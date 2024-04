Pax Thiên đang làm gì?

Cơn bão nhà Jolie -Pitt tiếp tục nổi lên và chưa hề có dấu hiệu chấm dứt.

Ngay sau khi Brad Pitt tuyên bố dừng tranh chấp nuôi con, phía Angelina Jolie đào lại quá khứ bị chồng cũ bạo hành trên máy bay (dù FBI đã vào cuộc và minh oan cho Brad Pitt).

Brad Pitt cho rằng Angelina Jolie đóng vai nạn nhân từ năm này sang năm khác, trong khi điều nam diễn viên cần là tập trung làm sáng tỏ lý do vợ cũ tự ý bán 50% cổ phần nhà máy sản xuất rượu cho tài phiệt người Nga.

Theo nguồn tin của Page Six, Brad Pitt bất lực vì trong mắt vợ con, anh là kẻ bạo hành. Ngoài Angelina Jolie, người làm anh tổn thương không kém là con trai Pax Thiên .

Sau vụ chỉ trích cha là "kẻ khốn đẳng cấp thế giới", Pax Thiên đứng hoàn toàn về phe mẹ. Con trai nuôi của Jolie-Pitt sống kín tiếng. Truyền thông chỉ biết về Pax Thiên qua lời kể của Jolie.

Giữa cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa bố mẹ, Pax Thiên chọn cách không xuất hiện.

Quá trình trưởng thành kín tiếng

Angelina Jolie nhận nuôi Pax Thiên vào năm 2007 trong chuyến du lịch đến Việt Nam. Lúc đó, đứa trẻ tên Phạm Quang Sáng sống 3 năm ở trại trẻ mồ côi Tam Bình.

Luật pháp Việt Nam khi đó quy định các cặp vợ chồng chưa kết hôn không được nhận con nuôi cùng nhau. Do đó, Jolie là mẹ hợp pháp của Pax Thiên trước. Một năm sau, Brad Pitt trở thành cha của Pax Thiên sau khi nam diễn viên đăng ký kết hôn với diễn viên Maleficent .

Pax Thiên trở thành người con thứ hai của Jolie-Pitt, sau Maddox. Nhận nuôi Pax Thiên một thời gian, nhà Jolie tiếp tục nhận nuôi Zahara, sau đó sinh người con gái ruột đầu lòng là Shiloh.

Maddox và Pax Thiên thân thiết với mẹ hơn.

Lúc đó, Jolie nói với MSN rằng Pax Thiên là "con trai bé nhỏ nhưng cứng rắn, dễ thích nghi với cuộc sống mới.



"Con tôi có 3,5 năm sống ở cô nhi viện, ngủ trên chiếc giường sắt nhỏ trong căn phòng cùng 20 đứa trẻ khác. Giờ đây, con tôi được sống trong môi trường thoải mái, tự do cùng các anh chị em. Con tôi đang cố học tiếng Anh, biết điều và yêu thương gia đình", Angelina Jolie nói.

Bốn năm sau khi được nhận nuôi, Jolie-Pitt đưa con trai về thăm Việt Nam.

"Chúng tôi có lời hứa với Pax là đưa con trai về Việt Nam thăm quê. Ngay cả Pax và các con đều tự do tìm hiểu văn hóa Mỹ và có quyền tự hào về nguồn gốc của họ. Các con đều có lá cờ của quê hương mình đặt trên giường, và đó là niềm tự hào của con tôi", Jolie nói với Financial Times năm 2011.

Sau khi Angelina Jolie sinh hai con sinh đôi Vivienne - Knox , gia đình nữ diễn viên có đến 8 người. Pax Thiên lớn lên trong gia đình đa dạng văn hóa cùng 5 anh chị em khác là Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne và Knox.

Không ít lần, Angeline Jolie bày tỏ sự tự hào về các con.

“Các con tôi là sáu cá nhân có đầu óc mạnh mẽ, chu đáo và có tầm nhìn thế giới. Tôi rất tự hào về con mình", Jolie nói với Vanity Fair năm 2017.

Diễn viên Ông bà Smith cũng nói với tạp chí WSJ rằng những người con là ưu tiên hàng đầu. "Cuộc sống của tôi giờ đây chỉ xung quanh con cái. Các con thậm chí là bạn thân nhất của tôi. Bảy con người chúng tôi có sức mạnh đoàn kết rất lớn", nữ diễn viên nói sau 7 năm ly hôn Brad Pitt.

Suốt những năm sống cùng gia đình, Pax Thiên chưa bao giờ trả lời truyền thông. Những lần gặp ống kính phóng viên, con trai thứ hai của Jolie-Pitt hạn chế tương tác.

Qua những lần được paparazzi chụp lại, Pax Thiên thể hiện hình ảnh người đàn ông của gia đình sau khi Angelina Jolie ly hôn Brad Pitt. Anh luôn hộ tống mẹ xuống phố, thay anh hai Maddox (đang du học) lo cho mẹ và các em.

Pax Thiên đang làm gì?

Theo People, con trai của Angelina Jolie và Brad Pitt là có niềm đam mê nghệ thuật giống bố mẹ. Lớn lên cùng cha mẹ là hai ngôi sao hạng A của Hollywood, nhưng nghệ thuật đối với Pax Thiên không nằm ở diễn xuất.

“Kể cả Pax Thiên hay những đứa trẻ khác, không ai muốn trở thành diễn viên. Các con tôi hoặc là thích làm phim, hoặc muốn hoạt động ở một số lĩnh vực khác” Jolie nói.

Pax Thiên nhiều lần làm trợ lý của Angelina Jolie trên phim trường.

Về phía Pax Thiên, từ lúc được nhận nuôi, Jolie-Pitt sớm để con tiếp xúc nghệ thuật. Thời gian dài, Pax được dẫn đến thảm đỏ lớn, từ Quả cầu Vàng 2018, buổi ra mắt bộ phim Maleficent: Mistress of Evil (2019).



“Đó là một phần cuộc sống của Pax Thiên và những người con. Nhưng các con tôi không xem điều đó là quan trọng, vì mỗi người con có định hướng nghệ thuật riêng. Tôi thấy điều đó cũng thú vị", Jolie nói với Extra.

Mặc dù Pax chủ yếu tránh xa ánh đèn sân khấu, nhưng không ít lần Jolie đưa con vào các dự án. Theo People, Pax Thiên từng đóng vai khách mời trong Maleficent (2014), lồng tiếng cho nhân vật Yoo trong bộ phim Kung Fu Panda 3 (2016), cùng Maddox hỗ trợ mẹ trong First They Killed My Father, làm trợ lý đạo diễn cho Angelina Jolie trên phim trường Without Blood.

Lần gần nhất, vào tháng 10/2023, Pax Thiên hỗ trợ mẹ trên phim trường Maria. Hình ảnh con trai 20 tuổi tích cực hỗ trợ mẹ được truyền thông chú ý.

Hình ảnh của Pax Thiên hồi tháng 1.

Về việc được Pax Thiên hỗ trợ, Angelina Jolie nói: "Tôi rất vui vì được làm việc cùng con trên phim trường. Không gì tốt bằng làm việc cùng gia đình. Điều đó rất tự nhiên. Tôi luôn cố gắng để các con có công việc, tiếp xúc với ngành càng sớm càng tốt".

Những ngày gần đây, Pax Thiên ít khi xuất hiện ở nơi công cộng. Lần gần nhất con trai của Jolie được paparazzi ghi lại là đầu tháng 1. Chàng trai 20 tuổi xuống phố bằng xe đạp, mặc phong cách hip hop.

Có thời gian , People đưa tin Pax Thiên đam mê nghề DJ, sau đó theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số với nghệ danh Embtto.

"Tác phẩm của Embtto đi theo trường phái trừu tượng, tạo nên từ nhiều phương pháp và chất liệu", nguồn tin nói.