Oreshnik Nga sẽ khiến Mỹ sạt nghiệp vì ‘Vòm vàng’

Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân mang tên “Vòm vàng” (Golden Dome missile defense system), đặc biệt là sau khi giới lãnh đạo Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đang ngày càng lo ngại về khả năng của các hệ thống tên lửa siêu thanh mới của Trung Quốc và Nga.

Các chuyên gia quân sự Mỹ cảnh báo các kiến trúc phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ chủ yếu được thiết kế để chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo hạn chế, cụ thể là công nghệ tên lửa của Triều Tiên trong những năm 2010, trong khi kho vũ khí quy mô lớn hơn và tiên tiến hơn của Trung Quốc và Nga đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn mới.

Hệ thống Golden Dome được thiết kế để cung cấp khả năng phòng thủ không chỉ chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, mà còn chống lại tên lửa hành trình, các đàn máy bay không người lái và các cuộc tấn công đa lĩnh vực phối hợp liên quan đến khả năng tác chiến mạng và điện tử.

Hệ thống phòng thủ tên lửa “Golden Dome” có khả năng đánh chặn đa dạng.

Theo số liệu trong báo cáo gần đây của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết, ước tính chi phí dành cho chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân mang tên “Vòm vàng” (Golden Dome missile defense system) sẽ rơi vào khoảng 1,2 nghìn tỷ USD.

Các số liệu này đã được “Tạp chí Quan sát Quân sự” (Military Watch Magazine, viết tắt MWM) của Mỹ trích dẫn và chỉ ra việc chế tạo thành công hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm vàng” đáng tin cậy có thể sẽ tốn kém hơn nhiều.

“Các nhà phân tích cho rằng chi phí có thể cao hơn nhiều do Bộ Quốc phòng Mỹ từ lâu đã có thói quen vượt quá ngân sách đáng kể đối với các chương trình lớn được thực hiện sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”, MWM cảnh báo.

Ngoài vấn đề nội tại, MWM nhấn mạnh các yếu tố khách quan cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí của chương trình, đặc biệt là sự phát triển những dòng tên lửa tấn công vô cùng lợi hại của Nga và Trung Quốc, điển hình như “Oreshnik" của Nga, loại tên lửa đạn đạo tầm trung đã được Quân đội Nga sử dụng hai lần trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Khoảnh khắc đầu đạn lượn siêu thanh của Iran tấn công mục tiêu giá trị cao ở Israel.

Tạp chí Military Watch chỉ ra trong bài báo, khả năng của các đầu đạn dẫn đường siêu thanh (UGV) đã được chứng minh trong các cuộc tấn công quy mô hạn chế tại hai chiến trường Ukraine và Iran.

Lực lượng Nga đã thực hiện hai cuộc tấn công riêng biệt vào các mục tiêu của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một cuộc tấn công vào các mục tiêu của Israel vào tháng 3 bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Fattah-2.

Bài báo chỉ ra cách tiếp cận hiện tại của Lầu Năm Góc trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa có thể sẽ trở nên lỗi thời trong những năm tới và các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông đã nhận thức rõ điều này trong chiến dịch tấn công Iran bắt đầu từ cuối tháng 2 vừa qua.

Tạp chí Military Watch nhận định, giới chức lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phải thừa nhận việc Iran phát triển thành công các đầu đạn dẫn đường siêu thanh đã khiến Quân đội Israel xác định cần một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với việc xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat của Nga.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực quảng bá hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm vàng", nhưng các chuyên gia quân sự đã bày tỏ sự nghi ngờ về hiệu quả của hệ thống này, thậm chí là trước sự xuất hiện của các loại vũ khí mới ở Nga và các nước khác.

Gần đây nhất, giới truyền thông và chuyên gia đã được chứng kiến sức mạnh của Nga trong vụ phóng thử tên lửa RS-28 Sarmat của Nga vào ngày 13/5.

Tên lửa này mang theo nhiều đầu đạn lượn Avangard với đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn 35.000km cho phép nó bay vòng quanh Trái đất và tấn công mục tiêu từ bất kỳ hướng nào.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ tên lửa vận tốc siêu thanh, tầm bắn xa, độ linh hoạt cao, các tên lửa như RS-28 Sarmat hay Oreshnik sẽ khiến Mỹ tiêu tốn thêm vài nghìn tỷ USD cho hệ thống “Golden Dome” mà cũng không thể chắc chắn được hiệu quả đánh chặn sẽ như thế nào.

Theo MWM