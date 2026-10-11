Phần Lan giúp F-16 chặn đứng UAV Nga

Ukraine sẽ nhận được loại đạn dược chuyên dụng cho F-16 từ Phần Lan để đánh chặn máy bay không người lái động cơ phản lực của Nga.

Tiêm kích F-16.

Theo hãng Kyiv Post, hôm 10/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ quốc phòng nhanh chóng của Phần Lan.

Ông Zelensky nhấn mạnh số vũ khí Phần Lan sắp chuyển cho Ukraine là rất cần thiết để vô hiệu hóa các loại vũ khí bay lượn tốc độ cao, vốn đang thách thức các hệ thống phòng thủ mặt đất hiện có của Ukraine.

"Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tôi đặc biệt biết ơn gói hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong những ngày tới, chúng ta sẽ nhận được đạn dược cho chiến đấu cơ F-16. Đây là điều hiện đang đảm bảo việc bắn hạ các máy bay phản lực kiểu Shahed của Nga dễ dàng hơn".

Tổng thống Ukraine cho biết cuộc thảo luận song phương bao gồm các cuộc không kích gần đây của Nga nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng đô thị của Ukraine, cũng như các biện pháp đối phó ngoại giao chung nhằm hạn chế doanh thu của Nga từ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

"Đương nhiên, chúng tôi cũng đã thảo luận về một thách thức mới: Nguồn thu bổ sung của Nga từ việc xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, có thể được sử dụng để tài trợ cho các hành động gây hấn tiếp theo của Nga.

Chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc họp và phối hợp các bước đi có thể hữu ích trong hoàn cảnh hiện tại", Tổng thống Zelensky nói.

Việc chuyển giao đạn dược diễn ra sau khi Phần Lan phê duyệt gói hỗ trợ vật tư quốc phòng thứ 35 cho Ukraine vào hôm 9/10.

Gói hỗ trợ khẩn cấp này trị giá khoảng 1,13 triệu USD, đã được đẩy nhanh tiến độ sau lời kêu gọi khẩn thiết từ các cơ quan quốc phòng Ukraine và lấy một loại vũ khí quốc phòng duy nhất, trực tiếp từ kho dự trữ quân sự của Phần Lan.

Mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các loại vũ khí lượn vòng tốc độ cao sử dụng động cơ phản lực turbojet.

Việc cung cấp đạn dược cho máy bay diễn ra trong bối cảnh các chỉ huy quân sự Ukraine cảnh báo Nga đang nhanh chóng chuyển đổi kho vũ khí máy bay không người lái tầm xa của mình sang các mẫu máy bay sử dụng động cơ tuabin, có tốc độ vượt trội so với các mạng lưới đánh chặn tầm thấp thông thường.

Từ tháng 7, lực lượng Nga đã đẩy nhanh việc triển khai các biến thể của dòng máy bay không người lái (UAV) Shahed chạy bằng động cơ phản lực, tạo ra những trở ngại chiến thuật đáng kể cho các đội hỏa lực phòng không cơ động vốn dựa vào súng máy hạng nặng và máy bay chống không người lái cánh quạt.

Trong khi các máy bay không người lái Shahed-136 động cơ piston cơ bản bay với tốc độ từ 180 đến 200km/h, các máy bay không người lái phản lực turbojet hiện tại của Nga có thể bay với tốc độ khoảng 600km/h.

Các chỉ huy Không quân Ukraine dự đoán công nghệ của Nga sẽ tiếp tục phát triển. Trong bài phát biểu trước Uỷ ban điều tra quốc hội, Phó Tư lệnh Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Cherevashenko cảnh báo các nhà thiết kế Nga cuối cùng có thể tăng tốc độ tối đa của máy bay không người lái tấn công chạy bằng động cơ phản lực lên từ 800 đến 900km/h.

"Chúng tôi chưa từng chứng kiến tốc độ như vậy, nhưng chúng tôi dự báo sẽ có", ông Cherevashenko nói.

Phó Tư lệnh Cherevashenko cũng lưu ý máy bay không người lái chạy bằng động cơ phản lực hiện chiếm khoảng 40% các đợt tấn công không người lái được triển khai chống lại Ukraine, và tỷ lệ này có thể lên tới 60% dọc theo các trục hoạt động cụ thể.

Các nhà hoạch định quân sự dự đoán các mẫu máy bay không người lái turbine tốc độ cao cuối cùng có thể chiếm tới 80% tổng số loạt tấn công của máy bay không người lái Nga, làm giảm đáng kể thời gian cảnh báo và buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải dựa nhiều hơn vào không quân chiến đấu.