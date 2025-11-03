Phản diện Ba Cẩn 'Biệt động Sài Gòn': 2 lần vượt qua cửa tử, U80 sống sung túc

Gần 40 năm trôi qua kể từ ngày lên sóng, Biệt động Sài Gòn đến nay vẫn là bộ phim kinh điển về đề tài cách mạng trên màn ảnh Việt.

Không chỉ lưu lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả, tác phẩm còn đem đến tiếng tăm cho các diễn viên tham gia, trong đó phải kể đến nhân vật phản diện Ba Cẩn do NSƯT Hai Nhất thủ vai.

"Trùm phản diện" kinh điển của màn ảnh Việt

NSƯT Hai Nhất (tên thật là Nguyễn Văn A), sinh năm 1948 tại Ninh Bình. Thời trẻ, ông đi bộ đội và đam mê văn nghệ, được phân công vào đội văn nghệ của đơn vị.

Năm 1978, NSƯT Hai Nhất ra quân và vào Nam lập nghiệp. Sau thời gian lang thang đi xin việc làm, ở độ tuổi ngoài 30, ông mới tình cờ gặp được đạo diễn Hồng Sến và bén duyên với nghệ thuật.

Trong Biệt động Sài Gòn, Hai Nhất đóng vai Ba Cẩn - kẻ hèn nhát, ham hưởng thụ để rồi phản bội lại đồng đội, bán mình cho kẻ địch và cuối cùng phải nhận cái chết đau đớn.

Thời điểm đóng bộ phim, ông đã 35 tuổi. Với gương mặt dữ dằn và ánh mắt luôn láo liên, gian xảo, Hai Nhất thực sự làm nên vai diễn phản diện đúng nghĩa.

Kẻ phản bội Ba Cẩn trong "Biệt động Sài Gòn" để lại nhiều ấn tượng.

Sau thành công của bộ phim, ông nổi tiếng đến mức đi tới đâu người ta cũng gọi ông là Ba Cẩn. Nghệ sĩ từng hài hước chia sẻ rằng mình đã “chết vai” Ba Cẩn trong suốt thời gian dài.

Trong sự nghiệp nghệ thuật 40 năm, nam nghệ sĩ tham gia hơn 100 vai diễn. Đáng chú ý, cuộc đời của ông gắn liền với vai phản diện khét tiếng.

Ngoài Biệt động Sài Gòn, ông còn được khán giả biết đến qua các phim như Mùa nước nổi, Săn bắt cướp, Không chùn bước, Hương phù sa, Tiếng cú đêm, Kẻ giấu mặt, Con gái ông trùm, Lời tạ từ trong mưa, Những người con biệt động Sài Gòn, Hồ sơ lửa, Bản tình ca dữ dội...

NSƯT Hai Nhất từng đoạt giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2011 với vai Bảy Xoài - trùm xã hội đen trong Những đứa con biệt động Sài Gòn.

Tác phẩm gần nhất ông tham gia là phim hình sự Hồ sơ lửa , lên sóng truyền hình năm 2017. Sau bộ phim này, Hai Nhất ngừng hoạt động nghệ thuật để chuyển sang nuôi yến kinh doanh. Nghệ sĩ sở hữu công ty yến sào có tiếng, nhờ đó trở thành "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

U80 sung túc, 2 lần vượt qua "cửa tử"

Ở tuổi 77, NSƯT Hai Nhất có cuộc sống bình yên, sung túc bên vợ con và các cháu. Ông có một con trai nối nghiệp diễn xuất là diễn viên Thành Đạt, con dâu là ca sĩ - diễn viên Hải Băng.

Hiện tại, Ba Cẩn của phim Biệt động Sài Gòn sống cùng gia đình trong một căn biệt thự đồ sộ, có mặt tiền năm trên một con phố đông đúc tại TP.HCM. Cơ ngơi nay ông vừa dùng để ở, vừa làm công ty riêng.

Trong chương trình Ký ức vui vẻ, NSND Hồng Vân từng tiết lộ về sự giàu có và công việc làm ăn phát đạt của Hai Nhất. Chị từng nói: "Anh Hai Nhất ở ngoài rất giàu, ông chủ bự nhưng vì đóng vai phản diện quá đạt nên chúng tôi sợ không dám lại gần".

Nghệ sĩ Hai Nhất sống an yên, viên mãn ở tuổi U80.

Tháng 10/2023, NSƯT Hai Nhất bất ngờ bị đột quỵ, được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn qua cơn nguy kịch. Trước đó, ông có tiền sử bệnh huyết áp, triệu chứng tim mạch và gần đây phát hiện thêm bệnh phổi.

Năm 2024, nam nghệ sĩ tiếp tục nhập viện vì đột quỵ, may mắn qua cơn nguy kịch. Sau đó, ông phải cấp cứu vì chứng viêm ruột cấp. Sau 2 bước qua "cửa tử", nam nghệ sĩ cố gắng giữ tinh thần thoải mái, sống vui vẻ bên con cháu.

Đầu năm 2025, NSƯT Hai Nhất bất ngờ tái xuất bằng việc tham gia chương trình casting tuyển diễn viên cho đài HTV. Sau nhiều năm vắng bóng khỏi nghệ thuật, sự xuất hiện của ông cũng được khán giả chú ý.