để trò chuyện, thăm dò nhu cầu du lịch, khả năng chi trả, sau đó người tự nhận là quản lý hoặc đại diện công ty xuất hiện để chào bán các gói sở hữu kỳ nghỉ.

Điều kiện tưởng như rất đơn giản: chỉ cần đến tham dự một buổi sự kiện và mang theo căn cước công dân để xác nhận danh tính. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Theo nội dung VTV phản ánh, một số doanh nghiệp tự quảng cáo là đơn vị hàng đầu, có nhiều năm kinh nghiệm, có đối tác lớn hoặc ngân hàng đồng hành. Trong phóng sự, tên Holiday Việt Nam được nhắc đến trong bối cảnh doanh nghiệp tự giới thiệu có kinh nghiệm trong lĩnh vực trao đổi kỳ nghỉ. Một số lời tư vấn còn nhắc tới một số ngân hàng như thể có sự đồng hành, tài trợ. Tuy nhiên, phóng viên VTV cho biết khi liên hệ xác minh, các đơn vị được nhắc tên đều khẳng định không có sự liên kết hay tài trợ như lời quảng cáo.

Các gói nghỉ dưỡng được giới thiệu như cơ hội hiếm có, giá ưu đãi, số lượng giới hạn, chỉ áp dụng trong ngày. Không ít khách hàng vì tin vào lời mời chào đã nhanh chóng ký hợp đồng mà chưa có đủ thời gian đọc kỹ. VTV cũng ghi nhận những trường hợp voucher nghỉ dưỡng miễn phí không thể sử dụng như kỳ vọng; hợp đồng có thông tin để trống, phần ghi tay, thiếu ngày tháng hoặc nội dung không rõ ràng. Trong một trường hợp, khách hàng quay lại hỏi về những người từng ký giấy cam kết quyền lợi, trong đó có tên Ngọc Phúc và Duy Khang, nhưng phía công ty cho biết vẫn phải chờ xác minh.

Cuối tháng 7/2023: Mua kỳ nghỉ “dựa theo niềm tin”

Đến cuối tháng 7/2023, VTV24 tiếp tục đặt vấn đề về bản chất của các doanh nghiệp bán gói sở hữu kỳ nghỉ. Phóng sự chỉ ra rằng trên thị trường có thể có hai dạng doanh nghiệp: đơn vị có khu nghỉ gốc, tức có bất động sản nghỉ dưỡng đang hoặc sắp vận hành; và doanh nghiệp không có khu nghỉ gốc, chỉ chào bán ngày nghỉ tại các khu được quảng cáo là có liên kết.

Điểm đáng lo là không phải khách hàng nào cũng đủ khả năng kiểm chứng năng lực cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp. Với nhóm không có khu nghỉ gốc, rủi ro nằm ở việc quyền nghỉ dưỡng có được bảo đảm lâu dài hay không. Còn với nhóm có khu nghỉ gốc, rủi ro vẫn tồn tại nếu dự án không vận hành đúng như quảng cáo hoặc quyền lợi người mua không được bảo vệ sau nhiều năm.

Trong phóng sự này, VTV nhắc đến trường hợp nhiều khách hàng của công ty Oversation bỏ từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng để mua gói sở hữu kỳ nghỉ tại khu vui chơi nghỉ dưỡng Cocobay, nơi từng được quảng cáo là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, sau một thời gian, nơi từng được kỳ vọng là điểm nghỉ dưỡng cao cấp lại không còn như lời giới thiệu ban đầu, khiến quyền lợi của khách hàng bị ảnh hưởng.

Từ câu chuyện này, VTV nhấn mạnh rằng khi mua sản phẩm kỳ nghỉ dài hạn, khách hàng không thể chỉ dựa vào lời quảng cáo hay niềm tin. Những cam kết về đặt phòng, chất lượng dịch vụ, thời hạn sử dụng, chi phí phát sinh, điều kiện chuyển nhượng hoặc hủy hợp đồng đều cần được thể hiện rõ trong văn bản.

Đầu tháng 9/2023: Công ty biến mất sau khi khách hàng ký hợp đồng

Đầu tháng 9/2023, VTV24 tiếp tục phản ánh tình trạng biến tướng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Trong phóng sự này, hàng chục nạn nhân cho biết sau khi ký các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng, họ phát hiện công ty bán hợp đồng cho mình bỗng chốc biến mất. Khi tìm đến địa chỉ ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh, nơi đó lại là nhà dân, không có nhân viên công ty làm việc.

Hàng chục nạn nhân cho biết sau khi ký các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng, họ phát hiện công ty bán hợp đồng cho mình bỗng chốc biến mất. (Ảnh: VTV)

Theo nội dung được phản ánh, Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của nhiều người dân về việc bị các công ty du lịch có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng mua bán sản phẩm kỳ nghỉ. Sau khi xem xét, đơn tố giác cùng tài liệu liên quan được chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế để giải quyết theo thẩm quyền.

Phóng sự cho thấy điểm chung trong nhiều vụ việc là khi tư vấn, nhân viên đưa ra hàng loạt lời hứa hấp dẫn như chi phí nghỉ dưỡng thấp, quyền sử dụng khách sạn cao cấp, khả năng sinh lời hoặc chuyển nhượng. Nhưng đến khi khách hàng đã thanh toán tiền và cần sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp lại tìm lý do từ chối hoặc không thực hiện đúng thỏa thuận.

Cuối tháng 11/2025: Hơn 200 người tố cáo 12 công ty

Đến cuối tháng 11/2025, câu chuyện “bẫy kỳ nghỉ” được VTV phản ánh ở quy mô lớn hơn. Theo phóng sự, khoảng 200 nạn nhân đã đứng ra tố cáo 12 công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, nhiều người đã ngoài 70, thậm chí ngoài 80 tuổi.

Các nạn nhân cho biết họ mua thẻ kỳ nghỉ nhưng không sử dụng được như mong muốn, không đặt được phòng hoặc không liên lạc được với công ty. Sau đó, một công ty khác lại gọi điện, đề nghị mua lại thẻ với giá rất cao. Có trường hợp thẻ trị giá gần 500 triệu đồng nhưng được hứa mua lại tới 22 tỷ đồng. Tin vào lời mời chào, nhiều người tiếp tục chuyển tiền để mua thêm thẻ mới hoặc đóng các khoản phí được giới thiệu là để “hợp thức hóa” giao dịch.

Theo phóng sự, khoảng 200 nạn nhân đã đứng ra tố cáo 12 công ty liên quan đến hoạt động kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ. (Ảnh: VTV)

Trong phần phản ánh của VTV, cái tên Hoàng Kim xuất hiện qua lời kể của nạn nhân và đoạn trao đổi liên quan đến việc “thu mua lại thẻ nghỉ”. Một gia đình cho biết họ bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng trong quá trình làm việc với công ty này. Tuy nhiên, do nội dung đang ở dạng phản ánh, tố cáo của người dân, cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để xác định đầy đủ trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.

Theo đơn tố cáo được VTV đề cập, tổng số tiền liên quan lên tới hơn 100 tỷ đồng. Nhiều người cao tuổi đã dùng tiền tiết kiệm, lương hưu, vay người thân, thậm chí cầm cố nhà cửa, tài sản để tiếp tục nộp tiền. Có gia đình chỉ sau khi người mẹ qua đời mới phát hiện nhiều tài sản đã bị cầm cố, tất cả đều liên quan đến những thẻ kỳ nghỉ.

Cuối tháng 2/2026: Bẫy “thu mua thẻ kỳ nghỉ”

Cuối tháng 2/2026, VTV tiếp tục cảnh báo một thủ đoạn tinh vi hơn: núp bóng công ty du lịch thu mua thẻ kỳ nghỉ. Nếu trước đây nạn nhân bị lôi kéo bằng lời mời mua gói nghỉ dưỡng, thì ở giai đoạn này, các đối tượng lại đánh vào tâm lý muốn bán lại thẻ, muốn thu hồi tiền của những người đã lỡ mua.

Một trường hợp được phóng sự nêu là ông Cường, đang sở hữu ba thẻ kỳ nghỉ trị giá hơn 600 triệu đồng. Theo nội dung VTV phản ánh, ông được một nhân viên của công ty TH Holding, có trụ sở tại tòa nhà VCCI, hứa mua lại ba thẻ này với giá 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều kiện để giao dịch được thực hiện là ông phải bỏ thêm 1,1 tỷ đồng để mua năm hợp đồng kỳ nghỉ khác, được quảng cáo có thể quy đổi thành bất động sản tại Phú Quốc.

Đáng nói, ông Cường đang mắc ung thư. Vì tin rằng có thể chuyển đổi các thẻ kỳ nghỉ thành tài sản để lại cho con, ông đã dốc cả tiền chữa bệnh để nộp cho công ty. Nhưng sau khi tiền đã chuyển, ba thẻ cũ không được mua lại, bất động sản cũng không thấy đâu.

Một trường hợp khác là bà Thủy. Theo phản ánh trong phóng sự, nhân viên công ty VNS được cho là đã thuyết phục bà thế chấp sổ lương hưu vay ngân hàng để nộp gần 300 triệu đồng. Sau đó, thẻ kỳ nghỉ không bán được, còn công ty chuyển địa điểm, khó liên lạc.

Nhìn lại các phóng sự, có thể thấy “Bẫy 1” không phải là một câu chuyện đơn lẻ, mà là quá trình VTV kiên trì lần theo những biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ trong nhiều năm. Từ hội thảo nhận quà miễn phí đến hợp đồng dài hạn, từ lời hứa nghỉ dưỡng cao cấp đến lời mời mua lại thẻ với giá cao, các thủ đoạn ngày càng thay đổi nhưng cùng đánh vào niềm tin và sự thiếu thông tin của người mua, đặc biệt là người cao tuổi.

Cơn phẫn nộ của dư luận trước “Bẫy 2” vì vậy không đến từ một phóng sự riêng lẻ, mà được tích tụ từ nhiều năm cảnh báo. Đằng sau những tấm thẻ kỳ nghỉ là tiền tiết kiệm, lương hưu, tài sản, nhà cửa và cả những đêm mất ngủ của người già.

Theo VTV, Công an Nhân dân