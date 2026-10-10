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Ông Zelensky ngày càng lo ngại khi Nga đẩy mạnh dự án Rassvet

Hoàng Vân
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GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây cho biết, Trung Quốc đang giúp Nga phát triển công nghệ cho mạng lưới vệ tinh Rassvet.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

“Mạng lưới Rassvet đang tiến triển qua giai đoạn thử nghiệm và giới thiệu các thiết bị đầu cuối cho người dùng. Trung Quốc đang đạt được tiến bộ, và đang chuyển giao công nghệ này cho Nga”, Tổng thống Zelensky nói.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của Ukraine, khi Nga có thể sở hữu các khả năng liên lạc vệ tinh tiên tiến.

Theo một báo cáo gần đây của Financial Times, ông Zelensky đã bày tỏ mối lo ngại của mình với Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu ông áp đặt lệnh trừng phạt đối với những công ty Nga và Trung Quốc tham gia phát triển dự án Rassvet.

Yêu cầu này, được nêu ra trong một cuộc họp ở New York hồi tháng 9, phản ánh nỗ lực của Ukraine nhằm ngăn chặn mạng lưới viễn thông Nga trở thành một tài sản chiến lược cho Nga.

Tuy nhiên, Mỹ không có cách nào trực tiếp để ngăn chặn hoàn toàn dự án này. Các lệnh trừng phạt sẽ không tự động chấm dứt chương trình vệ tinh nội địa của Nga.

Những lời kêu gọi của ông Zelensky được đưa ra khi dự án vượt qua giai đoạn công bố phát triển, và bước vào giai đoạn thử nghiệm công khai về khả năng của nó.

Ngày 7/10, Bureau 1440 - công ty Nga phát triển hệ thống Rassvet, đã trình diễn kết nối video vệ tinh giữa Moscow và nước cộng hòa Adygea ở miền Nam nước Nga.

Cuộc gọi kéo dài khoảng 5 phút và sử dụng mạng lưới vệ tinh của công ty, cho thấy hệ thống có thể hỗ trợ phiên liên lạc trực tiếp.

Nga đã phóng nhiều đợt vệ tinh Rassvet vào tháng 3 và tháng 7, nhưng mạng lưới này vẫn chưa đạt được khả năng hoạt động đầy đủ.

Những lời cảnh báo liên tục của Tổng thống Zelensky và lời kêu gọi của ông tới Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn dự án Rassvet cho thấy sự lo ngại ngày càng tăng ở Ukraine, khi Nga tiến gần hơn đến việc thiết lập một mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh độc lập.

Với việc các vệ tinh đã được phóng và công ty đang thử nghiệm kết nối cũng như chuẩn bị thiết bị cho người dùng, ông Zelensky phải đối mặt với viễn cảnh, Nga có thể sớm triển khai một hệ thống thay thế Starlink, mà Ukraine khó có thể ngăn chặn.

Những cảnh báo của nhà lãnh đạo Ukraine về sự hỗ trợ từ Trung Quốc cho thấy Ukraine ngày càng lo ngại không chỉ về tiến trình của Nga, mà còn về khả năng sự hỗ trợ từ bên ngoài có thể đẩy nhanh tiến trình đó.

Theo South Front
Tags

Ukraine

Rassvet

Donald Trump

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