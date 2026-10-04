Ông Zelensky tuyên bố tên lửa FP-9 đã sẵn sàng cho các cuộc tấn công vào Moskva

Sau khi tên lửa đạn đạo FP-7 có màn ra mắt thành công, Ukraine chuẩn bị cho phiên bản lớn hơn là FP-9 tham chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một tuyên bố táo bạo về việc sắp hoàn thành phát triển hệ thống tên lửa tầm xa tiên tiến.

Theo ông, tên lửa đạn đạo mới, mang tên FP-9 sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trong thời gian ngắn nhất.

Tính năng chính của hệ thống này là khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên đến 850km, về mặt lý thuyết cho phép nó vươn tới Moskva.

Trong bài phát biểu trước công chúng, ông Zelensky đã tiết lộ chi tiết về các cuộc đàm phán khó khăn với nhà phát triển loại vũ khí này - Công ty quốc phòng Fire Point.

Tổng thống Zelensky công khai thừa nhận đã đích thân gọi điện cho ban lãnh đạo công ty yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất càng sớm càng tốt.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách phải nhanh chóng có được tên lửa FP-9 cho các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng hậu cần của nước này đang bị phá hủy một cách có hệ thống.

Mô hình tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 và FP-9.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng việc Ukraine đẩy nhanh chương trình tên lửa nội địa có liên quan đến tình trạng thiếu hụt ngày càng tăng các loại vũ khí dẫn đường chính xác của phương Tây và những hạn chế hiện hành của Mỹ và NATO đối với việc sử dụng tên lửa viện trợ tấn công sâu trong lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga.

Bằng việc phát triển tên lửa đạn đạo FP-9, chính quyền Ukraine đang cố gắng thiết lập khả năng răn đe chiến lược riêng để tấn công các trung tâm hành chính và công nghiệp lớn của Nga mà không phải chịu sự ràng buộc.