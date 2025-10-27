Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trao quyết định cho bà Nguyễn Quỳnh Liên. Ảnh: PV.

Theo đó, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội (trước khi sắp xếp) - được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Bà Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội (trước khi sắp xếp) - được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam . Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, việc tiếp tục bổ nhiệm các chức vụ đối với bà Nguyễn Quỳnh Liên và Phạm Thị Hồng đã thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận và kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với hai cán bộ.

Ông Thủy đề nghị, trên cương vị mới, hai cán bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò, năng lực của mình để cùng với tập thể Ban hoàn thành khối lượng công việc mà Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao phó.