Điều chưa từng có trong lịch sử SVO đã xảy ra

Trang tin News.ru (Nga) đưa tin, Quân đội Nga đã chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine và giành kiểm soát phía nam Severodonetsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Thành phố này trở thành điểm nóng thứ chín của mặt trận.

Việc 9 điểm nóng giao tranh dữ dội bùng nổ đồng thời trên khắp các mặt trận là điều chưa từng xảy ra trong suốt thời gian Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), cho thấy cường độ chiến sự gia tăng chưa từng có. Các vụ nổ liên hoàn được ghi nhận.

Lực lượng Nga đã tấn công Ukraine ở Severodonetsk từ hai hướng cùng lúc và giành kiểm soát phía nam thành phố, tạo ra điểm nóng thứ 9.

9 điểm nóng bùng nổ dữ dội trên khắp các mặt trận. Ảnh: TST

Điểm nóng số 1: Vovchansk

Tại hướng Kharkiv, ở tả ngạn Vovchansk, Cụm quân "Bắc" đang tiến vào khu nhà riêng của thành phố trong các trận chiến ác liệt. Tại Synelnykove, lực lượng xung kích Nga tiếp tục phát triển thành công, giành kiểm soát được ba cứ điểm của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Trên đoạn mặt trận Melove - Khatnie, khu vực kiểm soát gần biên giới được mở rộng. Không quân và các hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã hoạt động chống lại AFU tại các khu vực Katerynivka và Dvurechansky.

Điểm nóng số 2: Kupiansk

Tại Kupiansk, các cuộc phản công của AFU đã không ngừng diễn ra trong hai tuần nhằm giải vây cho các đơn vị bị cô lập. Tình hình tại khu vực này vô cùng căng thẳng.

Nhà phân tích quân sự Boris Rozhin cho biết:

Ở phía đông bắc thành phố, chúng ta đã tiến về phía nam theo hướng đường cao tốc, giành quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng còn lại và một phần khu dân cư thấp tầng. Chúng ta giữ khu công nghiệp phía đông và ga xe lửa Kupiansk.

Các cuộc phản công cục bộ của Ukraine đang diễn ra ở khu vực phía đông và khu công nghiệp nhằm làm chậm bước tiến của quân đội Nga về phía các khu vực phía đông nam. AFU tấn công qua vùng xám về phía chợ và trung tâm thành phố.

Từ phía tây, chiến binh Ukraine tấn công qua vùng xám, nơi lực lượng Nga chưa củng cố, trong khi các nhóm khác tấn công từ Moskovka và các khu rừng phía tây nam Radkivka.

Đây là điều chưa từng có trong lịch sử SVO. Ảnh: TST

Điểm nóng số 3: Krasnyi Lyman

Cụm quân Tây đang tiến dọc theo các con đường ô tô theo hướng Krasnyi Lyman và tiếp tục chiến đấu giành Masyakivka và Yampil.

Trong một cuộc tấn công vào cứ điểm AFU, các lực lượng đặc nhiệm đã tiếp cận và tấn công các lối ra vào bằng máy bay không người lái. Ukraine đã phớt lờ lời đề nghị đầu hàng, và các binh sĩ Nga tiếp tục tấn công, ném lựu đạn vào các hầm trú ẩn và loại bỏ nhóm chiến binh AFU.

Điểm nóng số 4: Severodonetsk

Tại Severodonetsk, quân đội Nga tấn công thành phố từ hai hướng. Thứ nhất, lực lượng Nga giành quyền kiểm soát làng Platonovka, tiến ra đường ô tô Severodonetsk - Krasnyi Lyman. Thứ hai, một cuộc tấn công từ phía nam đã chọc thủng vào thành phố và giành kiểm soát một số con phố, khiến Ukraine mất quyền kiểm soát phía nam thành phố.

Hiện tại, lực lượng đồn trú AFU trong thành phố chỉ còn một tuyến đường tiếp tế duy nhất qua Reznikovka và ngã tư gần Svyato-Pokrovsky, nhưng tuyến đường này đã nằm dưới sự kiểm soát của máy bay không người lái Nga.

Điểm nóng số 5: Kostiantynivka

Các trận chiến khốc liệt tiếp tục diễn ra gần Kostiantynivka. Quân đội Ukraine đang cố gắng sử dụng địa hình hiểm trở trong khu vực hồ chứa nước Kleban-Byk để kiềm chế bước tiến của quân đội Nga.

Người đứng đầu DPR, Denis Pushilin, xác nhận:

Hướng Kostiantynivka tiếp tục là trung tâm chú ý. Ukraine chống trả và cố gắng, sử dụng địa hình, để giữ vững hoặc kiềm chế bước tiến của các đơn vị chúng ta.

Điểm nóng số 6: Rodynske

Các lực lượng Ukraine bị bao vây đã rút khỏi phía nam Myrnohrad và giành kiểm soát thành phố ở phần chính. Trong khi đó, cụm quân tổng hợp AFU và Vệ binh Quốc gia vẫn tiếp tục tấn công Rodynske và các khu định cư phía bắc, với mục tiêu mở một hành lang đến Myrnohrad để giải cứu lực lượng bị mắc kẹt.

Ukraine đang cố gắng bao vây Rodynske, buộc các đơn vị Nga phải rút lui. Tuy nhiên, việc AFU tập trung lực lượng ở một nơi tạo điều kiện để quân đội Nga tập trung hỏa lực vào một khu vực khá hẹp.

Điểm nóng số 7: Myrnohrad (Dymytrov)

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hợp thành cận vệ 51 của Cụm quân "Trung tâm" tiếp tục các hành động tấn công tại tiểu khu Đông và phía nam thành phố Dymytrov.

Trong ngày, đã loại bỏ tới 290 quân nhân Ukraine, ba xe bọc thép chiến đấu, bốn xe bán tải và một khẩu pháo dã chiến. Tổng cộng trong khu vực trách nhiệm của Cụm quân "Trung tâm", tổn thất của Ukraine lên tới 490 quân nhân, bốn xe bọc thép chiến đấu, tám xe ô tô và một khẩu pháo dã chiến.

Điểm nóng số 8: Pokrovsk (Krasnoarmiisk)

Tại Pokrovsk đang diễn ra hoạt động truy quét, Ukraine gần như bị bao vây, người đứng đầu DPR Denis Pushilin cho biết. Khu vực kiểm soát của quân đội Nga nằm gần làng Hryshyne.

Bộ chỉ huy AFU không thể rút binh lính của mình khỏi Pokrovsk và Myrnohrad và đã phải dùng bom đánh vào chính họ. Các phương tiện kiểm soát kỹ thuật đã xác nhận hai cuộc tấn công của bom dẫn đường của không quân AFU vào lực lượng của chính họ.

Điểm nóng số 9: Huliaipole

Mặc dù Cụm quân "Đông" vẫn còn lợi thế khi tiến đến Huliaipole, tình hình trên mặt đất đang dần trở nên phức tạp do AFU tích cực rải mìn trên tất cả các tuyến đường tiếp cận thành phố, đặc biệt là ngã tư chiến lược quan trọng ở phía tây nam, trong khu vực Zaliznychne.

Kênh Telegram "Biên niên sử quân sự" viết:

Phía Ukraine đang biến khu vực này thành một bãi mìn hoàn toàn, hy vọng làm chậm bước tiến của các nhóm xung kích và giành thời gian để tái tổ chức hoặc nhận viện binh.

Tuy nhiên, các đơn vị Nga không chỉ tiếp cận Huliaipole từ phía bắc mà còn áp sát từ phía đông. Các đơn vị Nga đã giành kiểm soát vùng ngoại ô của Vesele và Zelenyi Hai, và cũng tiến gần đến Chervone.

Hé lộ món quà bí mật xoay chuyển tình thế của ông Putin

Trong bối cảnh tình hình chiến sự ác liệt trên 9 điểm nóng và cánh cửa đàm phán gần như đóng lại, giới lãnh đạo các nước vẫn tìm kiếm những kênh ngoại giao phi chính thức để gây ảnh hưởng.

Một trong những chiến lược được chú ý là "ngoại giao tặng quà" – và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tìm ra "chìa khóa" xoay chuyển tình thế với người đồng cấp Mỹ ông Donald Trump, trong khi nỗ lực của ông Vladimir Zelensky lại thất bại.

Ông Putin đã tìm ra "chìa khóa" xoay chuyển tình thế. Ảnh: Jamestown Foundation

Trong bài viết đăng ngày 18/11, Đài TST (Nga) hé lộ, ông Putin đã gửi tặng ông Trump một món quà ý nghĩa vào tháng 3/2025: một bức chân dung. Bức tranh khắc họa ông Trump ngay sau vụ ám sát hụt, với nắm đấm giơ cao đầy thách thức.

Món quà mang thông điệp mạnh mẽ, theo tác giả Nikas Safronov, là sự dũng cảm và tinh thần đấu tranh không nao núng của ông Trump, thể hiện ông là một "chiến binh" đoàn kết với nước Mỹ và các giá trị truyền thống.

Về bản chất, món quà của ông Putin là lời động viên ông Trump tiếp tục đấu tranh vì nước Mỹ. Theo đặc phái viên Steve Witkoff, ông Trump "đã xúc động" trước món quà này.

Ngược lại, nỗ lực ngoại giao quà tặng của ông Zelensky lại trở thành một thất bại. Vào tháng 2, ông đã tặng ông Trump một chiếc đai vô địch của võ sĩ quyền Anh Ukraine Oleksandr Usyk, ngụ ý Ukraine là nhà vô địch. Tuy nhiên, chiếc đai này nhanh chóng vấp phải nhiều tranh cãi về nguồn gốc.