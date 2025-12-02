Một bức ảnh mới công bố cho thấy ông Andriy Yermak - cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine đang đứng trước xe tăng Leopard 2A6 gần tiền tuyến ở phía Đông đất nước đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ukraine.

Bức ảnh được đăng tải ngay sau khi ông Yermak - người buộc phải từ chức vào tuần trước vì những cáo buộc sau cuộc điều tra của Cục Chống tham nhũng Quốc gia - tuyên bố ý định ra tiền tuyến.

"Ông ấy nói rằng bản thân sẽ ra tiền tuyến, và ông ấy đã ở đây, mặc dù không chắc ông ta sẽ tham gia vào trận chiến thực sự", báo chí Ukraine nhận xét.

Andriy Yermak, người giữ chức vụ này từ đầu cuộc xung đột toàn diện, là một nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình và chính trị nội bộ của Kyiv.

Việc ông ta từ chức diễn ra sau khi nhà riêng bị khám xét liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ trong các hợp đồng với Energoatom. Chính quyền Kyiv chưa bình luận về chi tiết về thời gian Yermak ở tiền tuyến.

Ông Andriy Yermak đã có mặt ở tiền tuyến như đã hứa.

Trong diễn biến khác, theo đại biểu quốc hội Oleksiy Goncharenko, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine đã được chỉ thị không cho phép cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak rời khỏi đất nước.

Nghị sĩ Goncharenko viết: "Chúng tôi đã nhận được một lá thư tại trạm kiểm soát biên giới cấm Andriy Yermak rời khỏi Ukraine". Theo ông, văn bản này đã được gửi đến tất cả các chốt kiểm soát.

Quyết định này dựa trên yêu cầu của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia, cơ quan đang chuẩn bị 3 bản cáo trạng chống lại cựu quan chức này.

Truyền thông Ukraine, bao gồm Ukrainska Pravda và RBC-Ukraine, lưu ý rằng bước đi trên diễn ra trong bối cảnh bê bối tham nhũng liên quan đến Energoatom và vụ khám xét nhà của ông Yermak vào ngày 28 tháng 11. Bản thân ông Yermak đã từ chức cùng ngày hôm đó, tuyên bố ý định ra mặt trận.