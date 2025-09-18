Một trò đùa phản cảm của hai thiếu niên Trung Quốc đã biến thành cơn ác mộng trị giá hàng tỷ đồng. Chỉ vì quay video đi tiểu vào nồi lẩu trong lúc say xỉn, hai cậu trai 17 tuổi không chỉ bị giam giữ hành chính mà còn bị buộc phải bồi thường tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ (308.000 USD, tương đương hơn 7,7 tỷ đồng) cho chuỗi lẩu nổi tiếng Haidilao.

Clip sốc gây chấn động 4.000 thực khách

Sự cố xảy ra tối 24/2 tại một chi nhánh Haidilao ở Thượng Hải. Hai thanh niên họ Tang và Wu, trong cơn men say, trèo hẳn lên bàn ăn rồi tè thẳng vào nồi lẩu đang sôi. Một người quay lại, Wu sau đó thản nhiên đăng clip lên mạng xã hội.

Chỉ sau vài giờ, video lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành chủ đề gây phẫn nộ khắp Trung Quốc. Hàng loạt thực khách hoang mang, lo sợ về vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm. Hơn 4.000 khách hàng dùng bữa trong khoảng thời gian liên quan đã được hoàn tiền và bồi thường.

Một cư dân mạng gay gắt: “Ai còn dám ăn Haidilao nữa? Vừa nghĩ đến cảnh đó đã buồn nôn.”

Haidilao “thiệt hại kép”: danh tiếng và tiền bạc

Để dập khủng hoảng, ngày 12/3, Haidilao lập tức xin lỗi công khai, tiêu hủy toàn bộ bát đũa, nồi niêu, khử trùng cả nhà hàng. Đặc biệt, hãng chi mạnh tay: hoàn tiền 100% và bồi thường thêm 10 lần giá trị đơn hàng cho toàn bộ 4.109 khách hàng.

Chưa dừng lại, ngày 14/3, Haidilao khởi kiện dân sự Tang, Wu cùng cha mẹ, đòi bồi thường hơn 23 triệu nhân dân tệ (3 triệu USD) cho tổn thất tài sản, thiệt hại kinh doanh và ảnh hưởng danh tiếng.

Phán quyết: 7,7 tỷ đồng cho một lần “tè bốc đồng”

Ngày 12/9, Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố (Thượng Hải) ra bản án cuối cùng: Tang và Wu cùng cha mẹ phải liên đới bồi thường tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ (308.000 USD - khoảng 8,1 tỷ đồng).

Cụ thể: 130.000 nhân dân tệ (18.000 USD) cho chi phí khử trùng và thay mới dụng cụ; 2 triệu nhân dân tệ cho tổn thất kinh doanh và danh tiếng; 70.000 nhân dân tệ cho chi phí pháp lý.

Cư dân mạng nhao nhao bình luận: “Đây chắc chắn là lần đi tiểu đắt đỏ nhất trong lịch sử!”.

Mặc dù mức bồi thường thấp hơn nhiều so với con số Haidilao yêu cầu, phán quyết vẫn được nhiều người ủng hộ. “Đúng người, đúng tội. Nhưng thú thật, tôi thấy mức phạt còn nhẹ tay,” một người dùng viết.

Sự cố này gợi nhắc vụ việc từng gây tranh cãi hồi 5/2023, khi một đứa trẻ bị bắt quả tang khạc nhổ vào máy khử trùng đũa tại một trường đại học.

Các chuyên gia xã hội nhận định: trong kỷ nguyên mạng xã hội, một hành động thiếu ý thức có thể trả giá bằng cả gia tài và tương lai. Với Tang và Wu, trò đùa dại dột không chỉ khiến cả hai mang tiếng suốt đời, mà còn kéo theo cha mẹ phải gánh khoản nợ khổng lồ.

Theo SCMP