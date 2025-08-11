Ukraine nói hàng trăm binh sĩ Nga được điều đến Belarus

(Ảnh minh họa: Tass)

Theo Đại tá Andrii Demchenko, người phát ngôn Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine, không chỉ lực lượng và khí tài Nga được chuyển đến Belarus, mà Belarus cũng đã điều một số đơn vị đến Nga.

“Các đơn vị tình báo, Bộ Quốc phòng và Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine liên tục theo dõi tình hình để nắm được số lượng binh sĩ họ có thể triển khai cho các cuộc tập trận chung này, đặc biệt là tại các thao trường ở Belarus. Như trước đây, việc này vẫn là một mối đe dọa đối với chúng tôi. Trong các cuộc tập trận này, không thể loại trừ khả năng xảy ra các hành động khiêu khích hoặc leo thang tình hình an ninh đối với Ukraine“, ông Demchenko nói.

Người phát ngôn nhấn mạnh, rằng đến thời điểm hiện tại, không có mối đe dọa đáng kể nào từ Belarus, và không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ lực lượng tấn công nào đã hoặc đang được thành lập tại Belarus dọc biên giới Ukraine.

Quân đội Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Đức đã điều động năm máy bay chiến đấu Eurofighter đến Ba Lan như một biện pháp răn đe trước khi cuộc tập trận chung Nga - Belarus mang tên Zapad-2025 bắt đầu vào tháng 9.

Cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Nga và Belarus dự kiến sẽ có sự tham gia của khoảng 13.000 quân nhân.

Mặc dù Belarus ban đầu tuyên bố ý định chuyển các cuộc tập trận vào sâu trong đất liền để giảm bớt căng thẳng, nhưng Thứ trưởng Quốc phòng Belarus Pavel Muraveika cảnh báo vào tháng trước rằng quyết định này có thể bị đảo ngược do "tình hình quân sự và chính trị khó khăn".