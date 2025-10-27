HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công bố quyết định về công tác cán bộ ở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trường Phong |

Ngày 27/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - chủ trì hội nghị.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

Công bố quyết định về công tác cán bộ ở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trao quyết định cho bà Nguyễn Quỳnh Liên. Ảnh: PV.

Theo đó, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội (trước khi sắp xếp) - được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Bà Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội (trước khi sắp xếp) - được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam . Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, việc tiếp tục bổ nhiệm các chức vụ đối với bà Nguyễn Quỳnh Liên và Phạm Thị Hồng đã thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận và kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với hai cán bộ.

Ông Thủy đề nghị, trên cương vị mới, hai cán bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò, năng lực của mình để cùng với tập thể Ban hoàn thành khối lượng công việc mà Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao phó.

Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng
Tags

Phạm Thị Hồng

ủy ban trung ương MTTQ

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hoàng Công Thuỷ

Nguyễn Quỳnh Liên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại