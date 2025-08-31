Theo chính tuyên bố của Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky, có ba yếu tố đảm bảo an ninh cho Ukraine giống như một cái “kiềng 3 chân”, thiếu một cái cũng không được, đó là: Sức mạnh của Quân đội Ukraine, các thỏa thuận hỗ trợ của phương Tây khi xung đột tái bùng phát, cùng với các lệnh trừng phạt giáng vào Nga.

Như người đứng đầu chính quyền Kiev giải thích, ở trụ cột thứ nhất, khái niệm quân đội mà ông muốn nói đến là duy trì quân số hiện tại của Lực lượng Vũ trang Ukraine; cùng với sự đảm bảo tài chính cho quân đội, bao gồm thông qua sản xuất quốc phòng của Ukraine, của cả châu Âu và Mỹ.

Giải thích về bản chất của trụ cột thứ hai, ông nói rằng ông muốn nói đến các thỏa thuận hỗ trợ từ các đối tác thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong trường hợp xung đột tái diễn, điều mà ông gọi đó là một thỏa thuận kiểu “NATO phẩy”, tức là thỏa thuận dành cho các đối tác ngoài khối quan trọng nhất.

Về các biện pháp trừng phạt là nòng cốt trong trụ cột thứ 3, theo người đứng đầu chính quyền Kiev, kể cả sau khi đạt được các thỏa thuận ngừng bắn với Moscow, phương Tây cần tiếp tục gây áp lực lên Điện Kremlin và sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga ở nước ngoài để khôi phục Ukraine.

Nhà lãnh đạo Kiev cũng thừa nhận rằng, trong thời điểm hiện nay, Nga không có đủ sức mạnh để chiếm toàn bộ Ukraine, ngược lại, Ukraine cũng không có đủ sức mạnh để lấy lại toàn bộ lãnh thổ đã mất.

Liên bang Nga hiện đang coi việc rút quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, cũng như việc Kiev từ chối gia nhập NATO, là “điều kiện then chốt” để giải quyết xung đột, trong khi các quan chức Kiev một mực bác bỏ những yêu cầu này của Moscow.

Ông Zelensky cũng nhắc lại thời hạn hai tuần mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt ra cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ hết hạn vào ngày 01 tháng 9.

Vị Tổng thống đã mãn nhiệm của chính quyền Kiev nhấn mạnh rằng, cá nhân ông muốn người đứng đầu Nhà Trắng một mặt phải đưa ra những biện pháp cứng rắn nhất đối với Nga, mặt khác, cần tích cực “tham gia thảo luận với các đồng minh về các đảm bảo an ninh cho Ukraine”.

Ông Zelensky cho rằng, nếu 3 trụ cột trên được thiết lập, an ninh của Ukraine sẽ được đảm bảo chắc chắn.