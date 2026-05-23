Tại quốc gia láng giềng của Việt Nam, một công trình hiện đại chứa 390 tỷ tấn "vàng đen" đang thành hình

Tại trung tâm hóa chất than Thần Đông thuộc Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (CHN Energy), những tiếng gầm rú của máy móc giờ đây được điều khiển bởi những thuật toán và hệ thống tự động hóa thông minh, mở ra kỷ nguyên sản xuất hoàn toàn mới.

Từ đại công trường truyền thống đến trung tâm kỹ thuật số

Nằm tại khu vực giàu tài nguyên bậc nhất, trung tâm hóa chất than Thần Đông là một trong những cơ sở sản xuất có quy mô lớn và phức tạp bậc nhất thế giới. Trước đây, việc vận hành một hệ thống chuyển hóa than thành các sản phẩm hóa dầu đòi hỏi hàng ngàn kỹ sư và công nhân phải túc trực liên tục trong môi trường áp lực cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn lao động.

Tuy nhiên, bức tranh đó đã hoàn toàn thay đổi. CHN Energy đã thực hiện một bước nhảy vọt khi tích hợp các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây vào quy trình sản xuất. Hệ thống quản lý thông minh này cho phép giám sát toàn diện mọi công đoạn, từ khâu nhập liệu than thô cho đến quá trình phản ứng hóa học phức tạp để cho ra sản phẩm cuối cùng.

Sự chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là thay thế sức người bằng máy móc, mà là tái cấu trúc toàn bộ mô hình vận hành nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu tối đa các sai sót do yếu tố con người gây ra.

Sức mạnh của tự động hóa và "bộ não" AI

Điểm cốt lõi trong dự án nâng cấp này là việc xây dựng một hệ thống điều khiển trung tâm tập trung, đóng vai trò như "bộ não" của toàn bộ nhà máy. Các thuật toán học máy được huấn luyện để phân tích hàng triệu dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, từ nhiệt độ, áp suất cho đến lưu lượng dòng chảy của các chất hóa học.

Nhờ vào khả năng dự báo của AI, hệ thống có thể tự động điều chỉnh các thông số vận hành để duy trì trạng thái hoạt động lý tưởng nhất. Điều này giúp ngăn ngừa các sự cố kỹ thuật trước khi chúng kịp xảy ra, giảm thời gian dừng máy ngoài kế hoạch – một trong những nguyên nhân gây lãng phí ngân sách lớn nhất trong ngành công nghiệp hóa chất.

Bên cạnh đó, các robot tuần tra tự động được trang bị camera hồng ngoại và cảm biến khí gas liên tục di chuyển khắp các khu vực nhà xưởng. Chúng có nhiệm vụ phát hiện sớm các dấu hiệu rò rỉ hoặc bất thường ở những vị trí nguy hiểm mà con người khó tiếp cận, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt cho toàn bộ hệ thống.

Bài toán tối ưu năng lượng và mục tiêu xanh

Ngành hóa chất than thường phải đối mặt với áp lực lớn về bảo vệ môi trường do lượng khí thải carbon cao. Việc tự động hóa tại trung tâm Thần Đông được kỳ vọng sẽ giải quyết một phần bài toán hóc búa này thông qua việc kiểm soát chính xác lượng năng lượng tiêu thụ.

Khi các công đoạn được đồng bộ hóa một cách hoàn hảo, lượng năng lượng dư thừa và nguyên liệu hao hụt trong quá trình chuyển hóa được cắt giảm đáng kể. Mô hình nhà máy thông minh này chứng minh rằng công nghệ kỹ thuật số là chìa khóa giúp ngành công nghiệp nặng truyền thống đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững và trung hòa carbon.

Việc tối ưu hóa quy trình không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành khổng lồ mà còn giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh, biến cơ sở này thành một hình mẫu cho sự chuyển dịch xanh tại Trung Quốc.

Xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp tương lai

Sự thành công của mô hình tự động hóa tại trung tâm hóa chất than Thần Đông của CHN Energy là minh chứng rõ nét cho thấy chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Trung Quốc đang đi vào chiều sâu. Các ngành công nghiệp nặng, vốn được coi là chậm chạp trong việc đổi mới, giờ đây lại đang dẫn đầu trong việc áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất.

Dự án này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho CHN Energy mà còn đặt ra một tiêu chuẩn mới cho toàn ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu. Xu hướng xây dựng các nhà máy không người lái, vận hành bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục tăng tốc, định hình lại cấu trúc nhân sự và phương thức sản xuất trong nhiều thập kỷ tới.