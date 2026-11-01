Phan Hiển khoe "gia tài" của Khánh Thi

Khánh Thi và "gia tài" thành tích đồ sộ sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho dancesport Việt Nam.

Kiện tướng dancesport Khánh Thi vừa tiếp tục ghi thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi lần thứ 4 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng hành cùng vợ trong khoảnh khắc tự hào này, Phan Hiển đã không giấu được niềm hạnh phúc và nhanh chóng "khoe" thành tích đáng nể của bà xã.

Có mặt tại buổi lễ, từ phía dưới sân khấu, nam kiện tướng chăm chú ghi lại trọn vẹn hình ảnh Khánh Thi cùng học trò Nguyễn Hoàng Ngọc bước lên nhận phần thưởng cao quý. Chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân, Phan Hiển hào hứng bày tỏ: "Như vậy là bà xã mình có tổng cộng 4 Huân chương Lao động hạng Ba rồi. Tự hào quá". Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy sự trân trọng của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trước cột mốc mới này, "nữ hoàng dancesport" từng 3 lần được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2009, 2022 và tháng 5/2026. Tấm huân chương thứ 4 lần này là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp miệt mài của cô trong công tác huấn luyện. Cụ thể, học trò do cô dẫn dắt là Nguyễn Hoàng Ngọc đã xuất sắc mang về Huy chương Đồng nội dung Solo Latin nữ tại Giải vô địch thế giới ở Bremen (Đức) và giành ngôi vô địch tại Giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở TP.HCM.

Phan Hiển tự hào khoe thành tích của vợ

Khánh Thi và Hoàng Ngọc nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sự nghiệp ấn tượng của Khánh Thi

Được mệnh danh là "nữ hoàng dancesport" Việt Nam, kiện tướng Khánh Thi không chỉ là người đặt nền móng cho bộ môn khiêu vũ thể thao nước nhà mà còn sở hữu bảng vàng thành tích hiếm có xuyên suốt hơn 25 năm làm nghề. Bắt đầu từ năm 2009, cô được vinh danh sau kỳ tích giành 2 Huy chương Vàng lịch sử cùng Phan Hiển tại Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á (Asian Indoor Games III) – cũng là những tấm huy chương vàng đầu tiên của dancesport Việt Nam trên đấu trường châu lục, nối tiếp chuỗi 3 chức vô địch quốc gia liên tiếp trước đó.

Khánh Thi gặt hái thành tích xuất sắc cho thể thao Việt Nam

Cô tiếp tục mát tay khi chuyển sang công tác huấn luyện

Sau khi chính thức giã từ sàn đấu vào năm 2011 để chuyển sang công tác huấn luyện, tầm ảnh hưởng của Khánh Thi càng trở nên sâu rộng hơn. Trên cương vị Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Dancesport Quốc gia, cô liên tiếp mang về những phần thưởng danh giá nhờ mát tay đào tạo thế hệ kế cận từ các kỳ SEA Games, tấm Huy chương Đồng lịch sử của cặp đôi Phan Hiển – Đặng Thu Hương tại Giải Vô địch Thế giới Show Dance Latin, cho đến thành tích Huy chương Đồng thế giới và ngôi vô địch châu Á 2026 của học trò Nguyễn Hoàng Ngọc.

Không dừng lại ở vai trò huấn luyện viên, Khánh Thi còn khẳng định bản lĩnh tiên phong khi trở thành người Việt Nam đầu tiên được Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới cấp chứng chỉ trọng tài quốc tế WDSF PD, thường xuyên cầm cân nảy mực tại các giải đấu lớn. Ở tuổi 44, bên cạnh trọng trách Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật (Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM), cô vẫn miệt mài đứng ra tổ chức các giải đấu quốc tế tại Việt Nam để tạo sân chơi cho vận động viên trẻ. Đặc biệt, ngọn lửa đam mê và tài năng của cô còn được tiếp nối ngay trong chính tổ ấm nhỏ khi con trai lớn Minh Cường (Kubi) cũng sớm gặt hái thành công với 2 lần vô địch thế giới ở cấp độ thiếu nhi.

Ảnh: FBNV