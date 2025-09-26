Ông Zelensky hé lộ thời điểm rời ghế Tổng thống Ukraine, sẽ có một yêu cầu nếu đạt được ngừng bắn với Nga

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 25/9 rằng ông sẽ sẵn sàng rời nhiệm sở sau khi xung đột với Nga kết thúc.

"Nếu chúng tôi kết thúc xung đột với Nga, vâng, tôi sẵn sàng không tham gia [bầu cử] vì đó không phải là mục tiêu của tôi", ông Zelensky nói với trang tin Axios (Mỹ) trong một cuộc phỏng vấn qua video.

"Trong một giai đoạn rất khó khăn, tôi rất muốn được ở tại đất nước [Ukraine], giúp đỡ đất nước. Mục tiêu của tôi là kết thúc xung đột."

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine tổ chức bầu cử nếu lệnh ngừng bắn đạt được.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Zelensky duy trì sự tin tưởng cao của công chúng Ukraine

Theo Reuters, cuộc bầu cử tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào năm 2024 đã bị hoãn lại theo lệnh thiết quân luật được ban hành tại Ukraine sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt từ tháng 2/2022. Trước đó, ông Zelensky - một cựu diễn viên hài - đã đắc cử vào năm 2019.

Nga đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky với tư cách là Tổng thống Ukraine.

Trong hơn ba năm rưỡi xung đột, Tổng thống Zelensky vẫn duy trì được sự tin tưởng cao của công chúng Ukraine. Ông luôn xuất hiện trước công chúng nước này qua các bài đăng hàng ngày trên mạng xã hội, các chuyến thăm binh sĩ gần tiền tuyến và các hoạt động ngoại giao quốc tế.

Một cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv thực hiện vào đầu tháng 9 cho thấy khoảng 59% người dân Ukraine tin tưởng Tổng thống Zelensky. Khoảng 34% số người được hỏi không tin tưởng ông.

Ukraine tìm kiếm vũ khí tầm xa

Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine đã có mặt tại Mỹ trong tuần này, tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Zelensky cho biết Kyiv đang tìm kiếm vũ khí tầm xa mới từ Mỹ.

Ông nói với Axios rằng nếu Moscow từ chối chấm dứt xung đột, các quan chức Nga làm việc tại Điện Kremlin nên biết hầm trú bom gần nhất ở đâu.

Cựu Tổng thống, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Zelensky.

"Nga có thể sử dụng vũ khí mà hầm trú bom không thể bảo vệ. Và người Mỹ nên nhớ điều này", ông Medvedev viết trên mạng xã hội.

Theo Reuters, trong xung đột, Nga thường sử dụng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa tấn công Ukraine. Ukraine cũng phóng máy bay không người lái tầm xa của mình nhắm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn.