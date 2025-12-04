Pha giật chồng chấn động showbiz: Hoa hậu cướp ông xã đại gia của Á hậu ngay trước ngày cưới

Hoa hậu Hong Kong là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, do đài truyền hình TVB tổ chức. Trong lịch sử hơn 40 năm, dàn người đẹp bước ra từ đấu trường nhan sắc này dính vô số tai tiếng. Tuy nhiên, scandal chấn động nhất, khiến hình ảnh của cuộc thi bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài là vụ việc giữa Hoa hậu Ông Gia Tuệ và Á hậu Lý Minh Tuệ. Chỉ vài tuần sau khi đăng quang, hai mỹ nhân cùng tên Tuệ này biến cuộc thi danh giá thành… sàn đấu giật bồ, khiến TVB chỉ biết “ngậm trái đắng”, còn khán giả thì choáng váng vì màn đấu tố không tưởng.

Theo đó, vào năm 1997, sau hàng loạt vòng thi khốc liệt, Ông Gia Tuệ xuất sắc giành vương miện hoa hậu. Á hậu 1 thuộc về Lý Minh Tuệ, còn Á hậu 2 là Xa Thi Mạn. Tưởng chừng cả ba sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm kỳ suôn sẻ, nào ngờ vương miện còn chưa đội ấm đầu, Ông Gia Tuệ và Lý Minh Tuệ đã xảy ra cuộc đấu tố nảy lửa.

Hoa hậu Ông Gia Tuệ (giữa) và Á hậu 1 Lý Minh Tuệ (trái) đấu tố tình ái chấn động showbiz Hong Kong (Trung Quốc) sau khi đăng quang vào năm 1997

Trong 1 buổi họp báo, Lý Minh Tuệ đã khóc nức nở tố cáo người chị em thân thiết Ông Gia Tuệ giật hôn phu đại gia của cô. "Tôi sắp kết hôn với bạn trai doanh nhân, nhưng mọi thứ đã chấm hết. Tôi bị hủy hôn ngay trước ngày cưới vì ả hồ ly họ Ông đã chen chân phá nát mối quan hệ tình cảm của tôi và bạn trai. Giờ ả ta và bạn trai tôi đã cùng nhau sang Mỹ. Ông Gia Tuệ có hành động thật đáng khinh", Lý Minh Tuệ chỉ trích đồng nghiệp. Phát ngôn bão tố của Minh Tuệ lập tức khiến truyền thông sục sôi.

Người đàn ông khiến Hoa hậu - Á hậu họ Tuệ chị em phút trước, kẻ thù phút sau tranh giành chính là thiếu gia Ổ Hữu Chánh - người sáng lập tập đoàn đệm Sea Horse kiêm chủ tịch của tập đoàn hóa chất Thất Hải. Ổ Hữu Chánh sở hữu khối gia sản kếch xù, và là nhà tài trợ lâu năm của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.

Không ngồi im chịu trận, Ông Gia Tuệ lên tiếng phủ nhật giật bồ bạn, đồng thời tuyên bố kiện Lý Minh Tuệ ra tòa vì đã bôi nhọ, xúc phạm danh dự của cô. Lý Minh Tuệ cũng lập từ đáp trả đầy sắc lạnh: "Ra tòa thì ra thôi. Tôi chẳng ngán việc lên tòa đối chất để vạch trần chuyện xấu của hồ ly tinh như cô". Thái độ căng như dây đàn của cả hai khiến cả showbiz Hong Kong (Trung Quốc) nóng hầm hập, chờ ngày hai mỹ nhân đối chất trước tòa.

Về phần Ổ Hữu Chánh, doanh nhân này chia sẻ ông từng có thời gian ngắn tìm hiểu Lý Minh Tuệ. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ sớm rạn nứt vì tính cách khác biệt. Sau khi chấm dứt hoàn toàn với Minh Tuệ, ông mới qua lại với Ông Gia Tuệ. Vụ kiện tụng tình ái của 2 người đẹp nói trên gây ầm ĩ dư luận 1 thời gian dài mới kết thúc bằng sự hòa giải từ đôi bên.

Ông Gia Tuệ và Lý Minh Tuệ chỉ trích, kiện tụng nhau ầm ĩ...

... vì doanh nhân Ổ Hữu Chánh

Năm 1998, Ông Gia Tuệ xin từ bỏ danh hiệu, kết thúc nhiệm kỳ sớm vì không thể đảm đương các trọng trách của 1 hoa hậu. Cô lặng lẽ theo Ổ Hữu Chánh sang Mỹ sinh sống. Đến năm 1999, họ tổ chức hôn lễ kín đáo ở Las Vegas. Sau khi bước chân vào giới thượng lưu, Ông Gia Tuệ không còn liên quan đến showbiz. Cô sống kín đáo, làm hậu phương vững chắc và giúp Ổ Hữu Chánh điều hành 1 thương hiệu đồ nội thất. Ông Gia Tuệ và Ổ Hữu Chánh có 2 con trai. Sau 26 năm chung sống, cả 2 vẫn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Trên trang cá nhân, Ông Gia Tuệ thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh. Ở tuổi U50, cô vẫn giữ nét đẹp sang trọng, cuốn hút.

Cuối cùng, Ổ Hữu Chánh chọn gắn bó trăm năm với Ông Gia Tuệ. Họ kết hôn ở Mỹ vào năm 1999

Sau 25 năm chung sống, tình cảm của cả 2 vẫn mặn nồng, gắn bó

Về phía Lý Minh Tuệ, sau màn đấu tố tình ái ầm ĩ với Ông Gia Tuệ, cô cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Người đẹp kết hôn doanh nhân Trần Hạc Dương vào năm 2003, có với nhau 1 con trai và con gái. Gia tộc họ Trần sở hữu khối tài sản lên tới hơn 20 tỷ HKD (hơn 60 nghìn tỷ đồng). Sau khi về chung nhà, Lý Minh Tuệ và chồng cùng giữ chức giám đốc tại công ty Juba Investments Limited.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương lại chẳng hạnh phúc. Tháng 5 vừa qua, đôi vợ chồng này đổ vỡ. Trong lúc làm thủ tục ly hôn, Lý Minh Tuệ đã đệ đơn kiện chồng ra tòa với cáo buộc cầm dao đe dọa, tấn công cô tại nhà riêng ở Hong Kong (Trung Quốc). Con gái 18 tuổi cũng viết thư viết đơn tố cáo 1.000 chữ nộp lên tòa, kể tường tận việc người cha giàu có bạo lực gia đình đối với mẹ con cô trong hơn chục năm qua. Hiện, vụ kiện giữa Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương vẫn đang trong giai đoạn kháng cáo.

Lý Minh Tuệ và Trần Hạc Dương đang kiện tụng, tranh chấp ly hôn rất căng thẳng

Nguồn: Sina, Sohu