“Phản diện trăm tỷ” trải qua tình huống thập tử nhất sinh khi quay phim Tài

Thông qua đoạn video dài hơn 5 phút mà ê-kíp vừa tung ra, nhà sản xuất Mỹ Tâm đã mang đến cái nhìn rõ hơn về quá trình thực hiện những cảnh quay nhiều rủi ro, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tập trung cao độ của toàn bộ đoàn phim "Tài".

Đây cũng là lần hiếm hoi những khó khăn, sự cố và cả những khoảnh khắc căng thẳng phía sau các cảnh hành động được chia sẻ một cách trực diện.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm thừa nhận các cảnh hành động là yếu tố khiến cô lo lắng nhiều nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất bộ phim. Diễn viên Trần Kim Hải tâm sự: “Để có những hình ảnh ấn tượng trên phim, anh em chúng tôi tập luyện trước đó cả mấy tháng trời”.

Quá trình chuẩn bị dài hơi này được xem là điều cần thiết đối với một dự án đặt nặng yếu tố hành động. Từ việc tập võ, luyện thể lực cho đến việc làm quen với các đạo cụ và cách di chuyển trong khung hình, các diễn viên đều phải trải qua nhiều buổi tập trước khi bước vào ghi hình chính thức.

Diễn viên Sỹ Toàn (chuyên vai phản diện với hàng loạt dự án 100 tỷ trong năm 2025 như Thám tử Kiên: kỳ án không đầu; Tử chiến trên không...) nói: “Những shot hành động quay đòi hỏi phải tập trung 100%, không chỉ là anh em diễn viên mà toàn bộ ê-kíp”.

Theo lời của Sỹ Toàn, đạo diễn Mai Tài Phến dành sự tập trung đặc biệt cho những cảnh quay mang tính đối đầu trực diện. Các phân đoạn có va chạm thể chất đều được thử nghiệm nhiều lần trước khi bấm máy chính thức.

Diễn viên Vinh Râu cũng kể lại trải nghiệm của mình trong quá trình ghi hình. “Tôi nói thẳng với anh Phến rằng cứ đánh đến khi nào tôi không đánh được nữa thì thôi. Tôi muốn mọi thứ phải thật nhất nên cứ việc làm hết sức”, nam diễn viên mô tả.

Đoạn hậu trường cũng hé lộ nhiều cảnh đánh đáng chú ý. Trong đó có màn đối đầu giữa nhân vật của Sỹ Toàn với Long Đẹp Trai và Vinh Râu, phân đoạn Mai Tài Phến đối đầu với hàng chục gã du côn trên cầu hay những cảnh chiến đấu với đối thủ sử dụng hung khí.

Một trong những sự cố đáng nhớ xảy ra với diễn viên Sỹ Toàn trong quá trình ghi hình. Trong lúc quay phim, Sỹ Toàn bất ngờ bị tụt huyết áp xuống mức rất thấp và phải được đội ngũ y tế của đoàn phim cấp cứu ngay tại chỗ.

Sỹ Toàn kể lại: “Lúc đó, bác sĩ của đoàn lập tức cấp cứu. Sau khi mọi thứ ổn định lại, bác sĩ nói với tôi rằng tôi rất may mắn. Bác nói với tôi rằng không có ai mà huyết áp 40 có thể khỏe lại như vậy”.

Sau khi được chăm sóc y tế, nam diễn viên đã hồi phục và tiếp tục đồng hành cùng đoàn phim trong các cảnh quay tiếp theo.

Nhìn lại toàn bộ quá trình ghi hình, nhà sản xuất cho rằng điều may mắn nhất là không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra với con người. Mỹ Tâm trải lòng: “Tôi không biết thì tôi mới làm. Mà làm rồi mới thấy sợ. Nhưng cuối cùng, tôi có thêm kinh nghiệm rằng bản thân và anh em ekip cần phải làm gì để mọi thứ hoàn hảo hơn”.