Paparazzi "tóm dính" David Beckham âu yếm con gái trên siêu du thuyền, Victoria khoe body nóng bỏng, nhan sắc tiểu thư Harper chiếm spotlight

Trong lúc cùng các con ngắm nhật thực, David và Victoria có khoảnh khắc tình cảm hiếm hoi, còn cựu danh thủ gây chú ý khi vòng tay ôm con gái Harper.

Gia đình Beckham đang có những ngày nghỉ hè xa hoa trên chiếc du thuyền Seven trị giá hơn 560 tỷ tại Portofino, Italy. Tối thứ 12/8, David Beckham cùng Victoria và các con đã có mặt trên boong du thuyền để theo dõi hiện tượng nhật thực.

Trước khi sự kiện thiên văn diễn ra, David và Victoria có khoảnh khắc hiếm hoi thể hiện tình cảm trước công chúng. Cặp đôi ôm nhau trên boong du thuyền, tạo nên hình ảnh khá khác với vẻ kín đáo thường thấy của cả hai.

Ảnh: BackGrid

Victoria Beckham xuất hiện trong diện mạo đơn giản với quần short denim ngắn và áo sơ mi trắng khi cùng gia đình dùng bữa tối. Trong khi đó, David đảm nhận vai trò đầu bếp, đứng bên bếp nướng và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Sau bữa tối, Victoria thay sang một chiếc váy nude họa tiết hoa nữ tính hơn để chuẩn bị ngắm nhật thực. Cô không quên đeo kính chuyên dụng để bảo vệ mắt khi quan sát hiện tượng này.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Đáng chú ý, David ngồi cạnh cô con gái Harper, 15 tuổi. Cựu danh thủ vòng tay ôm lấy con gái khi hai bố con cùng hướng lên bầu trời theo dõi nhật thực. Harper diện áo phông hồng dáng rộng và sử dụng kính chuyên dụng trong suốt khoảnh khắc đặc biệt.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Cruz Beckham, và bạn gái Jackie Apostel hơn tuổi cũng có mặt trên du thuyền. Jackie diện một chiếc váy đen cúp ngực và trao cho bạn trai nụ hôn ngọt ngào. Cruz vừa hoàn thành chuyến lưu diễn cùng ban nhạc The Breakers nên trước đó không có nhiều thời gian tận hưởng kỳ nghỉ Địa Trung Hải cùng gia đình.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Sau khi nhật thực kết thúc, David chia sẻ những hình ảnh ghi lại hiện tượng thiên văn cùng bộ sưu tập tinh thể của mình. Anh tiết lộ gia đình đã cùng nhau nghĩ về những điều mong muốn và gửi gắm những lời ước.

Du thuyền 16 triệu bảng của gia đình Beckham

Chiếc du thuyền mà gia đình Beckham đang tận hưởng có tên Seven, dài 130 feet, được David và Victoria mua vào năm 2022. Trước đó, cặp đôi từng sở hữu một chiếc thuyền nhỏ hơn cũng mang tên Seven. Du thuyền có 5 phòng ngủ, đủ chỗ cho 10 hành khách cùng 7 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu còn có bồn tắm spa trên boong thượng, gara dài khoảng 20 m, nhiều thiết bị vui chơi dưới nước và một mô tô nước.

Cái tên Seven được lấy cảm hứng từ số áo biểu tượng của David Beckham khi còn thi đấu, đồng thời cũng là tên đệm của con gái anh. Kỳ nghỉ lần này tiếp tục có sự góp mặt của nhiều thành viên trong gia đình Beckham. Tuy nhiên, Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz không xuất hiện cùng cả nhà.