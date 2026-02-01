Peugeot tính dứt bỏ mác phổ thông bằng mẫu mới lớn hơn, cao cấp hơn 5008 đang bán ở Việt Nam

Peugeot đang cân nhắc khả năng phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới, được định vị ở phân khúc cao hơn mẫu SUV 7 chỗ 5008 hiện tại. Thông tin này được CEO Peugeot – ông Alain Favey – chia sẻ trong cuộc trao đổi gần đây với Autocar, cho thấy hãng xe Pháp vẫn đang trong giai đoạn “suy nghĩ” thay vì đã có kế hoạch cụ thể.

Peugeot 5008 hiện là mẫu SUV cao cấp nhất trong dải sản phẩm của hãng. Ảnh: Autocar

Theo ông Favey, việc tạo ra một mẫu xe đóng vai trò flagship không đơn thuần là làm một chiếc xe lớn hơn hay nhiều trang bị hơn 5008 - mẫu xe đang được bán tại Việt Nam. Thách thức lớn nhất nằm ở việc làm sao để mẫu xe mới thực sự khác biệt và có bản sắc rõ ràng, tránh rơi vào tình trạng “na ná” các sản phẩm hiện có trong dải sản phẩm của Peugeot cũng như trên thị trường.

Trước đây, Peugeot từng sở hữu mẫu sedan 508 với vai trò gần như là sản phẩm cao cấp nhất của hãng. Tuy nhiên, mẫu xe này đã không đạt được thành công như kỳ vọng, đặc biệt khi đặt cạnh các đối thủ đến từ nhóm thương hiệu cao cấp của Đức như BMW hay Audi. Việc 508 dần bị khai tử tại nhiều thị trường cũng là bài học khiến Peugeot trở nên thận trọng hơn khi nói đến một mẫu xe mang tính biểu tượng mới.

Lãnh đạo Peugeot nhấn mạnh rằng, nếu hãng quyết định “bật đèn xanh” cho dự án flagship, mẫu xe đó phải mang lại sự khác biệt rõ rệt về thiết kế, trải nghiệm hoặc cách tiếp cận phân khúc. Một chiếc SUV cỡ lớn đơn thuần, hay một phiên bản kéo dài của 5008, sẽ không đủ để tạo dấu ấn và khó có chỗ đứng vững chắc trên thị trường ngày càng cạnh tranh.

Bài học từ mẫu 508 vẫn còn đó. Ảnh: ST

Bên cạnh đó, Peugeot hiện đang tập trung khá mạnh vào các dòng xe cỡ nhỏ và cỡ trung – những phân khúc mang lại doanh số ổn định cho hãng tại châu Âu. Việc dàn trải nguồn lực cho một dự án cao cấp, nếu không được tính toán kỹ, có thể ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể và hiệu quả kinh doanh.

Ở thời điểm hiện tại, Peugeot chưa công bố bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến thời gian, kiểu dáng hay nền tảng của mẫu flagship tiềm năng này. Mọi thứ vẫn dừng ở mức ý tưởng và đánh giá khả thi. Tuy vậy, việc lãnh đạo hãng công khai đề cập đến khả năng phát triển một mẫu xe đứng trên 5008 cho thấy Peugeot vẫn đang tìm kiếm cơ hội nâng tầm hình ảnh thương hiệu trong tương lai, thay vì chỉ giới hạn ở vai trò một nhà sản xuất xe phổ thông.

Trong bối cảnh thị trường ô tô đang dịch chuyển mạnh sang xe điện và các dòng xe mang tính cá nhân hóa cao, một mẫu flagship được đầu tư bài bản có thể trở thành “quân bài chiến lược” của Peugeot. Tuy nhiên, với những gì đã chia sẻ, có thể thấy hãng xe Pháp sẽ chỉ hành động khi tìm được lời giải đủ thuyết phục cho bài toán khác biệt và hiệu quả dài hạn.