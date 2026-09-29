HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Pantsir-S1 bị đánh bại bởi 'bản sao' do Trung Quốc sản xuất?

Bạch Dương
|

Turkmenistan tăng cường phòng không với các tổ hợp FK-2000 của Trung Quốc thay vì mua Pantsir-S1 do Nga chế tạo.

Hệ thống phòng không FK - 2000 của Trung Quốc: Đối thủ mới của pantsir - s 1 tại Turkmenistan - Ảnh 1.

Turkmenistan đã lần đầu tiên công khai trình diễn hệ thống tên lửa - pháo phòng không FK-2000 do Trung Quốc sản xuất, đang được sử dụng trong quân đội nước này.

Các hệ thống mới được trình diễn trong một cuộc duyệt binh ở thủ đô Ashgabat nhân kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Turkmenistan.

Theo hình ảnh được công bố về cuộc duyệt binh, ít nhất 8 tổ hợp FK-2000 có thể được nhìn thấy trong đội hình phương tiện cơ giới. Tuy nhiên, số lượng chính thức hệ thống phòng không tự hành mà Turkmenistan đã mua vẫn chưa được tiết lộ.

Thông cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Turkmenistan gọi FK-2000 là vũ khí mới được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang nước này.

Trong suốt cuộc diễu binh của đoàn xe cơ giới, các tổ hợp FK-2000 di chuyển phía sau những hệ thống phòng không của Trung Quốc đã được đưa vào sử dụng trong Quân đội Turkmenistan từ năm 2016 bao gồm: FM-90, KS-1A và FD-2000.

Cuộc duyệt binh đánh dấu xác nhận chính thức đầu tiên về việc lực lượng vũ trang Turkmenistan đưa tổ hợp phòng không FK-2000 vào hoạt động.

Hệ thống phòng không FK - 2000 của Trung Quốc: Đối thủ mới của pantsir - s 1 tại Turkmenistan - Ảnh 2.

Hệ thống FK-2000 được nhận xét là một bản sao dựa trên Pantsir-S1 của Nga.

FK-2000 là hệ thống tên lửa - pháo phòng không tự hành được Trung Quốc thiết kế để tiêu diệt tên lửa hành trình, đạn dẫn đường chính xác, tên lửa không đối đất, máy bay không người lái và chiến đấu cơ thông thường.

Tổ hợp này lần đầu tiên được giới thiệu công khai tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Airshow China ở Chu Hải năm 2021.

Về kết cấu, hệ thống FK-2000 được trang bị module chiến đấu điều khiển từ xa gắn trên khung gầm thiết giáp bánh lốp 8x8, tích hợp 16 tên lửa đánh chặn với cơ cấu nâng hạ độc lập và 2 pháo phòng không bắn nhanh dạng nòng xoay cỡ 30mm.

Hệ thống này có thể bắn trúng máy bay từ cự ly 1,2 đến 25km, và tên lửa hành trình ở khoảng cách từ 1,2 đến 10km.

Theo Militarnyi
Tags

Turkmenistan

Pantsir-S1

phòng không

Ashgabat

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại