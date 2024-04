Nữ diễn viên Việt tuyên bố làm mẹ đơn thân lần 2 cận ngày sinh gây tranh cãi: Sao phải nói lời cay nghiệt?

Mới đây, diễn viên Thu Quỳnh gây bất ngờ khi tuyên bố làm mẹ đơn thân lần 2. Cô chia sẻ trên Facebook cá nhân:

"Kể từ khi quyết định có con lần thứ 2 và vẫn tiếp tục làm mẹ đơn thân, tới giờ tôi thật sự tin, hạnh phúc chính là 1 sự lựa chọn! Bạn hoàn toàn có thể từ chối nhận những điều tồi tệ để chọn lấy hạnh phúc ngọt ngào theo cách của riêng mình.

Bởi việc bạn được sinh ra trên thế giới này với sứ mệnh thiêng liêng là có thể tiếp tục sinh ra những đứa trẻ đã quá xứng đáng để bạn nhận được sự yêu thương, nâng niu và trân trọng rồi! Tự tin lên! Vui vẻ, lạc quan và tích cực lên nào! Phụ nữ có quyền được hạnh phúc".

Diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ bộ ảnh trước ngày cận sinh.

Chia sẻ của Thu Quỳnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, người thân và cư dân mạng. Rất nhiều lời động viên, chúc phúc được gửi tới nữ diễn viên.

"Đúng rồi ạ. Đối với phụ nữ được làm mẹ của những đứa con mình là hạnh phúc nhất rồi. Mọi thứ không đáng có thể bỏ qua, không cần suy nghĩ chị ạ. Em cũng là mẹ đơn thân như chị, em cũng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc bên cạnh con mình. Chúc chị mãi vui vẻ, xinh đẹp, mẹ tròn con vuông nhé"; "Cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ lắm. Chúc chị mẹ tròn con vuông. Luôn vui vẻ hạnh phúc bên các con của mình nhé"; "Hạnh phúc là do ta lự chọn chị nhỉ?"; "Quá dũng cảm, luôn vui vẻ và hạnh phúc mày nhé"... là một số ý kiến đồng cảm với Thu Quỳnh.

Tuy nhiên vẫn có những ý kiến trái chiều khá tiêu cực về việc lựa chọn làm mẹ đơn thân lần 2 của Thu Quỳnh và tạo nên những tranh cãi không nhỏ trên mạng xã hội.

"Thật ra thì không phê phán gì, nhưng lần 1 thì ok. Nhưng đến lần thứ 2 thì kiểu không nên dùng mạng xã hội"; "Mình thì không đồng ý quan điểm này, bạn có kinh tế ok, bạn giỏi giang tài năng xinh đẹp ok nhưng con đi học về nó hỏi sao con không có bố? Bố con là ai? Bạn bè nó dè bỉu nghĩ tủi thân và thương lắm, mình sao cũng được nhưng trẻ con thì sẽ cần đầy đủ tình yêu thương của cả 2"; "Lựa chọn là của bạn nhưng bạn lại chọn hộ con bạn là không có bố. Vậy là tư duy tiến bộ hay tư duy ích kỷ vậy?"... là một số ý kiến không đồng tình với lựa chọn của Thu Quỳnh.

Thậm chí có rất nhiều ý kiến khá gay gắt, tiêu cực về việc tuyên bố làm mẹ đơn thân lần 2 của Thu Quỳnh. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người lên tiếng bảo vệ cô.

"Mỗi người có sự lựa chọn sống cuộc đời của mình! Không nói được câu nào tử tế thì thôi, hà cớ chi phải nói lời cay nghiệt, cười cợt với 1 người phụ nữ đang bụng mang dạ chửa!"... là một trong những ý kiến bảo vệ cô.

Ở phần bình luận trên Facebook cá nhân, Thu Quỳnh cũng chia sẻ hình ảnh kèm quotes được cho là quan điểm về hạnh phúc của nam ca sĩ Đen Vâu: "Chúng ta bị thế giới văn minh áp lên mình những quy chuẩn về hạnh phúc, nhưng quên mất hạnh phúc hoàn toàn là lựa chọn".

Diễn viên Thu Quỳnh sinh năm 1988 tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngoài diễn xuất, Thu Quỳnh từng lọt vào top 30 thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Thu Quỳnh đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai diễn trong các bộ phim truyền hình gồm Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Về nhà đi con, và Hương vị tình thân... Cô từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân và có một con trai chung.