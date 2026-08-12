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Phà chở 119 người bị lật giữa hồ, ít nhất 15 người đã thiệt mạng

Chi Chi
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Chiếc phà xấu số vốn chỉ có sức chứa tối đa khoảng 90 người, nhưng thời điểm gặp nạn lại chở quá tải với số lượng người thực tế cao hơn nhiều.

Thảm họa lật phà kinh hoàng đã xảy ra trên hồ Kariba ở Zimbabwe, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 27 người khác vẫn đang mất tích trong tuyệt vọng.

Theo thông tin từ nhà chức trách, chiếc phà xấu số vốn chỉ có sức chứa tối đa khoảng 90 người, nhưng thời điểm gặp nạn lại chở quá tải với số lượng người thực tế cao hơn nhiều so với danh sách bán vé gồm 114 người lớn và 5 thành viên phi hành đoàn.

Cơ quan quản lý quốc gia cho biết có khoảng 77 người may mắn sống sót sau khi bơi được lên một hòn đảo nhỏ trên hồ.

Video sau khi phà lật

Một nhân chứng là nghị sĩ địa phương Mutsa Murombedzi cho biết cô đã ghi lại được đoạn video ghi cảnh người dân đứng trên bờ vẫy tay tạm biệt chiếc phà cũ kỹ trước khi nó khởi hành. Nhiều người lúc đó đã tỏ ra lo ngại rằng con tàu có thể không chống chọi nổi với những con sóng lớn trên hồ.

Phà chở 119 người bị lật giữa hồ, ít nhất 15 người đã thiệt mạng - Ảnh 1.
Phà chở 119 người bị lật giữa hồ, ít nhất 15 người đã thiệt mạng - Ảnh 2.

Chiếc phà được cho là đã chở quá tải

Ngay sau khi thảm họa xảy ra, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai khẩn trương với sự tham gia của các xuồng cao tốc và trực thăng bay lượn trên không trung, bên cạnh lực lượng thợ lặn làm nhiệm vụ dưới nước. Đơn vị Bảo vệ Dân sự của Zimbabwe đã kiến nghị chính phủ chính thức tuyên bố đây là một thảm họa quốc gia để huy động tối đa nguồn lực cứu hộ.

Nguồn: The Sun

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