Thấy công an, người phụ nữ vội ném 1 kg ma túy đá xuống đường

Ngày 9-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để truy tố Bùi Thị Hương (SN 1984, ngụ thôn Cốc, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) theo quy định của pháp luật về tội " Tàng trữ trái phép chất ma túy ".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy của Công an tỉnh, tối ngày 5-5, qua công tác tuần tra trên địa bàn xã Thiết Ống, tổ công tác của Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an Bá Thước bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Hương đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đáng nói, thời điểm phát hiện công an vây bắt, Hương đã vội ném 1 kg ma túy đá xuống đường hòng thoát tội. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện, khống chế, bắt giữ Hương.

Mở bọc kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 1 gói có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy tổng hợp dạng đá) với trọng lượng gần 1 kg.

Được biết, Bùi Thị Hương đã từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, mở rộng.