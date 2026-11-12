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Ông Zelensky vừa tuyên bố: Tôi không có nhiệm vụ làm ông Trump vui

An An
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Ông cũng nói rõ điều Ukraine cần từ Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/11 tuyên bố ông không có trách nhiệm làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ưu tiên của ông là thúc đẩy Mỹ và các nước châu Âu tham gia tiến trình đàm phán nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột với Nga.

"Có thể nói điều này không được lịch sự cho lắm, nhưng công việc của tôi không phải là làm ông Trump vui. Công việc của tôi là làm mọi thứ có thể để đưa người Mỹ và người châu Âu vào bàn đàm phán", ông Zelensky nói trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Copenhagen.

Phát biểu được hãng tin Italy Askanews đăng tải ngày 10/11 trong một video ghi lại cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Đáng chú ý, ông Zelensky nhấn mạnh Mỹ là một quốc gia hùng mạnh và vấn đề không nằm ở cá nhân một nhà lãnh đạo.

"Đây là một quốc gia hùng mạnh. Vấn đề không phải là các cá nhân, mà là đất nước", ông nói, đồng thời cho rằng Tổng thống Trump có thể tổ chức một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo để các bên tìm cách chấm dứt xung đột.

Theo ông Zelensky, để chuẩn bị cho cuộc gặp như vậy, các nhóm đàm phán cần tiến hành trao đổi trước. Ông cũng cho rằng bất kỳ kết quả nào đạt được từ các cuộc tiếp xúc, kể cả trao đổi tù binh, đều có thể được xem là một bước tiến.

"Dù là 1.000 hay 100 tù binh được trao đổi, đó vẫn là một kết quả", nhà lãnh đạo Ukraine nói trong đoạn video của Askanews.

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Ukraine

Mỹ

Donald Trump

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