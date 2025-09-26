Phẩm chất xứng "Anh hùng" của HLV Mai Đức Chung

🧠 Phẩm chất vàng của HLV Mai Đức Chung

PHẨM CHẤT VÀNG CỦA HLV MAI ĐỨC CHUNG

Câu đố dành cho bạn:

Một phẩm chất cực kỳ nổi bật của HLV Mai Đức Chung, người vừa được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Phẩm chất này thể hiện qua một cụm từ có 4 âm tiết.

Bạn có đoán ra không? Nếu chưa, hãy giải 4 manh mối bên dưới để tìm ra đáp án.

HLV Mai Đức Chung, người thầy lớn của nhiều thế hệ vàng bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: ĐSPL

Manh mối 1 Câu hỏi: HLV Mai Đức Chung được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động tại sự kiện nào? A. Đại hội thi đua yêu nước Liên đoàn BĐVN B. Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL C. Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc Giải thích: HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ cảm xúc và tâm nguyện của mình tại Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) lần thứ IV, diễn ra sáng 25/9 tại Hà Nội.

Manh mối 2 Câu hỏi: Dù sức khỏe không còn như trước, HLV Mai Đức Chung vẫn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2025 ở giải đấu nào sau đây? A. Vòng chung kết World Cup nữ 2026 B. Giải vô địch U20 nữ châu Á 2026 C. Vòng loại Asian Cup nữ 2026 Giải thích: Theo kế hoạch, trong năm nay, HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục cùng đội tuyển nữ Việt Nam chinh chiến tại vòng loại Asian Cup nữ 2026. Bên cạnh đó, là chinh phục giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33.

Manh mối 3 Câu hỏi: Theo Luật Thi đua, khen thưởng 2022 (có hiệu lực từ 1/1/2024), điều nào trong 4 phương án sau là một phẩm chất được nêu trong tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động"? A. Có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, vượt khó, tận tụy B. Đạt thành tích xuất sắc trong một cuộc thi lớn C. Cống hiến miệt mài trên 20 năm ở một tập thể Giải thích: Điểm a, Khoản 1, Điều 63 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 nêu rõ cá nhân cần có "bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, vượt khó, tận tụy với công việc".

Manh mối 4 Câu hỏi: Trong bài phát biểu, HLV Mai Đức Chung đã bộc lộ cảm xúc của mình bằng cụm từ nào, khi nhận danh hiệu cao quý? A. Vô cùng tự hào B. Thực sự cảm động C. Rất đỗi bất ngờ Giải thích: HLV Mai Đức Chung chia sẻ tại đại hội: "Hôm nay là ngày trọng đại với bản thân tôi. Trong cuộc đời, tôi chưa từng dám nghĩ đến sẽ được nhận thành tựu cao quý nhất của đất nước dành cho mình. Thực sự cảm động!".

Sau đây là bức ảnh gợi ý thêm cho bạn

Ảnh: Người Lao Động.