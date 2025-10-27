HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Phân công nhiệm vụ đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

chinhphu.vn |

Tại Quyết định số 2369/QĐ-TTg về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Phân công nhiệm vụ đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2025 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ trong đó có phân công nhiệm vụ đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Theo đó, Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

- Những vấn đề thường xuyên về thi đua – khen thưởng, cải cách hành chính.

- Lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Công bố quyết định về công tác cán bộ ở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
