Tên lửa hành trình thế hệ mới của Mỹ.

Lầu Năm Góc đang định vị LRSO như một đòn đáp trả đối với những con át chủ bài chiến lược mới nhất của Nga, cụ thể là hệ thống Oreshnik. Hãng RIA cung cấp những thông tin khá chi tiết về LRSO.

Lên đến 150 kiloton

Hợp đồng đầu tiên về tên lửa hành trình AGM-181 tiên tiến cho lực lượng hàng không chiến lược Mỹ đã được lên kế hoạch ký kết vào năm 2015.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, có nhiều ý kiến phản đối tại Quốc hội và Lầu Năm Góc, cho rằng loại vũ khí này quá đắt đỏ và kém hiệu quả so với các hệ thống mang đầu đạn hạt nhân khác.

Nhưng vào năm 2017, Bộ Quốc phòng đã đặt hàng hai phiên bản tên lửa hành trình này từ Raytheon và Lockheed Martin.

Đầu tháng 7 năm 2021, Raytheon được chọn là nhà phát triển chính và duy nhất, với 2 tỷ đô la được phân bổ cho thiết kế, thử nghiệm bay và chuẩn bị sản xuất hàng loạt.

Hệ thống tiên tiến này dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2027, và việc chuyển giao hàng loạt cho quân đội dự kiến diễn ra vào những năm 2030.

Lầu Năm Góc dự kiến sẽ nhận được ít nhất 1.000 tên lửa AGM-181 cho máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay tàng hình B-21 mới nhất.

Người ta biết rất ít về đặc tính hiệu suất của tên lửa này. Các tướng lĩnh Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng không quân chiến lược phải có vũ khí có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không nhiều lớp hiện đại.

Điều này có nghĩa là AGM-181 sử dụng vật liệu composite và các yếu tố khác của cái gọi là công nghệ tàng hình. Các chuyên gia ước tính tầm bắn của nó từ hai nghìn rưỡi đến ba nghìn km, và tốc độ từ 800 đến 850 km/giờ.

Lầu Năm Góc muốn có hai phiên bản AGM-181—một phiên bản hạt nhân và một phiên bản thông thường. Tuy nhiên, phiên bản thông thường cuối cùng đã bị bác bỏ, vì về cơ bản nó sẽ sao chép phiên bản AGM-158 JASSM hiện có.

Đầu đạn hạt nhân cho LRSO đã được chọn—là loại W80 Mod 4 đã được khẳng định. Có thông tin cho rằng đầu đạn W80-4 đầu tiên đã được lắp ráp vào tháng 9 năm 2025. Đầu đạn có sức công phá từ 5 đến 150 kiloton, cho phép nó tiêu diệt hiệu quả cả mục tiêu đơn lẻ (như hầm chứa tên lửa) và mục tiêu diện rộng.

Washington đã nhiều lần tuyên bố phải hiện đại hóa bộ ba hạt nhân để theo kịp Nga. Cụ thể, tên lửa AGM-181 được định vị là để đáp trả tên lửa Oreshnik. Tuy nhiên, các hệ thống này không tương đương.

Hệ thống của Nga có tầm bắn lên tới 5.500 km và được trang bị nhiều đầu đạn tái nhập độc lập. Tên lửa LRSO có hiệu suất tương đương hơn với tên lửa hành trình Kh-102 của Nga, có sức công phá 250 kiloton và được trang bị trên các máy bay ném bom tầm xa Tu-160.

Cánh tay dài

Vấn đề hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ không hề đơn giản. Tên lửa LRSO được thiết kế để thay thế đạn hành trình AGM-86B, được phát triển gần nửa thế kỷ trước và được đưa vào sử dụng năm 1981.

Như Không quân Mỹ đã thừa nhận, những vũ khí này ngày càng khó bảo trì trong những năm qua do các linh kiện đã lỗi thời. Hơn nữa, các hệ thống phòng không hiện đại của Nga và Trung Quốc có khả năng dễ dàng phát hiện và bắn hạ những tên lửa AGM-86B tương đối chậm.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tên lửa này là một vũ khí đáng gờm. AGM-86B có tầm bắn khoảng 2.500 km. Động cơ phản lực giúp tên lửa tăng tốc lên 1.000 km/giờ. Cánh và bánh lái có thể gập lại, bung ra khỏi thân hai giây sau khi phóng.

Hệ thống dẫn đường quán tính (INS) chịu trách nhiệm điều khiển bay: một máy tính kỹ thuật số (ODC) tích hợp, một bệ quán tính và một máy đo độ cao khí áp.

Tên lửa có độ chính xác khá cao—sai số vòng tròn xác suất (CEP) so với mục tiêu không quá 80 mét, một yếu tố không quan trọng đối với một vũ khí hạt nhân.

Tên lửa AGM-86B được sử dụng trên máy bay ném bom chiến lược B-52. Mỗi máy bay có thể mang theo tối đa 20 tên lửa: tám quả trong khoang chứa bom và mười hai quả trên các giá treo dưới cánh.

Tuy nhiên, AGM-86B quá lớn so với các máy bay ném bom chiến lược B-1 và B-2 hiện đại hơn. Đây là một lý do khác khiến Lầu Năm Góc quyết định nâng cấp kho vũ khí của máy bay ném bom chiến lược.

Máy bay B-52 đã phục vụ hơn nửa thế kỷ, kể từ tháng 2 năm 1955. Mặc dù tuổi thọ của máy bay đã được kéo dài đến năm 2030, nhưng những chiếc máy bay này rõ ràng đã lỗi thời. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị loại biên, và khi đó Mỹ có nguy cơ không còn máy bay phóng tên lửa hành trình hạt nhân.

Máy bay 'vàng'

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider sẽ là phương tiện mang chính cho tên lửa LRSO. Tập đoàn công nghiệp khổng lồ Northrop Grumman đã phát triển những máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo này từ năm 2016.

Việc lắp ráp nguyên mẫu bay đầu tiên cho Không quân đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2019 và lần đầu tiên được công bố trước công chúng vào tháng 12 năm 2022 tại cơ sở của tập đoàn ở Palmdale.

Các cuộc thử nghiệm bay của nguyên mẫu B-21 thứ hai đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2025, trong đó việc tích hợp vũ khí và hệ thống điều khiển đang được thử nghiệm. Khoảng một chục máy bay ném bom cũng đang trong các giai đoạn lắp ráp khác nhau.

B-21 Raider có thiết kế cánh bay và bề ngoài tương tự như phiên bản tiền nhiệm B-2. Tuy nhiên, nó nhỏ gọn hơn: sải cánh 45 mét so với 52 mét. Hiệu suất chi tiết và thông số kỹ thuật chiến thuật của máy bay ném bom này vẫn chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, được biết máy bay này có tốc độ dưới âm và có khả năng đạt tốc độ tối đa Mach 0,8. Nó có thể mang theo tới chín tấn vũ khí, từ tên lửa hành trình dẫn đường chính xác JASSM-ER với tầm bắn lên tới 1.000 km cho đến các phiên bản bom hạt nhân B61 mới nhất.

Lầu Năm Góc dự định đặt hàng tới 145 máy bay. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng B-21 có nguy cơ đi theo số phận của B-2, được coi là máy bay sản xuất hàng loạt đắt đỏ nhất trong lịch sử hàng không quân sự.

Giá của một chiếc máy bay, bao gồm cả chi phí nghiên cứu và phát triển, đã vượt quá hai tỷ đô la. Không quân Mỹ chỉ nhận được 21 chiếc Spirit, mặc dù chương trình dự kiến sẽ giao hơn 130 chiếc.

Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố chi phí ước tính cho máy bay ném bom B-21. Tuy nhiên, xét đến nhu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và sự gia tăng chung trong chi tiêu cho việc phát triển và sản xuất vũ khí tiên tiến, kế hoạch đầy tham vọng của Washington về 145 máy bay sẽ phải được điều chỉnh đáng kể, cũng như số lượng tên lửa hành trình LRSO dành cho chúng.

Ra mắt tại Pháp

Ngoài Mỹ, Pháp cũng trình diễn một loại vũ khí hạt nhân mới. Các phương tiện truyền thông đã đăng tải hình ảnh một máy bay chiến đấu Rafale được trang bị tên lửa ASMPA-R.

Về cơ bản, đây là phiên bản hiện đại hóa của ASMP-A, được đưa vào sử dụng năm 2009 và là phiên bản phát triển của ASMP (đã được đưa vào sử dụng từ năm 1986).

ASMP-R là tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 300 kiloton và tầm bắn 500-600 km. Vũ khí này sẽ trở thành nòng cốt của lực lượng không quân thuộc kho vũ khí hạt nhân Pháp.

Tên lửa được đưa vào biên chế năm 2024 và đã được sử dụng trong Chiến dịch Durandal, một cuộc tập trận lực lượng hạt nhân, vào tháng 5 năm 2024. Truyền thông địa phương đưa tin vụ thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra theo đúng kế hoạch.

Pháp hiện đang phát triển tên lửa thế hệ tiếp theo, tên lửa siêu thanh ASN4G. Nó sẽ mang cùng đầu đạn với ASMP-R, có tầm bắn 1.000 km và đạt tốc độ lên tới Mach 6-7. Một máy bay được thiết kế đặc biệt, Rafale F5, cũng đang được phát triển.

Tên lửa mới dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2035. Trong khi đó, Nga đã tích cực và thành công trong việc sử dụng một tên lửa tương tự, tên lửa siêu thanh Kinzhal - vũ khí này đã chứng minh được sức mạnh và độ tin cậy gần như tuyệt đối trong cuộc xung đột ở Ukraine.