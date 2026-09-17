Phạm Nhật Minh Hoàng tung dịch vụ mới ở Indonesia, đưa ra lời đảm bảo cho tài xế

Với cả taxi điện và xe máy điện, Green SM ở Indonesia sẽ mang đến các lựa chọn di chuyển thuận tiện, hiện đại, nhanh chóng và phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày của đông đảo người dân trong đô thị.

Ngày 16/9/2026, Green SM chính thức ra mắt dịch vụ xe máy điện tại Jakarta, bổ sung phương thức di chuyển hai bánh vào hệ sinh thái vận tải thuần điện đang được Green SM phát triển tại Indonesia.

Hãng sử dụng các mẫu xe máy hiện đại, thông minh, thuần điện của VinFast. Khách hàng có thể đặt dịch vụ trực tiếp trên ứng dụng Green SM, lựa chọn hình thức đặt xe thông thường hoặc sử dụng tính năng Green Now để đặt xe nhanh.

Green SM mở ra cơ hội gia tăng thu nhập cho cộng đồng tài xế 2 bánh. Với hình thức thuê xe sở hữu, tài xế chỉ trả phí thuê xe từ 39.000 IDR/ngày, được đảm bảo thu nhập lên đến 160.000 IDR/ngày và có cơ hội sở hữu xe sau 2 năm. Trong khi đó, mô hình thuê xe linh hoạt cho phép chọn thời hạn 3, 6 hoặc 12 tháng, đặt cọc chỉ 150.000 IDR, đảm bảo thu nhập 160.000 IDR/ngày trong 2 tháng đầu cùng thưởng hiệu suất.

Ngoài ra, tài xế Green SM được tiếp cận các mẫu xe máy điện VinFast Evo và Feliz II hoàn toàn mới với ưu điểm tiết kiệm chi phí so với xe máy xăng, miễn phí tới 5 lượt đổi pin mỗi ngày tại mạng lưới tủ đổi pin V-Green.

Nhân dịp ra mắt dịch vụ xe máy điện, Green SM triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tiên phong. Cụ thể, từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2026, khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ xe máy điện Green SM được giảm 75%, tối đa 10.000 IDR cho chuyến đi đầu tiên. Từ chuyến thứ hai trở đi, khách hàng được giảm 25%, tối đa 10.000 IDR mỗi chuyến, không giới hạn số lần sử dụng trong thời gian chương trình.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng Giám đốc Green SM Toàn cầu, cho biết: "Việc triển khai dịch vụ xe máy điện tại Jakarta là bước đi chiến lược trong quá trình Green SM mở rộng quốc tế. Chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thuần điện toàn diện, với cả ô tô điện và xe máy điện, qua đó đáp ứng đa dạng nhu cầu đi lại trong cuộc sống hằng ngày. Đồng thời, Green SM mong muốn đồng hành lâu dài cùng Indonesia trong quá trình chuyển đổi xanh và thực hiện các mục tiêu giảm phát thải của đất nước.

Bằng việc đưa các dịch vụ gọi xe thuần điện chất lượng cao đến gần hơn với người dân, chúng tôi kỳ vọng góp phần tạo điều kiện để ngày càng nhiều người chuyển đổi xanh, từ đó cùng cộng đồng xây dựng những thành phố trong lành và đáng sống hơn".

Trong khi đó, tại Indonesia, tài xế xe 2 bánh là đối tác với nền tảng Grab cũng có một sự thay đổi quan trọng để gia tăng thu nhập. Theo đó, Chính phủ Indonesia tuyên bố nền tảng chỉ giữ tối đa 8% phần doanh thu thuộc diện tính hoa hồng. Tài xế vì thế được giữ lại ít nhất 92%, thay vì có thể chỉ nhận khoảng 80% theo mức trần trước đây.



