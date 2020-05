Phá đường dây ma túy thu giữ súng đạn và mìn tự chế

Công an TPHCM vừa phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh, Công an quận Tân Bình và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (C04, Bộ Công an) triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán ma tuý từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ; bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Phong (sinh năm 1987), Nguyễn Minh Chí (sinh năm 1987), Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1995) và Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1990).



Từ tháng 3, lực lượng chức năng đã phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ do Nguyễn Hữu Phong cầm đầu.

Phong từ Hà Nội vào thuê một căn nhà ở đường Cộng Hoà (quận Tân Bình) để sinh sống và mua bán, tàng trữ ma tuý bán cho đầu nậu và con nghiện.

Để tránh bị nghi ngờ, Phong cho đàn em lấy ma túy từ Campuchia, vận chuyển về nước bằng đường tiểu ngạch với số lượng mỗi lần khoảng 10 kg.

Phong bán ma tuý cho nhiều đầu nậu ở Quận 9, quận Thủ Đức và tỉnh Bình Dương, trong số này có Chí, Bình và Tuấn. Ba đối tượng này thuê căn hộ ở Xa lộ Hà Nội (Quận 9) để ở. Đáng chú ý, các đối tượng thường trang bị súng, lựu đạn tự chế bên người để chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Phong cùng các đầu nậu giao nhận ma tuý vào nhiều khung giờ khác nhau, nhưng chủ yếu là vào đêm khuya và rạng sáng bằng ô tô để tránh bị công an phát hiện.

Ma tuý từ Campuchia về TPHCM sẽ được đưa tới nhà Phong, sau đó, nhóm của Chí sẽ tới nhà Phong lấy, hoặc Phong tự đi ô tô để giao.

Tối 18/4, nhóm Chí trong lúc pha trộn thuốc nổ thì gây ra vụ nổ ở căn hộ khiến người dân ở đây hoảng sợ. Lo sợ công an phát hiện nên cả nhóm đã bỏ trốn.

Sau vụ nổ, Công an Quận 9 đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 13 trái nổ, cùng nhiều tang vật. Ban chuyên án nhận định tổ chức tội phạm này rất nguy hiểm nên chỉ đạo phá án.

Đến trưa 22/4, trinh sát phát hiện nhóm Chí đi ô tô tới nhà Phong nên đã đeo bám và chặn xe trước một căn nhà trên đường Cộng Hoà. Vừa phát hiện công an, Chí định lấy súng K54 đã lên đạn để chống trả, nhưng bị khống chế. Cường và Tuấn cũng bị bắt giữ tại chỗ.

Khám xe, công an thu 20 viên đạn, 3 quả mìn tự chế và 3 kg ma tuý đá. Từ lời khai của nhóm này, công an đã bắt Phong, khám xét nơi ở và thu 3 kg ma tuý đá, 898 viên thuốc lắc, cùng nhiều tang vật khác.

Hiện công an đang điều tra mở rộng chuyên án.