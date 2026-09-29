Turkmenistan tăng cường phòng không với các tổ hợp FK-2000 của Trung Quốc thay vì mua Pantsir-S1 do Nga chế tạo.

Turkmenistan đã lần đầu tiên công khai trình diễn hệ thống tên lửa - pháo phòng không FK-2000 do Trung Quốc sản xuất, đang được sử dụng trong quân đội nước này.

Các hệ thống mới được trình diễn trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Ashgabat nhân kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Turkmenistan.

Theo hình ảnh được công bố về cuộc duyệt binh, ít nhất 8 tổ hợp FK-2000 có thể được nhìn thấy trong đội hình phương tiện cơ giới. Tuy nhiên, số lượng chính thức hệ thống phòng không tự hành mà Turkmenistan đã mua vẫn chưa được tiết lộ.

Thông cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Turkmenistan gọi FK-2000 là vũ khí mới được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang nước này.

Trong suốt cuộc diễu binh của đoàn xe cơ giới, các tổ hợp FK-2000 di chuyển phía sau những hệ thống phòng không của Trung Quốc đã được đưa vào sử dụng trong Quân đội Turkmenistan từ năm 2016 bao gồm: FM-90, KS-1A và FD-2000.

Cuộc duyệt binh đánh dấu xác nhận chính thức đầu tiên về việc lực lượng vũ trang Turkmenistan đưa tổ hợp phòng không FK-2000 vào hoạt động.

Hệ thống FK-2000 được nhận xét là một bản sao dựa trên Pantsir-S1 của Nga.

FK-2000 là hệ thống tên lửa - pháo phòng không tự hành được Trung Quốc thiết kế để tiêu diệt tên lửa hành trình, đạn dẫn đường chính xác, tên lửa không đối đất, máy bay không người lái và chiến đấu cơ thông thường.

Tổ hợp này lần đầu tiên được giới thiệu công khai tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Airshow China ở Chu Hải năm 2021.

Về kết cấu, hệ thống FK-2000 được trang bị module chiến đấu điều khiển từ xa gắn trên khung gầm thiết giáp bánh lốp 8x8, tích hợp 16 tên lửa đánh chặn với cơ cấu nâng hạ độc lập và 2 pháo phòng không bắn nhanh dạng nòng xoay cỡ 30mm.

Hệ thống này có thể bắn trúng máy bay từ cự ly 1,2 đến 25km, và tên lửa hành trình ở khoảng cách từ 1,2 đến 10km.