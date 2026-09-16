Trước đó, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tiết lộ máy bay của Tổng thống Ukraine suýt bị máy bay không người lái tấn công.

Reuter cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News được phát sóng ngày 15/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã hai lần xâm nhập không phận Moldova trong lúc máy bay chở ông quá cảnh qua nước này.

Theo ông Zelensky, cả hai sự việc đều xảy ra khi chuyên cơ tổng thống Ukraine có mặt tại sân bay Chisinau, thủ đô Moldova, trong hành trình đi và về từ các chuyến công du nước ngoài.

"Ở Moldova, máy bay riêng của tổng thống tôi đang ở đó và đó là lý do tại sao họ tấn công Moldova, không phận của Moldova. Có lẽ họ không muốn tấn công cá nhân tôi...", ông Zelensky cáo buộc.

"Khi chúng tôi trở về nhà, lại đi qua Chisinau, họ lại làm y hệt như vậy."

Sự việc đầu tiên xảy ra ngày 9/9, khi chuyến bay chở ông Zelensky tới Na Uy bị trì hoãn sau khi Moldova tạm thời đóng cửa không phận do phát hiện UAV. Chính quyền Moldova cho biết hai UAV đã xâm nhập không phận nước này. Một chiếc rơi xuống một cánh đồng ở phía bắc thủ đô, gây hỏa hoạn, trong khi chiếc còn lại tiếp tục bay vào không phận Romania.

Một ngày sau, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nói với đài NRK rằng máy bay chở ông Zelensky đã ở rất gần một UAV khi chuẩn bị cất cánh khỏi Moldova.

"Máy bay của ông ấy [TT Zelensky] suýt bị máy bay không người lái tấn công ngay trước khi cất cánh từ Moldova", ông Støre nói.

Một quan chức Ukraine đi cùng Tổng thống Zelensky cũng cho rằng chiếc drone, được nhận diện sơ bộ là loại Shahed sử dụng động cơ phản lực, đã bay đủ gần để đặt ra khả năng nó có thể nhắm tới máy bay của Tổng thống Ukraine.

Theo phía Moldova, chiếc drone sau đó phát nổ tại khu vực cách sân bay quốc tế Chisinau khoảng 160 km. Sự cố khiến 3 chuyến bay đi và 4 chuyến bay đến bị trì hoãn trước khi không phận được mở lại.

Đáng chú ý, drone này đã đi qua không phận Ukraine, Romania và Moldova. Romania là thành viên NATO, trong khi Moldova không thuộc NATO.

Theo Hãng thông tấn Anadolu, Điện Kremlin từng lên tiếng về vụ việc. Ngày 10/9, người phát ngôn Dmitry Peskov bác bỏ thông tin cho rằng máy bay của ông Zelensky bị UAV đe dọa khi cất cánh từ Chisinau.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, ông Peskov cho biết "mối đe dọa" được cho là do máy bay không người lái gây ra đối với máy bay của ông Zelensky tại sân bay Chisinau là "thoáng qua" và không hề tồn tại, như phía Ukraine đã thừa nhận.