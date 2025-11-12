OPEC, Nga, Mỹ xưa rồi - đây mới là ‘vựa’ dầu mới của thế giới: Trữ lượng tính bằng đơn vị tỷ thùng, sản lượng không thua OPEC

Rystad Energy dự đoán dầu từ ngoài khơi Brazil, Guyana, Suriname và mỏ đá phiến Vaca Muerta của Argentina sẽ là nguồn cung cấp dầu mỏ cạnh tranh về giá chính ngoài OPEC cho đến năm 2030.

Theo đó, nhu cầu sẽ đạt đỉnh vào những năm 2030 ở mức khoảng 107 triệu thùng mỗi ngày (bpd), duy trì ở mức trên 100 triệu thùng/ngày (bpd) cho đến những năm 2040 trước khi giảm xuống còn khoảng 75 triệu bpd vào năm 2050.

Theo công ty tư vấn năng lượng Na Uy, nguồn cung ngoài OPEC+ sẽ là chìa khóa để cân bằng thị trường toàn cầu, với dầu giá rẻ từ Nam Mỹ giúp bù đắp cho sự tăng trưởng chậm hơn của đá phiến Mỹ. Các nhà sản xuất ngoài OPEC+ dự kiến sẽ chiếm khoảng 5,9 triệu bpd, tương đương gần 60%, lượng mới hiện đang được phát triển cho đến năm 2030 (tổng công suất mới).

Nam Mỹ sẽ là nguồn cung chính cho mức tăng trưởng nguồn cung này với 560.000 thùng/ngày dầu thô và khí ngưng tụ, trong khi Bắc Mỹ cung cấp khoảng 480.000 thùng/ngày.

Radhika Bansal, Phó Chủ tịch Nghiên cứu Thượng nguồn tại Rystad Energy cho biết quá trình khai thác dầu khí nước sâu của Nam Mỹ cho thấy vị thế tốt để cung cấp dầu thô cạnh tranh trên toàn cầu, với nhu cầu tiếp tục đầu tư vì khoảng cách nguồn cung dự kiến sẽ gia tăng sau giữa những năm 2030.

Brazil là nguồn tăng trưởng sản lượng hàng đầu, đặc biệt là từ các mỏ dầu tiền muối siêu sâu ngoài khơi dồi dào, với chi phí hòa vốn thấp. Các khoản đầu tư lớn đang được thực hiện, với một số đơn vị Kho chứa và Xuất dầu Nổi (FPSO) mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay.

Sản lượng dầu ngoài khơi của Brazil là động lực chính cho nền kinh tế, chủ yếu từ các mỏ tiền muối như Lula và Búzios. Quốc gia này đã lập kỷ lục sản lượng mới và tiếp tục tăng sản lượng thông qua việc phát triển các giàn khoan mới và thăm dò tại các mỏ nước sâu, mặc dù đang phải đối mặt với những thách thức về quy định và cơ sở hạ tầng.

Mỏ Lula là một trong những dự án ngoài khơi quan trọng nhất của Brazil với trữ lượng ước tính 8,3 tỷ thùng dầu quy đổi; Mỏ Búzios đã đạt sản lượng kỷ lục 800.000 thùng dầu mỗi ngày vào tháng 2 năm 2025, với việc bổ sung thêm nhiều giàn khoan để tăng công suất.

Sản lượng dầu của Guyana đã tăng nhanh chóng, vượt mốc 770.000 thùng/ngày tính đến tháng 10/2025, chủ yếu từ các dự án của liên doanh do ExxonMobil dẫn đầu tại Lô Stabroek. Guyana dự kiến đạt sản lượng 900.000 thùng/ngày khi cơ sở thứ tư đi vào hoạt động hoàn toàn, với mục tiêu dài hạn là sản xuất hơn một triệu thùng/ngày khi các dự án như Uaru và Whiptail đi vào hoạt động vào năm 2026 và 2027.

Trên thực tế, Exxon cho biết Guyana có thể sản xuất gần 1,3 triệu thùng/ngày vào năm 2027, trở thành một trong những nhà sản xuất dầu khí có sản lượng bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Trong khi đó, sản lượng dầu đá phiến Vaca Muerta đã tăng vọt 26% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 447.000 thùng mỗi ngày, và hiện chiếm phần lớn tổng sản lượng dầu của Argentina, theo ước tính của Rystad Energy.

Vaca Muerta là một trong những mỏ dầu phi truyền thống lớn nhất thế giới, ước tính có trữ lượng khai thác đạt 16,2 tỷ thùng. Sản lượng đã được thúc đẩy nhờ đầu tư đáng kể, dẫn đến chi phí khai thác thấp hơn tại các khu vực sản xuất chính và tăng năng suất.

Tuy nhiên, lưu vực mang tính biểu tượng này đang có dấu hiệu chậm lại, đặc biệt là hoạt động khoan do công suất khai thác bão hòa. Điều thú vị là khí đốt tự nhiên hiện đang chiếm trọn sự chú ý của Vaca Muerta, với sản lượng khí khô đạt 2,1 tỷ feet khối mỗi ngày (Bcfd) trong quý I năm 2025, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Rystad, Argentina hiện đang “…theo đuổi một chiến lược xuất khẩu LNG quốc gia táo bạo, đa giai đoạn, đồng nghĩa với việc Argentina có thể sớm trở thành một nhân tố chủ chốt trong nguồn cung khí đốt toàn cầu, định hình lại đáng kể thị trường và địa chính trị năng lượng”.