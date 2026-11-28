Tổ chức bảo vệ động vật PETA đang kêu gọi Jensen Huang thay chiếc áo khoác da màu đen mang tính biểu tượng bằng một sản phẩm thuần chay làm từ phụ phẩm thu hoạch olive.

Chiếc áo khoác da màu đen đã trở thành dấu ấn thời trang quen thuộc của Jensen Huang, CEO Nvidia, tương tự áo cổ lọ đen của Steve Jobs hay áo phông xám của Mark Zuckerberg. Món đồ này thậm chí có giá trị đấu giá đáng chú ý: vào tháng 7/2026, một chiếc áo khoác Tom Ford có chữ ký của Huang được bán với giá 960.000 USD, cao gấp 16 lần mức ước tính ban đầu.

Tuy nhiên, tổ chức bảo vệ quyền động vật PETA muốn vị CEO Nvidia thay đổi lựa chọn thời trang của mình. Trong bức thư đề ngày 18/11 gửi Huang, Chủ tịch PETA Tracy Reiman cho rằng dù ông nổi tiếng với khả năng đổi mới công nghệ, cách ăn mặc này vẫn còn lạc hậu. Bà kêu gọi mọi người chuyển sang sử dụng các loại da thuần chay làm từ xương rồng, bần, táo và những vật liệu có nguồn gốc thực vật khác.

Để thuyết phục Huang, PETA đã gửi tặng ông một chiếc áo khoác trị giá 875 USD, tương đương khoảng 23 triệu đồng, từ thương hiệu thời trang Benedetti Life. Sản phẩm sử dụng Oleatex, vật liệu thay thế da được tạo ra từ phụ phẩm của quá trình thu hoạch olive. Lớp lót bên trong làm từ cotton hữu cơ, trong khi phần vỏ gồm 95% Biotex và 5% polyurethane.

Không dừng lại ở đó, PETA còn đề nghị Huang quyên góp chiếc áo khoác da cũ cho Bảo tàng Những hành vi tàn nhẫn có nguồn gốc từ động vật mà tổ chức này dự định xây dựng. Đổi lại, vị tỷ phú có thể nhận được khoản khấu trừ thuế.