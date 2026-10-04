HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Zelensky tuyên bố tên lửa FP-9 đã sẵn sàng cho các cuộc tấn công vào Moskva

Bạch Dương
|

Sau khi tên lửa đạn đạo FP-7 có màn ra mắt thành công, Ukraine chuẩn bị cho phiên bản lớn hơn là FP-9 tham chiến.

- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một tuyên bố táo bạo về việc sắp hoàn thành phát triển hệ thống tên lửa tầm xa tiên tiến.

Theo ông, tên lửa đạn đạo mới, mang tên FP-9 sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trong thời gian ngắn nhất.

Tính năng chính của hệ thống này là khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên đến 850km, về mặt lý thuyết cho phép nó vươn tới Moskva.

Trong bài phát biểu trước công chúng, ông Zelensky đã tiết lộ chi tiết về các cuộc đàm phán khó khăn với nhà phát triển loại vũ khí này - Công ty quốc phòng Fire Point.

Tổng thống Zelensky công khai thừa nhận đã đích thân gọi điện cho ban lãnh đạo công ty yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất càng sớm càng tốt.

Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh sự cần thiết và cấp bách phải nhanh chóng có được tên lửa FP-9 cho các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng hậu cần của nước này đang bị phá hủy một cách có hệ thống.

- Ảnh 2.

Mô hình tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 và FP-9.

Các chuyên gia quân sự nhận định rằng việc Ukraine đẩy nhanh chương trình tên lửa nội địa có liên quan đến tình trạng thiếu hụt ngày càng tăng các loại vũ khí dẫn đường chính xác của phương Tây và những hạn chế hiện hành của Mỹ và NATO đối với việc sử dụng tên lửa viện trợ tấn công sâu trong lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga.

Bằng việc phát triển tên lửa đạn đạo FP-9, chính quyền Ukraine đang cố gắng thiết lập khả năng răn đe chiến lược riêng để tấn công các trung tâm hành chính và công nghiệp lớn của Nga mà không phải chịu sự ràng buộc.

Theo Avia-pro
Tags

Volodymyr Zelensky

tên lửa FP-9

FP-7

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại