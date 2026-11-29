Việc những chiếc VinFast VF WILD đầu tiên tới tay khách hàng trong nước không chỉ đánh dấu một bước tiến của hãng xe Việt, mà đồng thời mở ra một chương mới cho thị trường bán tải nước ta.

Một trong những chiếc WILD đầu tiên tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: PV

Thế cân bằng cũ bắt đầu thay đổi

Theo các đại lý VinFast, những chiếc bán tải điện hóa đầu tiên của hãng xe Việt đã bắt đầu tới tay người tiêu dùng trong nước, dù số lượng còn hạn chế.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng lượng xe bán tải được tiêu thụ đạt 21.290 chiếc, tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đằng sau mức tăng trưởng gần như đi ngang này là sự dịch chuyển đáng kể về thị phần giữa các thương hiệu.

Ford Ranger vẫn là mẫu xe bán chạy nhất với 10.436 chiếc, chiếm 49,02% thị phần. Dù vậy, Toyota Hilux đang trở lại mạnh mẽ khi đạt 6.628 chiếc, tăng 3.602 xe so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần của Hilux đã đạt 31,13%, tạo ra khoảng cách đáng kể với nhóm còn lại.

Trong tháng 10, Hilux cũng vươn lên dẫn đầu phân khúc với 941 xe bán ra, tăng 120,9% so với tháng trước, trong khi Ranger chỉ đạt 601 xe. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Hilux vượt Ranger về doanh số tháng.

Mitsubishi Triton cũng duy trì được một vị trí đáng kể với 3.700 xe bán ra trong 10 tháng, tăng so với cùng kỳ năm trước.

"Hàng rào" giảm phát thải có thể sẽ trở thành áp lực đối với doanh số các dòng bán tải chưa kịp điện hóa. Ảnh: Hoàng Linh

Mặc dù đua tranh quyết liệt, việc quy mô thị trường xe bán tải nhiều năm nay gần như không thay đổi dung lượng cho thấy tăng trưởng của một thương hiệu phần nào đến từ việc thu hút khách hàng của những thương hiệu khác.

Nhiều ý kiến chuyên môn nhận định, thực trạng như vậy đặt ra thách thức đối với VF WILD: muốn thành công, phải tìm được chỗ đứng trong một phân khúc đã có sự phân hóa rõ rệt về thương hiệu và nhu cầu sử dụng.

Thế trận cạnh tranh nhiều biến số mới

Là kẻ đến sau, VF WILD không thể thiếu thế mạnh đặc thù. Điểm đáng chú ý đầu tiên không nằm ở việc đây là mẫu bán tải đầu tiên của VinFast, mà ở công nghệ truyền động. Thay vì sử dụng động cơ diesel như phần lớn đối thủ truyền thống, VF WILD được trang bị hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle), trong đó mô-tơ điện trực tiếp dẫn động bánh xe, còn động cơ xăng đảm nhiệm vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin.

Như thế, WILD đã đưa ra một lựa chọn khác biệt cho những người muốn sở hữu bán tải mà không cần gắn bó với động cơ diesel truyền thống. Cấu hình này cũng tiềm ẩn nhiều lợi thế trong bối cảnh chính sách giảm phát thải trong đô thị ngày một siết chặt.

Thứ đến là thế mạnh từ cách phân loại phương tiện, vốn có thể tạo ra lợi thế đáng kể so với phần lớn các mẫu bán tải đang lưu hành tại Việt Nam. Theo đăng kiểm của lô xe giao đầu tiên, VF WILD được xếp vào nhóm ô tô con pickup, thay vì ô tô tải pickup như đa số các biến thể của Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Isuzu D-Max.

Bán tải khung gầm rời như Ranger, Hilux, Triton... có lợi thế về tính bền bỉ và đa dụng, thay vì chủ yếu hướng tới môi trường đô thị như WILD. Ảnh: Hoàng Linh

Theo quy định hiện hành, ô tô chở hàng, bao gồm ô tô tải pickup, chịu niên hạn sử dụng 25 năm tính từ năm sản xuất, đồng nghĩa VF WILD sẽ không bị giới hạn thời gian lưu hành 25 năm như đa số các mẫu bán tải đang có mặt trên thị trường. Đây là lợi thế không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn tác động đến giá trị sử dụng lâu dài, đặc biệt với những khách hàng có ý định sở hữu xe trong nhiều năm.

Cùng với các yếu tố trên, việc có thể sạc điện chắc chắn sẽ giảm chi phí sử dụng xe trong những năm đầu, tạo ra lợi thế lớn trong bối cảnh giá dầu diesel đang ở mức rất cao.

Dù có một số lợi thế ban đầu, VF WILD vẫn phải đối diện với những thách thức. Bán tải là phân khúc có đặc thù sử dụng khá khác biệt so với xe du lịch thông thường. Người mua không chỉ quan tâm đến thiết kế, tiện nghi hay khả năng tăng tốc, mà còn đặt nặng độ bền, khả năng chuyên chở, sức kéo, vận hành trên địa hình phức tạp và tính ổn định khi sử dụng liên tục.

Đây là những lĩnh vực mà Ford Ranger và Toyota Hilux đã tích lũy được lợi thế qua nhiều thế hệ sản phẩm. Đặc biệt, động cơ diesel vẫn có sức hấp dẫn đối với nhóm khách hàng thường xuyên chở hàng, di chuyển đường dài hoặc làm việc tại những khu vực có hạ tầng giao thông và dịch vụ hạn chế. Trong khi đó, hệ truyền động REEV của VF WILD cũng như độ bền bỉ tổng thể còn cần chứng minh hiệu quả trong sử dụng thực tế.

Với những người sử dụng bán tải làm phương tiện phục vụ công việc, thời gian xe phải nằm xưởng, khả năng sửa chữa, chi phí bảo dưỡng và giá trị bán lại có thể quan trọng hơn nhiều trang bị công nghệ hay tiện nghi.

Vì vậy, VinFast cần chứng minh rằng VF WILD có thể đáp ứng những yêu cầu sử dụng đặc thù của dòng xe bán tải, đồng thời duy trì được lợi thế về dịch vụ và chi phí sở hữu trong dài hạn.

Phần thùng chở hàng của Vinfast VF WILD. Ảnh: Hoàng Linh

Cuộc đua bán tải sẽ mở rộng

Như thế, một trong những thay đổi đáng chú ý mà VF WILD có thể mang lại là thúc đẩy sự dịch chuyển trong chân dung khách hàng của phân khúc bán tải. Một nhóm khách hàng mới mà VF WILD có thể hướng tới là những người mua bán tải chủ yếu vì tính tiện dụng, chứ không có nhu cầu chuyên chở hàng hóa nặng hay thường xuyên khai thác xe trên địa hình phức tạp.

Với họ, thùng hàng phía sau là lợi thế thiết thực để vận chuyển đồ đạc, thiết bị phục vụ công việc, vật dụng gia đình hoặc hành lý cho những chuyến đi cuối tuần. Đây cũng là nhóm khách hàng thường chỉ cần khả năng chuyên chở ở mức vừa phải, chủ yếu di chuyển trên đường đô thị và cao tốc.

VF WILD cũng có thể thuyết phục khách hàng bán tải truyền thốn bằng cách kết hợp khả năng chở hàng của một chiếc bán tải với trải nghiệm êm ái của vận hành điện, các tính năng thông minh và khả năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài. Bản thân xe cũng sử dụng kết cấu thân liền khối, hệ dẫn động cầu trước và hệ thống treo sau đa liên kết, thiên về sự êm ái, ổn định thay vì ưu tiên tải nặng hay off-road.

Đây là những yếu tố có thể thu hút nhóm khách hàng xe gia đình, những người có xu hướng cân nhắc giữa một chiếc SUV và một mẫu bán tải đa dụng.

Dĩ nhiên, VF WILD không nhất thiết phải ngay lập tức vượt qua Ranger hay Hilux về doanh số. Nếu có thể thu hút được những người trước đây chưa từng nghĩ đến việc mua bán tải, mẫu xe này đã có thể góp phần mở rộng quy mô khách hàng thay vì chỉ phân chia lại thị phần hiện có.

Có giá niêm yết từ 860 triệu đồng, VF WILD thời gian tới cũng được dự báo sẽ cạnh tranh trực diện với nhiều phiên bản tầm trung của Ranger, Hilux và Triton. Ảnh: Hoàng Linh

Nhìn chung, việc VF WILD bắt đầu lăn bánh trên đường có ý nghĩa bước ngoặt đối với thị trường ô tô nói chung và phân khúc bán tải nói riêng. Đây sẽ là phép thử đối với khả năng điện hóa một phân khúc vốn gắn liền với động cơ diesel, đồng thời cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang có thêm dư địa cho những cách tiếp cận sản phẩm mới.

Cùng với đó, cuộc đua bán tải trong thời gian tới chắc chắn không còn là cuộc đua song mã giữa Ford Ranger và Toyota Hilux như trạng thái đã kéo dài hơn 1 thập kỷ vừa qua.