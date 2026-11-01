Ông Zelensky: Mỹ bán PAC-3 cũng vô ích

Tổng thống Zelensky cho biết, 500 tên lửa PAC-3 MSE Mỹ duyệt bán cho Ukraine sẽ không giúp ích gì trong mùa Đông này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhận hàng sau năm 2030

Chuyên trang quân sự Defense Blog dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky, cho biết việc giao lô tên lửa đánh chặn PAC-3 Mỹ đã đồng ý bán cho Ukraine có thể bắt đầu trong vài năm nữa.

Ông yêu cầu Mỹ gửi các tên lửa đánh chặn từ kho dự trữ hiện có của Mỹ và các đồng minh ngay bây giờ và thay thế chúng sau này bằng lô sản xuất mới.

Ngày 30/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Quốc hội về khả năng bán vũ khí hạt nhân trị giá 2,1 tỷ USD.

Nguồn tài trợ đến từ các khoản quyên góp của Canada, Đức và Na Uy thông qua cơ chế JUMPSTART và từ nguồn vốn quốc gia của Ukraine lấy từ chương trình Cho vay Hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu. Chương trình không có sự tham gia của dòng tiền từ Mỹ.

"500 tên lửa đánh chặn PAC-3 là một con số đáng kể, và rất sớm thôi là vào mùa Đông này chúng có thể tạo nên một gói phòng thủ hiệu quả cao. Tuy nhiên, đã có quy định rằng việc giao hàng chỉ có thể bắt đầu trong vài năm tới", ông Zelensky viết trên X.

Alex Raufoglu, phóng viên của Đài Phát thanh Châu Âu Tự do, đưa tin 500 tên lửa này là loại mới, việc giao hàng dự kiến sẽ không diễn ra cho đến sau năm 2030. Cả Bộ Ngoại giao Mỹ lẫn hãng Lockheed Martin đều chưa công bố ngày giao hàng cụ thể.

Lockheed Martin đã chế tạo 620 tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE vào năm 2025, và vào tháng 1/2026, hãng này đã ký một thỏa thuận khung 7 năm với Bộ Chiến tranh Mỹ để nâng sản lượng hàng năm từ khoảng 600 lên khoảng 2.000 quả.

Các đơn đặt hàng Bán vũ khí cho nước ngoài mới sẽ được thêm vào danh sách chờ vốn đã bao gồm việc bổ sung cho Quân đội Mỹ và các đơn đặt hàng trước đó của Ba Lan, Đức, Nhật Bản, các quốc gia vùng Vịnh và các nước khác.

Đánh chặn siêu thanh

Bất chấp điều đó, ông Zelensky yêu cầu một gói cung cấp mùa đông gồm 100 tên lửa đánh chặn mỗi tháng từ kho dự trữ hiện có, tương đương với 500 tên lửa đã được phê duyệt trong khoảng 5 tháng, và kho vũ khí của các đối tác sẽ được bổ sung sau đó bằng số tên lửa mà Ukraine và các đồng minh đã trả tiền.

"Mỹ, các đối tác châu Âu và các đối tác khác trên thế giới đều có đủ lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 trong kho dự trữ.

Việc cung cấp chúng cho Ukraine ngay trong mùa Đông năm 2026-2027 và bổ sung vào kho vũ khí của các đối tác sau đó, trong những năm tiếp theo, thông qua việc sản xuất đã được Ukraine và các đối tác ký hợp đồng và thanh toán sẽ là cách tiếp cận đúng đắn", ông Zelensky viết.

Ngày 27/10, ông Zelensky nói với các nhà báo rằng Ukraine đã nhận được trung bình 12 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi tháng từ Mỹ trong năm 2026, một con số chỉ bằng một phần nhỏ so với 100 tên lửa mỗi tháng mà ông hiện đang yêu cầu, trong khi Nga phóng khoảng 150 tên lửa đạn đạo mỗi tháng cần được đánh chặn.

Trong tuyên bố của mình, ông Zelensky cho biết Nga đã thực hiện hơn 30 cuộc tấn công vào các bộ phận quan trọng của lưới điện Ukraine chỉ trong 2 tuần đầu tháng 10, nhắm vào nguồn cung cấp điện, sưởi ấm và nước trước khi mùa Đông bắt đầu.

PAC-3 MSE là hệ thống đánh chặn Patriot mà Ukraine dựa vào để chống lại tên lửa đạn đạo siêu cơ động như Iskander và Kinzhal của Nga.

Ukraine cũng sử dụng các hệ thống đánh chặn PAC-2 cũ hơn, nhưng các quan chức Ukraine đã nhiều lần mô tả PAC-3 là hệ thống phòng thủ hiệu quả duy nhất của họ chống lại tên lửa đạn đạo của Nga.

Tình trạng thiếu hụt đã buộc các kíp lái Ukraine phải đối phó với một số mục tiêu tên lửa đạn đạo chỉ với một hệ thống đánh chặn thay vì hai hoặc nhiều hơn như thường lệ.

Dẫn nguồn tin từ NATO, Euronews đưa tin các đồng minh tỏ ra bi quan về việc Ukraine nhận được thêm tên lửa đánh chặn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã yêu cầu Hy Lạp, Tây Ban Nha chuyển giao một số tên lửa đánh chặn của riêng họ nhưng không thành công.

Vào tháng 9, Ủy ban châu Âu đã phê duyệt khoản chi 6,1 tỷ euro cho việc mua sắm quốc phòng cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa đánh chặn PAC-3 được mua theo một ngoại lệ đặc biệt so với quy định ưu tiên vũ khí sản xuất tại châu Âu của khoản vay EU, mặc dù họ không tiết lộ số tiền dành cho tên lửa Patriot là bao nhiêu.

Ông Zelensky viết: "Chúng tôi yêu cầu những quyết định có thể bảo vệ tính mạng không phải ngày kia hay một thời điểm nào đó sau này, mà là ngay vào thời điểm mối đe dọa hiện hữu từ tên lửa Nga".

Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao và Ngoại trưởng Marco Rubio, người mà ông cho biết gần đây đã thảo luận về tên lửa đánh chặn PAC-3.

Mỹ vẫn chưa phản hồi công khai về yêu cầu giao hàng tạm thời của Tổng thống Zelensky và lịch trình giao 500 tên lửa đã được phê duyệt vào ngày 30/10, vẫn chưa được tiết lộ.