Không "được mời", một phái đoàn vẫn xuất hiện và họp riêng với Mỹ-Ukraine: Nga nói “cứ ở khách sạn đi”

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói: “Đã đến Abu Dhabi thì cứ để họ ở khách sạn”, đồng thời cáo buộc phái đoàn này tìm cách câu giờ cho Ukraine.

Phái đoàn châu Âu đến UAE

Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc ngày đàm phán ba bên đầu tiên tại Abu Dhabi (UAE). Các phái đoàn tiến hành đàm phán kín trong gần 5 giờ hôm 10/11 và dự kiến tiếp tục thảo luận vào ngày 11/11.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn nước này. Thành phần đoàn còn có hai Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov.

Đại sứ Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner – con rể Tổng thống Donald Trump – và Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan được bố trí ngồi giữa phái đoàn Nga và Ukraine.

Phái đoàn Ukraine do ông Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, dẫn đầu. Ông Umerov cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ủy quyền cho đoàn thảo luận tất cả các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột.

Phái đoàn Mỹ gặp đại diện Ukraine và châu Âu trước thềm đàm phán ngày 10/11. Ảnh: Rustem Umerov

Không có đại diện châu Âu tham gia trực tiếp vào bàn đàm phán ba bên. Tuy nhiên, hình ảnh do truyền thông Ukraine đăng tải cho thấy phái đoàn Mỹ đã gặp riêng nhóm đàm phán Ukraine cùng các phái viên đến từ Pháp, Đức, Italy, Anh và Liên minh châu Âu (EU) trước khi cuộc đàm phán bắt đầu.

Phái đoàn Mỹ gặp gỡ đại diện Ukraine và châu Âu trước thềm đàm phán 10/11. Ảnh: Rustem Umerov

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẽ không cản trở Washington tiếp xúc với các quan chức châu Âu, song nghi ngờ những cuộc gặp này có thể giúp ích cho tiến trình đàm phán.

"Người châu Âu đã bay đến Abu Dhabi – vậy thì cứ để họ ở khách sạn", ông Lavrov nói với các phóng viên, đồng thời cáo buộc các nước này tìm cách câu giờ cho Kiev.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho rằng các bên cần xác lập trước những tham số an ninh cho Nga, Ukraine và toàn bộ khu vực châu Âu, sau đó mới tiến tới giải quyết xung đột.

Tại phiên khai mạc, ông Medinsky cảm ơn UAE về sự đón tiếp và Mỹ về những nỗ lực hòa giải. Ông bày tỏ hy vọng việc điều chỉnh thành phần phái đoàn Nga sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ngoại trưởng UAE cũng chào đón các phái đoàn, đồng thời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì đã tin tưởng lựa chọn UAE làm nước chủ nhà.

Họp riêng với Mỹ-Ukraine

Trưởng phái đoàn Ukraine Rustem Umerov cho biết đoàn nước này đã bắt đầu cuộc gặp với các quan chức châu Âu và Mỹ tại Abu Dhabi hôm 10/11, trước khi nối lại đàm phán hòa bình ba bên với Moscow và Washington.

Dưới sự dẫn dắt của ông Umerov, phái đoàn Ukraine làm việc với đại diện Anh, Pháp, Đức, Italy, NATO và Ủy ban châu Âu, cùng hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.

Theo Kyiv Independent, cuộc gặp nhằm "phối hợp các bước đi" chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Ukraine, Nga và Mỹ, dự kiến được nối lại sau 9 tháng gián đoạn.

Ông Umerov viết trên mạng xã hội: "Những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là chấm dứt giao tranh, đảm bảo an ninh hậu chiến đáng tin cậy, đảm bảo sự phục hồi và phát triển kinh tế của Ukraine, và thực hiện các bước đi nhân đạo".

Phái đoàn Ukraine còn có ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky; ông Serhii Kyslytsia, Phó Chánh văn phòng Tổng thống; ông David Arakhamia, lãnh đạo khối nghị sĩ của đảng cầm quyền; và ông Vadym Skibitsky, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine.

Trước đó, ông Arakhamia cho biết không kỳ vọng sẽ có bước đột phá trong vòng đàm phán đầu tiên do Mỹ làm trung gian giữa Kiev và Moscow, nhưng tỏ ra lạc quan hơn về vòng thứ hai.

"Các cuộc đàm phán đã bị tạm dừng trong một thời gian dài. Vì vậy, xét về tình hình trong nước, việc nối lại các cuộc đàm phán đã là một thành tựu", ông nói với Deutsche Welle.

Theo ông Budanov, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những vấn đề nhân đạo, trong đó có việc tăng cường trao đổi tù binh giữa Kiev và Moscow.

Ukraine ủng hộ việc châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình. Hôm 6/11, ông Zelensky tuyên bố: "Các vấn đề liên quan đến an ninh của châu Âu phải được thảo luận với sự tham gia của các quốc gia châu Âu, tất cả đều xứng đáng được đảm bảo an ninh như nhau".



