Phản hồi thông tin vợ cố nghệ sĩ Đức Tiến có bạn trai mới

Sau khi Đức Tiến qua đời, hai mẹ con phải đối mặt với nhiều lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Sau khi cố diễn viên Đức Tiến qua đời, cuộc sống của vợ anh - Bình Phương và con gái nhận được nhiều sự quan tâm. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Bình Phương đã có bạn trai mới, thậm chí được cho là đã mua nhà cùng nhau để chung sống. Trước những lời bàn tán, người thân của cố diễn viên đã có động thái lên tiếng.

Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội đặt câu hỏi về tin đồn Bình Phương "đã có bạn trai mới và đã mua nhà cùng nhau để chung sống". Đáng chú ý, người lên tiếng phản hồi là mẹ kế của Đức Tiến, đồng thời là người từng gắn bó và chăm sóc anh từ nhỏ.

Bà khẳng định Bình Phương là con dâu của gia đình và cho rằng cô có quyền bước tiếp sau khi chồng qua đời. Người này viết: "Bình Phương là dâu của chúng tôi. Em ấy có quyền lấy chồng khác và chúng tôi coi chuyện ấy là đương nhiên!".

Bình Phương chia sẻ bài viết dài nói về thông tin cho rằng cô đã có bạn trai, còn mua nhà chung. Ảnh: FBNV

Trong bài đăng, cô còn đính kèm bình luận của mẹ kế diễn viên Đức Tiến lên tiếng bênh vực mình. Ảnh: FBNV

Bình Phương còn nhắc lại khoảng thời gian sau khi Đức Tiến qua đời, hai mẹ con phải đối mặt với nhiều lời đồn đoán trên mạng xã hội. Trong đó có những thông tin cho rằng cô "có người mới", vượt qua quá nhanh, thậm chí có người đặt nghi vấn cô từng phản bội chồng khi anh còn sống.

Theo chia sẻ của Bình Phương, mẹ kế đã nhiều lần đứng ra bảo vệ cô và con gái trước những lời bàn tán. Không chỉ lên tiếng trên mạng xã hội, mẹ kế của Đức Tiến còn từng đứng về phía Bình Phương và con gái trong những vấn đề liên quan đến gia đình.

Bình Phương cho biết cô xúc động trước cách mẹ kế của Đức Tiến nhìn nhận câu chuyện. Với cô, đó không đơn thuần là sự "cho phép" mà là tình thương và sự bao dung của một người mẹ dành cho con dâu góa chồng.

Theo chia sẻ của Bình Phương, mẹ kế đã nhiều lần đứng ra bảo vệ cô và con gái trước những lời bàn tán. Ảnh: FBNV

Sau khi diễn viên Đức Tiến qua đời, vợ anh - Bình Phương và mẹ ruột cố diễn viên, bà Nguyễn Ngọc Ánh, từng phát sinh tranh chấp liên quan đến di sản thừa kế. Ngày 11/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên án vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến, với nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh.

HĐXX phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của cả bà Phương và bà Ánh, đồng thời sửa bản án sơ thẩm của TAND TPHCM. Theo phán quyết, bản di chúc được cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ được xác định không có hiệu lực pháp luật.

Về phân chia di sản, con gái của cố diễn viên Đức Tiến được hưởng hơn 1,412 tỷ đồng. Bà Nguyễn Bình Phương được quyền sở hữu quyền sử dụng đất tại phường Linh Đông, TPHCM và một thửa đất tại Long An (cũ), đồng thời được hưởng số tiền hơn 3,58 tỷ đồng.

Sau khi diễn viên Đức Tiến qua đời, Bình Phương và mẹ chồng là bà Ngọc Ánh vướng tranh chấp liên quan tới tài sản. Ảnh: FBNV

Đức Tiến từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt những năm 2000. Anh ghi dấu ấn khi giành Cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010. Bên cạnh công việc người mẫu, Đức Tiến còn lấn sân diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ của chồng tôi...

Sau khi kết hôn với Nguyễn Bình Phương, Đức Tiến sang Mỹ định cư cùng vợ. Tại đây, anh hoạt động với vai trò MC, dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện dành cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nam diễn viên cũng thành lập công ty truyền thông, tổ chức sự kiện và duy trì các hoạt động nghệ thuật ở cả trong lẫn ngoài nước.

Tháng 5/2024, Đức Tiến đột ngột qua đời tại Mỹ do nhồi máu cơ tim, hưởng dương 44 tuổi. Sau khi anh qua đời, vợ là Nguyễn Bình Phương đứng ra lo hậu sự tại Mỹ, trong khi mẹ ruột - bà Nguyễn Ngọc Ánh - tổ chức lễ viếng con trai tại Việt Nam.