Tên lửa đạn đạo Nga trong một cuộc tập trận.

Sử dụng Oreshnik

Hãng thông tấn Belta dẫn lời ông Viktor Khrenin hôm 13 tháng 8 cho biết: "Đây là một yếu tố quan trọng trong răn đe chiến lược đối với chúng tôi. Như nguyên thủ quốc gia yêu cầu, chúng tôi phải sẵn sàng cho mọi tình huống.

Chúng tôi thấy tình hình ở biên giới phía tây và phía bắc và không thể bình tĩnh theo dõi hoạt động quân sự hóa và quân sự hóa. Chúng tôi thể hiện sự cởi mở và hòa bình, nhưng chúng tôi phải luôn giữ vũ khí sẵn sàng".

Cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng quân đội Belarus, cùng với các đồng minh chiến lược Nga, sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến kế hoạch sử dụng và sử dụng thực tế tổ hợp Oreshnik.

Đầu tháng 8, tại cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông Vladimir Putin đã thông báo rằng việc sản xuất Oreshnik đã bắt đầu tại Nga: tổ hợp sản xuất hàng loạt đầu tiên dành cho quân đội.

Theo ông, việc chuyển giao tổ hợp này cho nước cộng hòa Belarus nhiều khả năng sẽ được hoàn tất trong năm 2025, và các chuyên gia ở cả hai nước đã chọn được vị trí lắp đặt.

Cuộc tập trận Zapad-2025 sẽ được tổ chức tại Belarus từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9. Chúng chỉ mang tính chất phòng thủ, kịch bản của chúng không bao gồm các vấn đề tấn công, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus Pavel Muraveiko nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Khrenin đã công bố quyết định giảm quy mô các cuộc tập trận và chuyển các cuộc diễn tập chính vào sâu trong đất liền, cách xa biên giới phía tây. Sau đó, trợ lý của bộ trưởng, Valery Revenko, giải thích rằng họ dự định giảm gần một nửa số lượng người tham gia.

Đi trước một bước

Trước khi công bố kế hoạch sử dụng Oreshnik tại Zapad-2025, Tổng thống Alexander Lukashenko đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai các loại vũ khí mới nhất của Nga, bao gồm hệ thống Oreshnik, trên lãnh thổ Belarus sau cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao của Nhà nước Liên bang.

"Quyết định triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik trên lãnh thổ Cộng hòa Belarus được đưa ra nhằm đáp trả các hành động của Mỹ và Đức liên quan đến việc triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu.

Người Mỹ và người Đức đã nhiều lần tuyên bố điều này trước đây", kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Belarus trích lời Sergei Lagodyuk, Phó tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Belarus, cho biết.

Sau đây là một số tuyên bố chính thức của các bên vào thời điểm tháng 7 năm 2024 khi Mỹ và Đức đưa ra quyết định triển khai tên lửa tại Berlin. Việc triển khai sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm 2026.

Tuyên bố chung của Washington và Berlin: "Mỹ sẽ bắt đầu triển khai theo từng đợt các khả năng tấn công tầm xa của lực lượng đặc nhiệm đa miền tại Đức vào năm 2026.

Các khả năng này sẽ bao gồm tên lửa SM-6, Tomahawk và các loại vũ khí siêu thanh đang được phát triển, có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các loại hỏa lực trên bộ hiện tại ở châu Âu".

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, nói: "Những gì chúng tôi triển khai tới Đức là năng lực phòng thủ, giống như nhiều năng lực phòng thủ khác mà chúng tôi đã triển khai trên khắp liên minh trong nhiều thập kỷ qua".

Cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Đây là một quyết định rất tốt hoàn toàn phù hợp với chiến lược an ninh của chính phủ Đức. Quyết định này đã được đưa ra sau một thời gian dài cân nhắc và không phải là điều bất ngờ thực sự đối với bất kỳ ai tham gia vào chính sách an ninh và hòa bình".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố: "Đức cần có kế hoạch đầu tư dài hạn vào các hệ thống phòng thủ tầm xa phù hợp để bảo vệ nước này và châu Âu".

Nói về quyết định của Mỹ và Đức, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Động thái này là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với Nga, nước sẽ thực hiện các biện pháp chu đáo, phối hợp và hiệu quả để kiềm chế NATO".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng: "Không cần phải lo lắng hay cảm xúc, trước hết chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng quân sự đối với động thái này, đây chỉ là một mắt xích khác trong chuỗi leo thang của Mỹ".

Đáp lại, nhà lãnh đạo Nga và Belarus đã đồng ý và tuyên bố rằng việc triển khai Oreshnik tại Belarus sẽ được thực hiện được vào nửa cuối năm 2025.